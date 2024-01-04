Электронные повестки в Украине: кому будут "вручать" и что грозит за игнорирование

Народные депутаты готовят ко второму чтению в Верховной Раде законопроект № 10062 о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Ним среди прочего предусмотрены электронные повестки.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая 3 января сообщила о текущем состоянии обработки документа.

Сайт ТСН.ua рассказывает, какие данные мужчин и женщин будут содержаться в реестре, как будет работать электронный кабинет и когда повестка будет считаться врученной, а также какая ответственность предусмотрена за ее игнорирование.

Электронный реестр военнообязанных: что изменилось

Нардепы планируют расширить список сведений в реестре, персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Усовершенствовать межведомственное взаимодействие, в том числе информационное.

Законопроектом также, кроме электронного кабинета призывника, предусмотрен электронный кабинет предприятия и электронный кабинет Центра административных услуг.

Какие данные военнообязанных заносятся в реестр

В Реестр заносятся и хранятся в базе данных Реестра следующие

сведения:

персональные данные призывников, военнообязанных и

резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и

резервистов;

данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей реестра не требуется.

При отсутствии отдельных сведений в реестр вносится отметка об их отсутствии.

Какие персональные данные военнообязанных будут доступны ТЦК СП

К персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста принадлежат:

фамилия, имя, отчество

дата и место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

номера средств связи и адреса электронной почты;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);

(усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения); сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество, а также детей);

(фамилия, имя, отчество, а также детей); реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

(код предприятия, место работы, должность); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

оцифрованный образ лица;

сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для исполнения воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях; сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения о статусе ветерана войны;

сведения по владению иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;

сведения о судовых документах, международных удостоверениях на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;

сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;

сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы;

сведения о лицах пропавших без вести.

Какая процедура вручения повесток через электронный кабинет

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что законопроект №10062 не содержит самой процедуры вручения повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Однако такая процедура предполагается проектом №10378.

Так, согласно законопроекту 10378, повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

В повестке о вызове в ТЦК СП отмечается:

фамилия, имя отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК СП, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК СП;

указание места, дня и времени явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Согласно законопроекту №10062, Электронный кабинет — это программный интерфейс предназначенный для отображения сведений о призывнике, военнообязанном, резервисте, содержащихся в реестре.

Порядок и параметры доступа к электронному кабинету, перечень отображаемых сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденного Держателем Реестра.

“На сегодняшний день, по действующему порядку ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным Приказом Минобороны от 28.03.2022 № 94, не урегулирован алгоритм или порядок регистрации и доступа военнообязанных лиц к электронному кабинету. Он также нуждается в доработке с учетом изменений в профильном законодательстве”, — рассказала Марина Бекало.

Проектом 10378 предусматривается обязанность всех призывников, военнообязанных и резервистов зарегистрировать электронный кабинет.

"А значит, можно заключить, что те граждане, которые зарегистрируют электронный кабинет и пройдут соответствующую верификацию, будут получать повестки через кабинет и она соответственно будет считаться врученной", — говорит адвокат.

Те граждане, которые не зарегистрируют электронный кабинет, будут получать повестки другим способом, путем личного вручения через работодателя, в публичных местах, по месту жительства.

Какая ответственность за игнорирование электронной повестки

Законопроектом 10378 предлагается внести ограничения граждан, соответственно не зарегистрировавших электронный кабинет и/или не уточнивших свои учетные данные, в виде:

запрета выезда за границу;

запреты на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на пользование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями (т.е. будут блокироваться расходные операции по счетам в банках);

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

“С большой вероятностью, этот проект в такой редакции не будет принят, поэтому за нарушение обязанности регистрации электронного кабинета будет налагаться административный штраф согласно ст. 210 КУоАП, как нарушение правил военного учета”, — рассказала Марина Бекало.

Законопроектом 10379 от 25.12.23г. предлагается усилить ответственность, в частности путем внесения изменений в ст. 210 КУоАП, которым предусматривается штраф в размере от 8 500 — 17 000 грн. По действующей норме штраф составляет 510 — 850 грн.

Напомним, в Верховной Раде анонсировали изменения в законопроект о мобилизации, который вызвал острую реакцию общества.

Читайте также: