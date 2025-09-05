Элитная недвижимость, дорогое авто и одежда от Gucci: как живет семья руководителя прокуратуры Крыма

Игорь Поночовный - руководитель прокуратуры Республики Крым и Севастополя

Игорь Поночовный — руководитель прокуратуры Республики Крым и Севастополя живет в роскошном жилом комплексе и ездит на дорогой машине.

Хотя авто, стоимостью около 85 000 долларов, кто бы мог подумать, принадлежит не ему, а как принято в кругах топ-чиновников, родственникам. И досталось, по сути, от тестя. А квартира, в этом элитном ЖК «Park Avenue VIP» — от тещи, похоже, еще и по заниженной стоимости, а еще миллион от мамы.

И, как главное достижение — 16 лет в органах прокуратуры. Здесь уже самостоятельно, однако и за этот опыт и зарплату в почти 2 000 000 грн в год, ничего не купишь. Ничего, то есть престижного с названием «вип», как жилой комплекс, где живет семья прокурора, или внедорожника лимитированной серии.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: БОгатое ЖИЗНЬ прокурора Крыма в Киеве: стильная жена, элитные квартиры, дорогие авто! Хапуга.UA

Об этом говорится в расследовании проекта Хапуга.ua.

Элитная недвижимость и авто семьи прокурора

Audi Q8 quatro с трехлитровым двигателем отец жены прокурора Николай Хохич приобрел в 2021. И стоила она ему 85 000 долларов. Жена прокурора — адвокат Алена Поночовна получила ее в подарок от своего отца в 2024 году. Однако пользовались супруги машиной именно с 2021.

По словам тестя прокурора, он 25 лет работает предпринимателем и таким образом помогает детям.

«Я являюсь предпринимателем, жена является предпринимателем. Женщина ювелирным (бизнесом, — ред.) занимается. Я тоже предприниматель, есть свои магазины, занимаюсь тоже предпринимательской деятельностью. Слушайте, и жена, и я более 25 лет работаем предпринимателями. Как вы думаете: мы можем что-то детям помочь или нет?», — говорит Николай Хохич, тесть прокурора.

Действительно, Николай Хохич вместе с женой — предприниматели. Однако его ФЛП зарегистрирован только в 2023 году.

А семейный бизнес, ломбард — появился в 2009 году. И мы подсчитали финансовые показатели из отчетов, размещенных на аналитической системе YouControl, и заработок компании составил около 550 тысяч гривен до конца 2021 года.

Поэтому, судя по публичным данным, тестю прокурора не хватило бы денег на приобретение такой машины. Кроме этого, стоимость авто в декларации в 2024 — 1 900 000 гривен. В предыдущие годы, пока семья прокурора просто пользовалась авто, стоимость отличалась на 80 тысяч гривен.

А вот в аналитической системе «ua carplates», которая собирает информацию об авто из различных баз данных, приобрели ее за 85 000 долларов, по тогдашнему курсу это около 2 300 000 гривен.

Похоже, что семья прокурора где-то потеряла 400 000 гривен от стоимости автомобиля. А это точно превышает 50 необлагаемых минимумов.

Проживают супруги в квартире площадью 120 квадратов в ЖК «Park Avenue VIP» на Демеевской. Как указано в декларации, стоимостью более 4 млн грн, и которая принадлежит теще прокурора — Татьяне Хохич. Однако квартиру в элитном ЖК Татьяна Хохич подарила дочери, жене прокурора, уже после подачи декларации за 2024 год — в июне этого года.

В 2018 мать прокурора Лидия Поночовна подарила ему 1 000 000 гривен. В том же году жена прокурора приобрела паркоместо в Park Avenue VIP за 868 000 грн, а уже в 2019 семья прокурора въезжает сюда в новую квартиру якобы тещи.

Эта недвижимость, как указывает Игорь Поночовный, стоила 4 238 000 гривен. По словам Татьяны Хохич, в квартиру инвестировали в 2015 году.

Такая цена действительно могла быть в 2015 году только в январе. К сожалению, после дарения недвижимости, сведения, в каком именно месяце мать жены прокурора инвестировала в строительство, уже не отображаются. Средняя же цена в 2015 году этой квартиры составила бы 6 000 000 гривен.

Но даже если она действительно стоила 4 миллиона с копейками, то откуда деньги?

«Я предпринимателя. 25 лет медсестрой проработала в больнице, ушла на пенсию и с 2002 года, чтобы вы знали, я предприниматель», — заявила Татьяна Хохич, теща прокурора

Итак, медсестра из Ракитного на пенсии, внезапно благодаря торговле часами и украшениями, как указано в ее ФЛП, заработала на недвижимость премиум-класса, и не только.

Еще одну столичную квартиру в Голосеевском районе, возле метро Демеевская, пенсионерка Татьяна Хохич приобрела в 2006 году. Здесь семья прокурора Игоря Николаевича и адвоката Алены Николаевны Поночовных жила до 2017 года. Стоимость в декларации не указывают. Несколько месяцев назад квартира тоже досталась в подарок жене руководителя крымской прокуратуры и сейчас на вторичном рынке может стоить около 6 000 000 гривен.

Мы спросили Игоря Поночовного об отсутствии сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии его семьи и ответ наталкивает на определенные неутешительные размышления.

«Законодательство не обязывает декларантов указывать такие изменения в декларации, если они не касаются конкретно декларанта. И, на мой взгляд, это существенный пробел. Ведь это лишает журналистов и антикоррупционные организации возможности мониторить образ жизни высокопоставленного чиновника. Потому что вне поля зрения общественности жена или дети могут получать от кого-либо недвижимость в подарок: будь то взятка или отмывание средств. А затем продать ее за наличные. На вырученные деньги жить на широкую ногу или вернуть наличными тому же дарителю. А в декларации мы увидим только статью доходов — от продажи недвижимого имущества. А какого и откуда оно взялось — никогда», — говорится в материале.

Гардероб жены прокурора

Супруги Поночовные питают любовь не только к элитным авто и недвижимости. Чего только стоит один гардероб жены прокурора. Алена Поночовна красуется в платье Gucci, стоимостью более 2000 долларов, или 98000 гривен. Образ дополняют серьги Chanel почти за 500 долларов, или 20000 гривен.

На еще одном фото госпожа адвокат демонстрирует еще одну пару сережек от Chanel — уже за 1000 долларов, или 42000 гривен. Вот еще одна пара сережек от нишевого британского бренда Chenevix за 285 фунтов стерлингов, или 15000 гривен.

Сам глава крымской прокуратуры одевается, преимущественно в деловые костюмы, производителя которых сложно определить. Однако на одних из фотографий Игорь Поночовный принимает участие в мероприятии адвокатского бюро Azones law, в котором трудится его жена.

Точно такую модель поло мы не нашли, однако очень похожая от бренда Zilli — стоит почти 36000 гривен со скидкой 50%.

«Конечно, это не является нарушением законодательства и каждый одевается, как заблагорассудится. Но этот бомонд из госслужащих, с безудержным влечением к статусности и показательному богатству на фоне высокого уровня недовольства украинцев коррупцией в высших эшелонах власти, выглядит как издевательство, особенно во время войны», — говорится в расследовании.

