Экзотический курс валют в Украине: доллар уже по 40 гривен, чего ждать дальше

На прошлой неделе курс доллара преодолел рубеж в 40 гривен. Речь идет о наличном рынке, но и на безналичном курс вплотную приблизился к сороку – к вечеру пятницы, 19 апреля, на межбанке было 39,93 грн/доллар. Нацбанк при этом не предпринимал решительных действий, чтобы курс остановился.

Чего ожидать на текущей неделе – паники на рынке и обвала курса, плавного его роста или стабилизации, а то и снижения, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (22-28 апреля);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Медленный восходящий тренд, который с незначительными короткими колебаниями вниз продолжается уже три месяца, в итоге привел к тому, что ожидаемые 40 гривен за доллар наконец-то стали реальностью. В прошлую пятницу лишь единицы банков и пунктов обмена валют держали курс продажи ниже 40 грн/доллар. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке средний курс продажи составил 40,10 грн/доллар (+45 коп.), а максимальный достиг 40,50 (+60 коп.). Самый высокий курс покупки дошел до 39,90 грн/доллар (+55 коп.).

Стоимость евро была стабильной три дня – с понедельника по среду, 15-17 апреля, затем начала стремительно догонять доллар. За четверг и пятницу евровалюта преодолевала в среднем 37 коп. в продаже (до 43,07 грн/евро) и 25 коп. в покупке (до 42,34 грн/евро).

На воскресенье, 21 апреля, установились курсы 40,15 грн/доллар в продаже и 39,55 в покупке для евро соответственно 43,10 и 42,40 грн/евро. То есть, за неделю доллар подорожал на 50 коп., евро – на 30 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсы обеих основных валют постоянно росли всю неделю, причем как в продаже, так и в покупке. В итоге за понедельник-субботу доллар в среднем подорожал в продаже на 60 коп., до 40,10 грн/доллар, по покупке на 25 коп., до 38,90, евро – на 30 коп. в продаже (до 43,13 грн/евро) и на 29 коп. в покупке (до 42,97). В воскресенье тренд в покупке сменился нисходящим, это указывало, что менялы не ждут дальнейшего роста курса как доллара, так и евро, поэтому хотят приобрести валюту как можно дешевле. На 21 апреля за доллар они предлагали в среднем всего 38,10 грн, за евро – 42,75 грн.

Нацбанк в апреле продолжает девальвировать гривну, устанавливая новые антирекорды о падении ее стоимости. За неделю, с 15 по 22 апреля, американская валюта подорожала на 39 коп. до 39,79 грн/доллар. В результате гривна за две недели потеряла к доллару 95 коп. или почти 2,5%.

Официальный курс евро вырос за неделю поменьше – с 41,97 до 42,38 грн/евро или на 41 коп. за неделю.

Соотношение доллар/евро изменилось за это время с 1,06 до 1,065 доллара за евро.

Эксперты признают, что Нацбанк медленно ослабляет гривну, однако считают: ни оснований для паники, ни опасений, что гривна вот-вот упадет, нет.

"Есть три момента. Первый – продажа наличной валюты по высокому курсу – это политика отдельных коммерческих банков, которые хотят заработать. Второй – Нацбанк аврально не продает валюту на межбанковском рынке. Третий – регулятор проводит контролируемую девальвацию гривны", – объяснил Александр Охрименко.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию гривны, а вот насколько значительно она будет на текущей неделе – их ожидания отличаются.

Александр Охрименко считает, что пока средний наличный курс останется на достигнутом уровне в 40,15 грн/доллар.

"Сальдо есть разница между покупкой и продажей валюты населением, постоянно уменьшается, хотя валюты и покупают больше, чем продают. Это не позволит комбанкам значительно "задрать" курс", — аргументировал Александр Охрименко.

Олег Пендзин ждет дальнейшего обесценивания гривны.

"Доллар будет дорогим на текущей неделе, – считает эксперт. – Причина – Украина как раз должна получить второй транш в 1,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС. Напомню: первый транш в 4,5 млрд евро был в марте, и тогда курсы доллара и евро также заметно увеличились, чтобы конвертировать эти средства для госбюджета Украины максимально выгодно, что наличный рынок будет следовать за межбанковским.

Наконец-то Андрей Шевчишин напомнил, что серьезные последствия ударов страны-агрессора по энергосистеме Украины увеличили объемы импорта электроэнергии, а значит – потребность в валюте у импортеров.

"Экспортеры продают определенные объемы валюты, большие или меньшие, а вот спрос на ток постоянный и стабильный, – анализирует Андрей Шевчишин. – То есть восходящий тренд на межбанковском рынке продолжится. Когда в НБУ скажут курс "стоп", знают только там. Возможно, это будет 40 грн/доллар и на время наступит стабилизация".

Продавать или покупать валюту

Наиболее четкий совет дал Олег Пендзин.

Эксперт был категоричным: "Если есть те, кто готов сейчас покупать доллары дороже, чем 40 гривен за один – то их дело. Однако не советую, потому что этот экзотический курс долго не удержится, он пойдет вниз. И депозиты в гривне не нужно трогать, если не подошел срок их истечения".

Александр Охрименко также не советует покупать сейчас дорогие доллары, а вот евро стоит. И вот почему, по его мнению.

"Зарубежные финансовые аналитики ожидают в среднесрочной перспективе, то есть до конца текущего года, усиление евро по отношению к доллару, – отметил эксперт. – Если не вдаваться в тонкости – сейчас 1 евро стоит 1,06-1,07 доллара, а может быть около 1, 15 и выше. То есть тот, кто инвестирует в евровалюту, останется в выигрыше, потому что евро к гривне подорожает больше, чем доллар.

Андрей Шевчишин не дал однозначного прогноза: оставаться в гривне или покупать валюту.

"Пока гривневые депозиты выгоднее, даже если их открыть завтра, – говорит эксперт. – Даже при условии, что к концу года наличный доллар подорожает до 41 гривны, то есть еще на 3%, вклад в гривне даст прибыль в 2-2,5 раза выше. Но валютная наличность имеет преимущество в том, что избавляет от непрогнозируемых рисков, вероятность которых в военное время может быть значительной".

Относительно продажи наличной валюты с целью получения прибыли – эксперты советуют это делать только в случае, если доллары были куплены не позднее 2,5 лет назад по курсу около 30 грн/доллар. И то продавать их при условии, что гривни не будут лежать мертвым грузом, а будут потрачены, возложены на депозит или на них будут приобретены государственные ценные бумаги.

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