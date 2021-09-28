Елена Зеленская представила пособие, которое поможет толерантно общаться с разными людьми

Пока руководство существует только в электронном формате.

Не инвалидная коляска, а кресло колесное. В Украине появилось первые пособие, в котором собраны нормы безбарьерного языка.

Об этом 28 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Проект "Справочник безбарьерности" создан по инициативе супруги президента Елены Зеленской. В пособии доступным языком и на конкретных примерах объясняют, как корректно обращаться к людям. Пока он существует только в электронном формате. А печатную версию с элементами шрифта Брайля планируют выпустить в следующем году.

Информационным партнером "Справочника безбарьерности" является 1+1 media. В компании тоже придерживаются принципов безбарьерности. Одним из таких проектов является "забыть о возрасте", который борется с эйджизмом.

"В центре нашего внимания во время общения должен быть человек, а потом уже все его признаки. Это была основная идея того, что нас подтолкнуло создавать этот инструмент безбарьерности. Это справочник, который поможет всем, кто хочет толерантно общаться, писать о людях, обращаться к людям", — говорит Елена Зеленская.

Новости Украины: появилось первое пособие, в котором собраны нормы безбарьерного языка

Напомним, в Сети разразился скандал из-за таблички для парковки людей с инвалидностью в "Борисполе".

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