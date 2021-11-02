Электронный больничный: как оформить и можно ли его получить дистанционно

Электронный больничный: как оформить и можно ли его получить дистанционно

Пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту.

Электронные больничные, которые в Украине начали выдавать с 1 октября, – один из важнейших шагов к режиму без бумаг в сфере здравоохранения, который помогает снизить нагрузку на врачей и упростить получение страховых выплат для пациентов.

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ТСН.ua рассказывает, как оформить е-больничный и можно ли его получить дистанционно.

Как оформить

Чтобы открыть больничный, пациент должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно автоматически онлайн. Это значит, что гражданам не нужно после выздоровления снова идти в медучреждение, стоять в очереди и контактировать с другими людьми, чтобы закрыть больничный. Теперь пациентам это можно делать дистанционно, а в электронной системе теперь есть возможность проверить, сколько листов нетрудоспособности выписал врач и кому.

Алгоритм получения е-больничного:

После обследования пациента врач формирует медицинское заключение. Пациент, имея жалобы на самочувствие, также приходит на прием к врачу. После приема врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения. То есть фиксирует, что пациент в этот момент болеет и не может выполнять свою работу. Формирует его в Реестре и заверяет электронной подписью. Врач подписывает этот электронный документ своей квалифицированной электронной подписью. Пациент получает смс. Далее документ попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности – документ, по которому начисляются выплаты. Пациент получает вторую смс и может увидеть свой электронный больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Работодатель также видит документ на портале ПФУ.

Можно ли получить электронный больничный дистанционно

И да, и нет. То есть получить после выздоровления дистанционно больничный можно, но для того, чтобы его открыть – идти к врачу придется. То есть, чтобы открыть больничный, пациенту обязательно необходимо лично прийти к нему на прием.

Лишь после личного приема пациента семейный врач имеет право открывать электронный больничный. Заполняя документ, он обязательно вносит информацию о диагнозе и состоянии пациента, указывает сроки больничного (с учетом возможного продления). После внесения всех данных на специальном веб-портале семейный врач обязательно ставит свою электронную подпись.

И если пациент поправится в предопределенный семейным врачом срок, больничный закроется автоматически, то есть без личного визита в медицинское учреждение. Однако, если больничный нужно продлить, пациенту придется еще раз навестить своего врача. Во время этого визита семейный врач оценивает состояние здоровья больного и убеждается в необходимости продления больничного.

Можно ли получить электронный больничный задним числом

Выдать е-больничное задним числом можно только в трех случаях:

если пациент находился за границей;

если человек был в процессе переезда из одного региона в другой;

при технической неисправности электронной системы здравоохранения.

Как работодателю проверить е-больничный своих работников

Работодатель сможет проверять больничные листы своих работников. Для этого работодателю необходимо иметь электронную подпись и зайти в личный кабинет, размещенный на веб-портале Пенсионного фонда. Проверка электронного больничного листа будет проходить по идентификационному номеру работника.

Напомним, что электронные больничные в тестовом режиме запустили еще в начале лета. Полностью отказаться от бумажных справок планировалось с 1 сентября. Но не все медучреждения успели к этому подготовиться. Потому дату перехода в онлайн отсрочили еще на месяц.

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