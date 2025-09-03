Елена Зеленская откровенно рассказала о важной реформе в школах

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На Черкасщине внедряют реформу школьного питания. Модернизированные пищеблоки, новые меню с полезными горячими блюдами и ежедневно десятки тысяч обедов для детей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерии Ковалинской.

Столовая гимназии №9 в Черкассах. Ремонт в пищеблоке здесь сделали более года назад и до сих пор не могут нарадоваться новым оборудованием. Благодаря этому повара обновили меню и уже знают что больше всего нравится детям.

«Самое главное — это оладьи. Это запеканки. Еще полюбили они курицу на выбор. Они уже познали, что такое булгур. Кус кус. Что такое даже чечевица», — говорит шеф-повар Юлия Петриченко.

Ежедневно на Черкасщине готовят более 76 тысяч обедов, но современное оборудование есть не в каждой школе области. Где-то обновить пищеблоки удалось за счет городского бюджета, а где-то — государственной субвенции.

Например, в 26 школе повара работают на новых плитах и пароконвектоматах, которые позволяют готовить быстрее и здоровее.

Эту реформу инициировала Первая леди Украины еще 5 лет назад. Накануне 1 сентября Елена Зеленская приехала лично убедиться, как она воплощается. Осматривает новое оборудование и общается с поварами.

Схему новых пищеблоков, которые создают во время реформы, первая леди знает чуть ли не наизусть, потому что все они типичные. После проверки рассказывает о дальнейших целях реформы.

«В Украине открыто уже более 20 кулинарных хабов, где могут подготовиться и новые повара для школ. И те, кто уже работают в школах — обновить свои знания для того, чтобы работать по-новому. И наша цель — повышать нашу осведомленность. О здоровом питании в целом. И для семьи, и для детей. Большая работа впереди», — рассказала Елена Зеленская.

Ведь таких модернизированных школьных столовых в целом по Украине пока — только одна из 10. Да и среди поваров — почти треть пенсионного возраста.

Откуда возникла идея реформировать систему школьного питания. Первая леди признается, в частности, ее детские воспоминания о школьных обедах — невкусные и некачественные.

«У меня были яркие воспоминания, видимо они меня и побудили начать реформу школьного питания в Украине. Мне было сложно найти что-то съесть. Я пожалуй почти от всего отказывалась в школе. Это было время сложное. 90-е школьные годы, последние годы за школьной партой и в государстве было трудно, и конечно очень сложно было в школе. Но это было очень часто очень невкусно. И очень неприятно выглядело. Поэтому изменить для наших детей это было толчком для меня», — говорит она.

Как дальше будут реализовывать «Стратегию реформирования системы школьного питания» — об этом после осмотра столовых говорят на совещании.

«Предусмотрено финансирование из госбюджета на 25 год около 1 млрд гривен на развитие пищеблоков. И сегодня эта работа продолжается. Ожидаем финансирование в 26 году около 4 млрд грн. И здесь также важно привлечь и областные военные администрации, громады для того, чтобы они были в этом процессе, потому что это такой большой объем работ по закупке оборудования, а также проведению соответствующих ремонтов в школах. Не все школы готовы к развитию именно этой инфраструктуры, потому что это старые проекты школ, которые этого не предусматривали, и здесь могут быть дополнительные расходы, мы эту работу сегодня проводим», — говорит заместитель руководителя ОП Виктор Микита.

Теперь эти изменения надо ввести для каждого ученика в Украине, отмечает Орест Степаняк.

С этого учебного года ученики от 5 до 11 классов в школах в прифронтовых громадах будут питаться бесплатно. До этого — бесплатные обеды были только в начальной школе. А в следующем году чиновники обещают обеспечить бесплатным питанием всех школьников.

