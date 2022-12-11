Электронные браслеты в условиях блекаута: исчезнет ли контроль над подозреваемыми в преступлениях

Одной зарядки браслета хватает на 35-40 часов, если устройство разрядится, в полиции тоже об этом мгновенно.

Убийство, нанесение телесных повреждений и умышленный поджог авто — обвиняемый в этих преступлениях Алексей Волков вышел из следственного изолятора. ТСН неоднократно рассказывала историю женщин, которые, пытаясь уйти от него, становились жертвами. Волков – подсудимый в двух процессах – на Киевщине и в столице и вот судья Соломенского суда отпустила мужчину под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

“Он агрессивный психопат, социопат, руки распускает. Он привык контролировать женщин”, – так описывает Алексея Волкова потерпевшая Ася Збродская.

У него, как утверждает женщина, схожая схема поведения с партнершами – когда с ним хотят завершить отношения, он требует денег или применяет силу. "Разойтись с ним хотела, потому что угрозы и все, а он за это потребовал 10 тысяч долларов, или чтобы я переписала на него свой автомобиль, иначе он его подожжет", — рассказывает она.

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В конце концов Волков избил Асю, а автомобиль сжег. Впоследствии выяснилось, что от рук мужчины страдали и другие женщины, а Виктория Манкевич вообще поплатилась жизнью. Подозрение в убийстве этой женщины Волкову вручили в мае прошлого года. Мужчине грозит 15 лет за решеткой. На судебных заседаниях он вел себя вызывающе, но в конце ноября Соломенский райсуд столицы отпускает его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. "Это браслеты очень ориентированы на мобильную связь и на GPS и Интернет, если лежит мобильная связь, к сожалению эти браслеты слепые и глухие", — уверяет представитель потерпевшей Сергей Старенький.

Представитель потерпевшей Аси Збродской говорит, вряд ли Волков решится покидать дом, но сам факт его пребывания не под стражей, может заставить ключевых свидетелей его преступлений, замолчать. "Они испытывают страх, что государство его не изолировало", — убеждают юристы.

В Национальной полиции такие опасения опровергают и уверяют, как только кто-то попытается снять устройство, дежурный сразу же получит сигнал и к злоумышленнику отправятся патрульные. Одной зарядки браслета хватает на 35-40 часов, если устройство разрядится, в полиции тоже об этом мгновенно. В полиции отмечают, что современные браслеты даже имеют павербанк. "Он на магните цепляется и человек может спокойно с ним ходить, бегать", — уверяют в полиции.

Поэтому даже при условиях полного блекаута на несколько дней средство контроля обвиняемого будет действовать, а если отключения света станут еще продолжительнее — в Нацполиции обещают следить за местонахождением злоумышленников с помощью круглосуточных патрулей.

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