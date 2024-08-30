Елена Зеленская рассказала об уникальном лагере, где помогают детям, пострадавшим из-за войны

В "Голосном кемпе", дети словно вернулись в жизнь, которая имела до полномасштабной войны.

Около 200 детей, пострадавших от войны, прошли этим летом психологическую реабилитацию в лагере "Гласный кемп" на Закарпатье. В первую очередь, речь идет о тех, кто пережил оккупацию или живет на прифронтовой территории, чьи родители воюют или погибли.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

У детей, несмотря на юный возраст, своя страшная история. Виктория из Бахмута. Ее семья эвакуировалась в Кривой Рог, но и там девочка ежедневно ужасается обстрелам. Саша - с Сумщины, которую враг ежедневно кроет КАБами. Учится дистанционно, скучает по одноклассникам. Все его мысли, говорит, с отцом-военнослужащим.

"Он сейчас на "нуле". Сегодня вышел, все с ним хорошо. Я каждый вечер молюсь за него перед сном - для меня это очень важно", - говорит парень.

В "Голосном кемпе", дети как будто вернулись в жизнь, которую имели до полномасштабной войны - друзья, творчество, спорт. Каждый день расписан по минутам. Встречи со звездами - такими как Александр Усик. А еще с психологами, которые ненавязчиво, часто в форме игры помогают детям войны справиться с пережитым.

"Очень много у детей эмоций, которые накапливаются, и нет возможности их безопасно отредактировать. То есть если хочется эмоционально позлиться, здесь есть возможность заняться спортом, и оно получится. Передать эмоцию красками - это тоже здесь можно", - говорит председатель правления фонда „Голоса детей“ Елена Розвадовская.

Елена Розвадовская.

Среди гостей лагеря и первая леди Украины Елена Зеленская. Этим летом ее Фундация присоединилась к инициативе благотворительного фонда «Голоса детей» провести психологический кемп.

"Для нас это - стратегически важный вопрос. Эти дети, эти подростки, эти люди, которые будут управлять нашей с вами жизнью через 10-15-20 лет. И мы должны понимать, что устойчивость этого поколения - это устойчивость украинцев в будущем. Наша общая мечта, я уверена, у каждого взрослого человека в нашей стране, чтобы наши дети были поколением победителей, а не поколением уцелевших", - говорит Елена Зеленская.

Фонд профинансировал все 4 смены. Бюджетных средств - ни копейки, средства дали меценаты, в том числе и один из них из Южной Кореи.

Двух недель, говорят организаторы кемпа, вполне достаточно, чтобы дети вернулись домой более уверенными и спокойными. И с новыми знаниями - где искать поддержку и как успокаиваться самостоятельно.

Лагерь для детей

Лето кончается. Но кемп будет жить и дальше. Фонд Елены Зеленской уже договорился и с меценатами, и с организаторами кемпа продолжить такую лагерь осенью. А в дальнейшем разработать такой проект психологической реабилитации, чтобы охватить как можно больше пострадавших от войны детей.

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