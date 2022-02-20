"Элемент гибридной войны": Резников рассказал, будет ли атаковать РФ из непризнанного Приднестровья

"Элемент гибридной войны": Резников рассказал, будет ли атаковать РФ из непризнанного Приднестровья

Глава Минобороны считает вероятность нападения российских войск со стороны непризнанного Приднестровья "несерьезным сценарием".

Министр обороны Алексей Резников рассказал, готова ли Украина "держать удар" из непризнанного Приднестровья, где находится армия РФ. А контролируемые Россией военные учения сепаратистов он назвал фарсом.

Об этом глава Минобороны сообщил 20 февраля в прямом включении ТСН.Тиждень.

"Вооруженные силы Украины готовы держать удар с любой стороны. У нас все боевые части находятся в боевой готовности. Стратегические запасы подготовлены: топливо и патроны, поэтому у нас нет никакой неожиданности", — сказал Резников.

По его словам, украинская разведка вместе с разведкой западных партнеров пристально наблюдает за действиями РФ.

"В воздухе находятся украинские "байрактары". Поэтому мы готовы к любому сценарию", — отметил министр.

Резников назвал угрозу из Приднестровья "несерьезным сценарием. В частности, из-за Молдовы, "которая давно ждет возможности восстановить свою территориальную целостность".

"Учения, проходящие контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье — это фарс, который используется как элемент информационной войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны", — подытожил министр обороны.