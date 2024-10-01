Элитная недвижимость и дорогое авто: как судья из Киевского апелляционного суда скрывает свою роскошную жизнь

В базе "Миротворец" его фамилия указывается в перечне судей, причастных к преследованию активистов последнего Майдана.

Иван Рыбак – судья Киевского апелляционного суда. У него солидный послужной список. Похоже, кроме туризма и рыбалки, у судьи апелляционного суда есть еще несколько хобби. К примеру, вкладывать деньги в недвижимость и не декларировать ее.

Об этом говорится в материале проекта "Хапуга.ua".

Что известно о деятельности судьи Рыбака

Судья Иван Рыбак принял ряд крайне сомнительных решений. Например, по делам подозреваемых в коррупции экссудьи Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика, бывшего руководителя государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, экспомощника Николая Азарова и директора компании "Танос Текнолоджи" Николая Петренко.

В базе "Миротворец" его фамилия указывается в перечне судей, причастных к преследованию активистов последнего Майдана.

Рыбак на "Миротворце"

Фонд "Деюре" утверждает, что Рыбак входил в коллегию судей, отпустивших под домашний арест Дмитрия Садовника, экс-заместителя командира роты Беркут, обвиняемого в убийстве 39 участников Майдана.

В дальнейшем Садовник бежал в Россию и получил гражданство. Благодаря Рыбаку и членам коллегии судей, судить его за преступления теперь не удастся.

Иван Рыбак

Декларация судьи: какая элитная недвижимость туда не попала

Если взглянуть в декларацию Рыбака – человек достаточно скромный. Квартирка от государства, квартирка у жены с сыном, 12 соток земли в селе, два гаража, одна машина.

На самом деле, три гаража. Потому что судья забыл указать, что на жену тоже зарегистрирован гараж в том же кооперативе, где он один снимает.

На самом деле все имущество судьи окутано паутиной лжи и врут все вокруг.

Иван Рыбак

Итак, ложь номер один: судья отмечает, что проживает в Киеве в квартире в 105 квадратов, которая якобы принадлежит жене Елене и сыну Ивану.

Оба подтвердили, что квартира их, однако в реестре недвижимости она не числится. У сына судьи Ивана Ивановича действительно есть квартира в этом доме, однако по другому номеру и квадратуре несколько меньше.

По словам Ивана-младшего, отец не проживает в его квартире, а иногда там бывает.

Рыбак Иван Иванович – сын судьи. "Хапуга" отправилась проверить и наткнулась на супругу судьи, которая только что вышла из этого дома. Да и собственно машина судьи тоже стоит здесь. Консьерж же подъезда сообщила, что его нет дома и обычно он ходит на работу пешком. И откуда ей это знать, если он там не проживает?

Ложь номер два: у жены судьи Елены Анатольевны тоже есть квартира, правда не здесь, а в одном из многострадальных новостроек, которую не достроила Аркада – в ЖК "Эврика". Это квартира стоимостью 93 тысяч долларов в доме, который до сих пор не достроили и не ввели в эксплуатацию. И о которой в декларации судья забыл упомянуть. Ведь юридически это имущественные права на объект незавершенного строительства.

Журналисты спросили Елену Анатольевну о квартире и она утверждает, что дом снесли в 2020 году. А вот местные говорят, что ничего подобного не было.

Предположим, что под покровом ночи эти четыре этажа тихонечко снесли и никто ничего не слышал. Так почему до 2020 года этой квартиры в декларации тоже не было?

Ложь номер три: о кредите на эту квартиру не забыли, но тоже запутали. Сначала указали не тот год начала обязательств, потом три разных суммы объединили в одну, указывали то в гривнах, то в долларах. Кстати, поручителем жены Рыбака выступил сам Иван Алексеевич. И ей действительно нужен был поручитель, потому что на зарплату преподавательницы в колледже много квартир не купишь. Елена работает в финансово-правовом колледже преподавателем гуманитарных дисциплин. И за 2023 год она заработала 113 000 грн. Но судя по ее странице в фейсбук, Елена Анатольевна проживает в большом доме где-то за городом.

Журналистам удалось обнаружить этот дом. Коттедж почти 300 квадратных метров расположен в глухом уголке в селе Тарасовка под Киевом. И по классике, зарегистрированный на теще судьи – Макаренко Марии Андреевне.

Работник, выполнявший там какие-то работы, говорит, что в этом доме проживает теща судьи. Однако сама владелица Мария любезно сообщила, что в ее доме проживают дочь Елена и ее муж Иван Алексеевич Рыбак, а сама живет по соседству в небольшом доме. Женщина говорит, что дом строили за общие деньги.

Жена судьи Елена также подтвердила, что дом строили за общие средства.

"Дом в Тарасовке принадлежит моим родителям", — говорит Рыбак Елена, жена судьи.

Ложь номер четыре: в 2006 году жена судьи стала владелицей земельного участка в 12 соток в селе Мощун под Киевом. А в 2021 году семья Рыбаков выкупила еще 12 соток — соседний участок.

По данным гугл-карты, там построен свежий фундамент площадью 150 квадратных метров, следовательно – это также объект незавершенного строительства. И ни нового участка, ни фундамента в декларации нет. Имея заработную плату 9500 в месяц преподаватель колледжа покупает 24 сотки земли и строит фундамент под большой дом. Конечно же, сама за свои деньги. Ведь если бы деньги давал муж, то они обязательно зарегистрировали бы совместное владение имуществом.

Ложь номер пять: возвращаемся к задекларированному имуществу. С 2008 года у Рыбака Ивана Алексеевича в бесплатном пользовании квартиру от Голосеевской районной администрации. Где он, собственно, и зарегистрирован. Это квартира в Дарницком районе на улице Бориспольской. Получил он ее после того, как в 2005 году появилась квартира на Ереванской. То есть, было где жить. Но пока работал в Голосеевском суде, воспользовался возможностью. Так вот, по словам сына, отец судья проживает именно там. Но с улицы видно, что квартира не жила, а соседи даже не знают, кто там проживает.

Да и машина судьи в этот момент находится на Ереванской, где он будто бы не живет, а бывает.

Ложь номер шесть: в 2021 году в декларации судьи появляется Volkswagen Touareg, а Toyota rav4, принадлежавшая супруге судьи – исчезает. Toyota зарегистрировали на сына, но пользоваться ею продолжает судья.

"Мы снова посетили загородную резиденцию Рыбаков в Тарасовке и застали его дома. Правда, за рулем машины, которая исчезла из декларации. За классикой жанра, увидев съемочную группу, Иван Алексеевич бросился прочь", — говорится в расследовании журналистов.

Имущество семьи Рыбака

Дела говорят больше слов. Иван Алексеевич Рыбак систематически вкладывает деньги в не принадлежащую ему недвижимость. Недостоверное декларирование влечет уголовную ответственность по статье 366-1 Уголовного Кодекса Украины. Нацагенство предотвращения коррупции должно проверить образ жизни судьи на соответствие, а НАБУ – провести расследование.

"Мы уже официально предоставили собранные материалы в НАПК и вскоре расскажем о результате", — говорится в материале.

Иван Рыбак

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