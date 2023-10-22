Электронный реестр военнообязанных: какие данные содержит и как проверить мужчину в системе "Оберіг"

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберіг" наполнен на более чем 90% и функционирует, а информация в него постоянно добавляется. Один из главных вопросов, который беспокоит украинцев – как проверить себя в этом реестре.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что согласно закону, каждый имеет право получать информацию о своем включении или невключении в реестр и сведения о себе.

Также можно обращаться с заявлением, в случае, если в реестр неправомерно включили или не включили запись о вас и чтобы исправить недостоверные сведения.

“Но на сегодняшний день электронный реестр еще не запустился в полноценную работу, система нуждается в доработке, как с технической стороны, так и требует определенных законодательных изменений. Поэтому получить информацию из этого реестра в онлайн режиме пока нельзя”, – рассказала ТСН.ua адвокат.

Такая возможность появится, когда запустится в работу электронный кабинет. Впрочем, нормы, которая бы регулировала работу этого кабинета, нет в действующем законе Украины о “Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов”.

"Понятие электронного кабинета раскрывает законопроект № 10062 от 18.09.2023 года, которым предусматривается внесение статьи 14-1 в закон. Однако порядок подачи запросов и получение информации из электронного кабинета пока не регулируется никаким нормативно-правовым актом”, – рассказала Марина Бекало.

По правилам военного учета, предусмотренным постановлением Кабинета министров № 1487, существует возможность проверить информацию о себе, которая содержится в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

“Также при необходимости можно обновить учетные данные о себе, которые необходимы для ведения военного учета. Но реализовать такое право можно только путем личного обращения в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки”, – рассказала ТСН.ua адвокат.

Когда электронный реестр военнообязанных, в частности электронный кабинет, заработает по полной, точно не известно. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая сообщала, что это должно произойти осенью 2023 года.

Какие данные содержит электронный реестр военнообязанных

Марина Бекало рассказала, что держателями этого реестра являются Министерство обороны, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины.

В режиме автоматического обмена без согласия граждан в него попадает информация из других электронных реестров, а именно:

персональные данные;

Контактные данные: телефонный номер, электронная почта;

Сведения о родителях;

Семейное положение;

Сведения о семье, образовании, паспортных данных, в том числе и загранпаспорта;

Сведения о месте работы;

Сведения о дате и цели выезда за границу и дате возвращения;

Данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;

Сведения о знаниях иностранных языков, повышении квалификации;

Данные о наличии оснований для выезда за границу;

Сведения об открытых исполнительных производствах;

Служебные данные, в том числе результаты прохождения ВЛК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.

Все эти данные будут доступны Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.

Напомним, что возможность вручения повесток онлайн через электронный реестр военнообязанных пока не предусмотрена. Марина Бекало объяснила, что такой вызов в ТЦК СП станет возможным, если соответствующие изменения внесут в правила военного учета.

Ранее адвокат развенчала топ-10 мифов о повестках и уклонистах.

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