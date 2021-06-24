Ела "энергию солнца" и танцевала на столе: в Днепре посетительницу кафе забрали в психбольницу

Ела "энергию солнца" и танцевала на столе: в Днепре посетительницу кафе забрали в психбольницу

Женщина отказалась оплачивать счет, а также бросалась с кулаками на гостей заведения.

В одном из заведений Днепра посетительница устроила бунт: женщина бросалась гостей, разговаривала на повышенных тонах, а также отказывалась оплачивать счет.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из кафе в центральной части города. Администратор заведения сообщила на горячую линию "102", что женщина неадекватно себя ведет и отказывается оплачивать счет.

"Администратор сказала, что женщина не хочет платить счет за еду и кальян, также у нее наблюдается неадекватное поведение. Патрульные приехали на место и доставили посетительницу в Соборное отделение полиции. Там она продолжала вести себя неадекватно: истерически смеялась, потом у нее были приступы агрессии", — сообщил ТСН.ua пресс-офицер патрульной полиции области Павел Карманов.

По словам администратора кафе, поела посетительница на сумму в 550 гривен. Отказ оплачивать счет женщина аргументировала тем, что "ничего не ела".

"Прилично одетая женщина, на вид, которой до 30 лет, устроила дебош в кафе. Она хорошо поела. Но счет оплачивать отказалась, заявив, что ничего не ела, потому что питается "энергией солнца". После этого она залезла на стол посреди кафе и начала показывать упражнения. На замечание не реагировала, размахивали руками и возмущалась", — рассказала нам администратор заведения.

Впоследствии в Соборной отделение полиции приехала медицинская бригада, которая госпитализировала местную жительницу в психиатрическую больницу.

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