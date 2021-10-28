Электронный мусор: куда в Украине сдавать такой лом и почему его нельзя выбрасывать

Электронный мусор: куда в Украине сдавать такой лом и почему его нельзя выбрасывать

На весь Киев журналисты нашли всего четыре пункта, куда его можно сдать.

Вес электронного мусора – уже больше, чем вес Великой китайской стены. В этом году человечество выбросило более 57 миллионов тонн старой техники. Ежегодно количество такого лома только растет. А вот на переработку приходит только 20% электроники. Почему электролом нельзя отправлять в свалку и сколько золота мы зарыли на свалках, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 октября.

Вес такого лома на планете, подсчитали эксперты, скоро превысит вес Великой китайской стены. А это более 57 миллионов тонн. Протяженность стены более 21 километра. Представьте только объемы. Ежегодно количество электроотходов растет на 2 миллиона тонн. Чем больше люди покупают — тем больше идет в помойку. Среднестатистический украинец – ежегодно производит почти 8 килограммов электромусора.

На весь Киев журналисты нашли всего 4 пункта, куда его можно сдать.

Электроприборы включают в себя немало тяжелых металлов – ртуть, свинец, кадмий, никель. Они окружающую среду, а также негативно влияют на здоровье – отравляют печень, сердечно-сосудистую систему, а также могут вызвать онкологию.

В одном из пунктов принимают электромусор в основном от предприятий. За деньги. За утюгом к частным лицам – не поедут – не выгодно. Если чайник люди принесут в цех — заберут. Однако сюда приходят единицы. В качестве пилотного проекта предлагали, чтобы старую технику собирали домохозяйства и ОСМД, большие объемы готовы были забирать бесплатно.

Пока в Украине медлят — в Японии из старых смартфонов и ноутбуков изготовили олимпийские медали. Сотни тысяч японцев присоединились к проекту. Гаджеты собирали два года. Из семидесяти девяти тонн техники изъяли тридцать два килограмма золота, три с половиной кило серебра и более двух килограммов бронзы. Этого хватило на пять тысяч медалей для призеров Олимпиады в Токио.

Согласно отчету Всемирного экономического форума, в виде электромусора на свалках мы оставляем – более 60 миллиардов долларов.

Законодательно утилизация электронного оборудования в Украине – не урегулирована. Если основной закон будет принят в ближайшие месяцы — до вопроса переработки бытовой техники дойдут только через год. Производителей и продавцов техники обяжут позаботиться о ее утилизации.

В Киеве есть и сортировочные базы. Старую технику здесь разберут до винтика. Металл, пластик, стекло – все отдельно. 70 процентов сырья – пойдет на вторичную переработку. Из нее впоследствии изготовят новую технику.

Пластик отправляют на измельчение. Из этой крошки выплавят ведра, миски и другие принадлежности.

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