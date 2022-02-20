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"Элемент гибридной войны": Резников рассказал, будет ли атаковать РФ из непризнанного Приднестровья

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"Элемент гибридной войны": Резников рассказал, будет ли атаковать РФ из непризнанного Приднестровья

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Глава Минобороны считает вероятность нападения российских войск со стороны непризнанного Приднестровья "несерьезным сценарием".

Министр обороны Алексей Резников рассказал, готова ли Украина "держать удар" из непризнанного Приднестровья, где находится армия РФ. А контролируемые Россией военные учения сепаратистов он назвал фарсом.

Об этом глава Минобороны сообщил 20 февраля в прямом включении ТСН.Тиждень.

"Вооруженные силы Украины готовы держать удар с любой стороны. У нас все боевые части находятся в боевой готовности. Стратегические запасы подготовлены: топливо и патроны, поэтому у нас нет никакой неожиданности", — сказал Резников.

По его словам, украинская разведка вместе с разведкой западных партнеров пристально наблюдает за действиями РФ.

"В воздухе находятся украинские "байрактары". Поэтому мы готовы к любому сценарию", — отметил министр.

Резников назвал угрозу из Приднестровья "несерьезным сценарием. В частности, из-за Молдовы, "которая давно ждет возможности восстановить свою территориальную целостность".

"Учения, проходящие контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье — это фарс, который используется как элемент информационной войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны", — подытожил министр обороны.

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопросы о российской угрозе

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопросы о российской угрозе

Напомним, что в контролируемом РФ Приднестровье сепаратисты провели военные учения.

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