Элитная недвижимость и дорогое авто: судьей Киевского апелляционного суда заинтересовалось НАПК

Иван Рыбак

Соврал в декларациях более чем на 1,5 миллиона гривен: скандального судью Киевского апелляционного суда Ивана Рыбака ожидает наказание.

Все это благодаря сюжету проекта «Хапуга.ua».

Иван Рыбак — это тот самый судья, который любит поспать на судебных заседаниях и скрывать свое имущество от НАПК. Судья Рыбак пользуется элитным домом под Киевом, который записал на свою тещу и который годами не вносит в декларацию.

Персона Рыбака привлекала внимание журналистов уже давно, в частности, за ряд крайне неожиданных и вредных, по мнению общества, решений.

В октябре прошлого года проект «Хапуга.ua» провел собственное расследование. Журналисты нашли в его декларации кучу путаницы, но им удалось найти скрытое от глаз имущество «уважаемого» судьи. О скандальных решениях Рыбака и его недвижимости можно почитать по ссылке.

В собственности семье — шикарный дом на 300 квадратов, в котором судейская семья будто «отдыхает на выходных». Но вероятнее всего, судья с женой проживают там постоянно.

После выхода сюжета «Хапуга.ua» об одиозном служителе Фемиды, Национальное агентство по предупреждению коррупции, провело полную проверку его деклараций и нашло там не одно нарушение. Материалы уже направили в суд.

В официальном письме Агентство подтвердило, что судья не задекларировал имущество на 1 580 000 гривен: «По результатам полных проверок деклараций за 2021 — 2023 годы, установлены признаки правонарушения, а именно отражение субъектом декларирования недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на общую сумму 526 838,00 грн, 527 656,40 грн и 526 838,00 грн соответственно, чем нарушены требования Закона о предотвращении коррупции».

И наконец, судья Иван Рыбак будто начал исправляться. В декларации за 2024 год судья наконец вспоминает о квартире стоимостью почти 100 000 долларов и земельном участке, которые годами скрывал от НАПК. А потом начал подавать исправленные декларации за предыдущие годы. И в сведениях за 2021 год снова потерял тот самый участок за полмиллиона, приобретенный в том же году, из-за которого у судьи теперь проблемы с НАПК.

На прямые вопросы о недвижимости своей семьи судья просто отмалчивается.

«Я ничего вам не буду рассказывать. Там в протоколе все написано», — заявил Иван Рыбак, судья Киевского апелляционного суда.

Иван Рыбак

Судья Рыбак резко ответил, что все это — не наше дело. На вопрос, чье, отвечает, что его жены.

Еще в прошлом сюжете мы показали, что судейская семья увязла во лжи. И это не первая, и далеко не последняя ложь судьи.

Журналисты спросили Ивана Рыбака, будет ли он присутствовать на суде, где будут рассматривать его дело о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации. На что он утвердительно ответил.

«Как вы догадались, в суд Рыбак не явился, зато подал ходатайство о переносе заседания из-за плотного судейского графика. Интересно, долго ли судья Рыбак будет водить за нос и НАПК с прокурором и коллегой, который будет рассматривать его дело?», — говорится в материале.

Судья Рыбак, как и сотни его коллег, скрывающих свое имущество, годами получающих огромные зарплаты, обеспечение жильем, а потом и космически высокими пенсиями, плевать хотели на Законы, по которым сами же и судят.

Представление заведомо недостоверных сведений в декларации влечет за собой как уголовную, так и административную ответственность. Все зависит от суммы, сколько скрыл. В случае судьи Рыбака — его может ожидать только штраф. В комментариях можете написать, согласны ли вы с таким наказанием. И не забывайте оставлять реакции под видео и делиться им в соцсетях. Спасибо, что смотрели, увидимся.

