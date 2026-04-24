Ели снег и похудели на 40 кг: все о скандале с голодным истощением бойцов 14-й бригады (фото, видео)

Истощенные жаждой и голодом военнослужащие 14 ОМБр / © ТСН

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которые защищают Украину на Купянском направлении, оказались в критической ситуации из-за длительного отсутствия поставок пищи и воды. Фото истощенных, похудевших до костей военных шокировали Сеть. На ситуацию уже отреагировали Минобороны и Генеральный штаб ВСУ, сообщив о кадровых изменениях и доставке продовольствия защитникам.

Бойцы 14-й ОМБр без еды и воды — соцсети забили тревогу

Накануне в соцсетях появились снимки украинских военных из 14-й бригады, которые имеют критически истощенный вид. Автор одной из таких публикаций, пользовательница Threads под ником i.petrovna_ заявила, что военные второго механизированного батальона 14-й ОМБр, которые временно находятся в составе другого подразделения, не получают достаточного обеспечения, а командование не реагирует на проблему.

«Друзья, максимальная огласка! 14-я бригада, 2-й механизированный батальон, прикомандированы к 30-й бригаде 2-го батальона. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы. Прошу распространить эти фото», — отмечалось в заметке.

На обнародованных фотографиях были зафиксированы трое мужчин с крайне истощенным видом: тела очень худые, заметно выступают ребра, ключицы и кости.

Один из активистов, Антон Гура, опубликовал идентичное адресованное ему обращение. По словам мужчины, военные из 14-й бригады якобы вынуждены есть дождевых червей.

Жена бойца 14-й ОМБр рассказала детали: 9 месяцев на позиции и похудение на 40 кг

Родные некоторых бойцов 14-й ОМБр записали видеообращение и обнародовали его в сети, призывая помочь их мужьям. Жена одного из военных Анастасия С. рассказала ТСН.ua, что ее муж воюет с 26 февраля 2022 года и уже девятый месяц находится на позициях, тогда как другие военные — по 9, 10 и даже 12 месяцев.

По словам женщины, из-за отсутствия стабильной связи военные не могли регулярно получать передачи от родственников. Анастасия также отметила, что трудности с продовольствием начались еще в декабре 2025 года.

«Когда ребята заходили на позиции, то весили более 80–90 кг, а сейчас их вес — около 50. Они не одни такие, с нами (родственниками этих военных — ред.) связываются другие жены. Получается, что проблема гораздо масштабнее. Мой муж мне рассказывал, что, например, им сбросили еду, после чего 15 дней еды нет. Потом сбрасывают снова, после чего еды нет 10 дней. Больше всего без еды были 17 дней. По рациям их не слышали или не хотели слышать. Он говорит, что кричали, умоляли о том, что нет еды, нет воды», — рассказала жена защитника.

Кроме этого, она передала слова мужа о том, что обеспечение на другие позиции поступало, тогда как их подразделение его не получало.

Анастасия сообщила, что в условиях нехватки провианта военным приходилось пить дождевую воду и есть снег. В то же время она не подтвердила информацию об употреблении дождевых червей.

«Мужья нам об этом не говорили. Каждый муж хочет, чтобы жена была в покое», — отметила женщина.

«Я считаю, что такая ситуация нуждалась в огласке. Должна быть ротация, ребята нуждаются в лечении. Мы благодарны всем за огласку. Обращаются жены, мужья которых по 10 месяцев без связи», — добавила Анастасия.

Она также отметила, что обращалась в Министерство обороны по этому поводу.

Фото военных 14-й ОМБр до и после сильного похудения

Facebook-пользовательница Alla Poberezhnik опубликовала фото военных из 14-й бригады до и после сильного истощением голодом и жаждой.

«Посмотрите в эти глаза…, помолитесь за них и давайте не будем стоять в стороне. Душа кричит от боли, которая стала обыденностью. Мы привыкаем к новостям о погибших, к звукам сирен, к тому, что жизнь разрушается. Но имеем ли мы право привыкать? Это не просто слова — это крик о помощи, о человечности, о том, что мы теряем себя», — говорится в тексте сообщения.

Военный 14 ОМБр до и после голодного истощения

Реакция Минобороны на голод среди бойцов 14-й бригады

В Минобороны отреагировали на ситуацию, сообщив, что о ней уже знает соответствующее командование, а командир 14-й ОМБр взял ее под личный контроль.

«Несмотря на осложненную логистику пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными», — отметили в ведомстве.

Реакция Генштаба ВСУ на скандал с обеспечением 14-й ОМБр

После появления информации о критической ситуации в бригаде Генштаб ВСУ сообщил об отстранении от должности предыдущего командира 14-й ОМБр, а также увольнении и понижении в должности командира 10 армейского корпуса. Новым командиром 14-й ОМБр стал полковник Тарас Максимов, а 10-й корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

В Генштабе объяснили, что обеспечение подразделений Сил обороны в районе Купянска очень усложнилось из-за регулярных ударов врага по переправам через реку Оскол. Сейчас логистика происходит с помощью плавсредств и тяжелых дронов. Командование работает над усилением ПВО и защиты от дронов на этом направлении и наращивает способности РЭБ.

Отмечается, что в таких условиях ключевое внимание сосредоточено на обеспечении военных, выполняющих боевые задачи на передовой.

«В то же время, предыдущим командованием 14 отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады», — говорится в заявлении Генштаба.

Для исправления ситуации были приняты упомянутые выше кадровые решения. Комплексная комиссия Сухопутных войск проводит расследование по фактам нарушений. В то же время подходит к завершению служебная проверка в отношении должностных лиц 14-й бригады. По ее результатам планируется принять управленческие решения, а материалы передать правоохранителям для предоставления правовой оценки.

Военные 14-й ОМБр наконец-то получили еду

Новое руководство бригады и корпуса принимает меры для стабилизации обстановки и улучшения обеспечения военных на позициях.

«Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 омбр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий, будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов», — сообщили в Генштабе.

Жена одного из бойцов 14-й бригады Анастасия в комментарии ТСН.ua также рассказала, что после огласки ситуация начала постепенно улучшаться. По ее словам, новоназначенный командир бригады уже связался с семьями военных и заверил, что проблему решают.

«Муж написал мне, что сейчас поел столько, сколько не ел 8 месяцев. Это он написал мне сегодня (23 апреля). Предыдущий командир нам говорил, что везде ездил и требовал сбросить ребятам еду, но не сбрасывали. Возможно, сейчас ищут крайнего. Ребята сейчас едят понемногу, у них высохли желудки, они не знают, будет у них завтра еда или нет», — рассказала женщина.

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко подтвердила, что голодным воинам 14-й бригады наконец доставили еду. Журналистка распространила в Сети видео от этой бригады, на котором зафиксированы военные с продуктами.

«Комбриг 14-ки взял ситуацию под контроль. Пообщался с бойцами лично, по закрытой связи. Как так случилось, что солдаты остались без доставки провизии — в бригаде разбираются. Виновные будут нести ответственность», — отметила Кириенко.

«Доброе утро всем. Выходили в Интернет, вот нам ничего не сказали. Эта посылка, что нам сбросили уже как мы выходили, то эта самая тяжелая, я ее едва поднял. Сейчас будем делать распаковку, будем уже все снимать, чтобы видели. Тогда те посылки были такие, что не было что нести, а это едва доперли», — рассказывают военные на ролике.

Истощенным голодом бойцам 14 ОМБр доставили еду

Голод в 14-й бригаде — не единичный случай

Пользователи соцсетей утверждают, что голодное истощение среди защитников из 14-й ОМБр — не единичный случай проблем с продовольствием в армии. Так, в комментариях к сообщению журналистки Анны Калюжной пользовательница Леся Борисюк-Виговская написала, что ее брат вместе с побратимами тоже воюют голодные за тем же Осколом.

Бои на Купянском направлении — какая ситуация на фронте сейчас

По данным на 23 апреля, российские оккупанты усиливают атаки на Купянском направлении, пытаясь подойти к городу с обеих сторон Оскола в районах пяти населенных пунктов.

Офицер 43-й ОМБр Артур Мартиросян сообщил, что недавняя попытка вражеской группы установить флаг в Купянске завершилась ликвидацией трех захватчиков на подходе, тогда как из двух, которые добрались до пятиэтажки, один сдался в плен, а другой выпрыгнул из окна после удара ВСУ. За неделю бойцы бригады уничтожили около 50 оккупантов.