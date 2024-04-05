Элитная недвижимость и роскошная жизнь: что известно о СБУшнике Шило и как "разбогатела" его жена

При одиозном спецслужбе Артеме Шило внесли залог в тридцать миллионов гривен. Коррупционный скандал вспыхнул когда НАБУ сообщило о разоблачении нескольких многомиллионных сделок на закупках в "Укрзализныце". Подозрения по делу получили семь человек, тогда как главой группы - назвали бывшего советника Офиса президента и уволенного на прошлой неделе из СБУ Артема Шилу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В чем подозревают Артема Шила

На скамье подсудимых бывший СБУшник и внештатный советник офиса президента Артем Шило. Высший антикоррупционный суд избирает ему меру пресечения. Прокурор просит арест. Фигурант не понимает за что - мол, нет доказательств.

Его подозревают в коррупции на "Укрзализныце". Схема проста. По версии следствия Артем Шило помогал определенным бизнес-структурам выигрывать по завышенным ценам закупочные тендеры железной дороги.

Таким образом закупали трансформаторы и высоковольтные кабели. Прокурор объясняет - как руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило буквально отсекал любых конкурентов.

Артем Шило и раньше становился фигурантом различных расследований. Правда занимались им не правоохранители, а журналисты. В ноябре двадцать второго журналисты-расследователи из "БугусИнфо" опубликовали сюжет о роскошной жизни спецслужбиста. Шило и тогда удивлялся почему к нему такое внимание.

Состояние Шила

Как разбогатела жена спецслужбы Шила

Леся Иванова - журналистка расследовательница обратила внимание, что доходы семьи Шил не соответствуют их расходам.

Она отмечает, что активы были зарегистрированы на родственников Шила.

Еще больше вопросов вызвал и бизнес жены спецслужбиста. До того, как выйти замуж за него, она руководила маленьким маникюрным салоном в спальном районе столицы. И в соцсетях жаловалась не непростую жизнь. И уже потом, выйдя замуж за Шило, она начала развивать эту сеть своих салонов.

Сообщение жены Шила

"Собственно, по документам успешная сеть салонов красоты, после нескольких лет существования сократилась до трех. Самый большой салон расположен возле метро. Вход украшает портрет владелицы. Видимо, для конспирации на баннере она указала девичью фамилию Попова вместо мужского Шило", — говорится в расследовании.

Жена Артема Шила

Один из салонов начали строить в мае 2022 года. Тогда же по версии следствия Шило помог в проведении тендера на закупку трансформаторов. В середине ТСН встречают трое сотрудников, стойка по продаже косметики и бар с алкогольными напитками. Стоимость предоставляемых услуг – значительно выше средних по городу. К примеру простая женщина стрижка стоит полторы тысячи гривен. Мужская – на сто гривен дороже. Ни одного клиента мы не увидели.

Салон красоты жены Шила

Элитная недвижимость Шила

В общем журналисты насчитали только недвижимости на четыре миллиона долларов. А еще элитные автомобили и дорогостоящий отдых на экзотических курортах. Покупку двух трехкомнатных квартир в Новопечерских липках исследует НАБУ.

По словам самого Артема Шило он приобрел элитную недвижимость у невестки. Также в мае 2022 года по цене втрое ниже рынка. По документам все принадлежит Ирине Шило. Она, кстати, по документам уже бывшая жена.

Часто это именно схема избежать потенциальной конфискации будущего, то что конфискуется только тема, которая записана непосредственно на человека.

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Материал ТСН.ua по этой теме: Роскошная жизнь, люксовые бренды и недвижимость во время войны: что известно о скандальном СБУ Шила

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