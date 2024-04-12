Элитное авто за бесценок и арендованная квартира: декларация главного полицейского Львовщины подняла шум

Жена начальника управления патрульной полиции Львовской области Андрея Крутеня в 2023 году приобрела автомобиль Toyota Prius за 5 тыс. грн. А это в 100 раз меньше ее рыночной цены.

Элитный автомобиль всего за 5 тыс. грн! Звучит нереально, но жена главного патрульного полицейского Львовщины смогла себе найти и приобрести. Интересно, где? Такую "смешную" цену на семейный автомобиль обнародовал топ-чиновник в своей декларации. Нашли там и другие достопримечательности, например отсутствие собственной недвижимости и наличие криптоактивов.

Все подробности громкого скандала рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Бедный полицейский

Жена начальника управления патрульной полиции Львовщины Андрея Крутеня в 2023 году приобрела автомобиль Toyota Prius за 5 тыс. грн. Это в 100 раз меньше ее рыночной цены. На сайтах по продаже авто б/у Toyota Prius (2018 года выпуска) можно приобрести от 20 тысяч долларов.

Однако за такую сумму правоохранитель вряд ли смог бы купить машину. Поскольку в своей декларации за 2023 год Крутень указал, что за прошлый год получил у полиции 647 тыс. грн зарплаты. А это около 16,5 тысячи долларов. Так что, топ-чиновник целый год откладывал честно заработанные на авто? А как еще коммуналка, а семью чем кормить, а подарки жене?

Кстати, о жене. Она владеет еще одним автомобилем — AUDI A6 (2013 года выпуска), который был приобретен в 2022 году за 130 тысяч гривен. Выходит, что 2022 год был для девушки более прибыльным, потому что за 2023 год Александра заработала только 1,2 тыс. грн в ООО "ДЕНТАМЕД 2000", где работает детским стоматологом. Примечательно, что по данным аналитической системы Youcontrol, эта компания имеет уставный капитал 4 млн грн и с начала деятельности занимается стоматологической практикой.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2023 году составил по этой компании более 5 млн. гривен. И удивительно, что стоматолог зарабатывает такой мизер в частной компании. А еще удивительнее – клиника расположена в Ровно. Неужели женщина ежедневно преодолевает почти 4 часа, чтобы добраться на работу? Что-то здесь все не сходится!

Квартир нет, криптовалюта есть

Недвижимого имущества у Крутены нет — живут в арендованном доме во Львове. Впрочем, имеют право пользоваться родительским домом и другим домом в Ровно площадью 87 м2 и 73,5 м2 соответственно. Интересно, что в 2022 году в декларации значилось, что у семьи также была квартира в Ровно, но теперь ни имущества, ни договора о продаже не указано. Из сбережений у Крутени есть 775 тыс. грн наличными и еще почти 25 тыс. грн в Сбербанке. Еще 193 тыс. грн они держат в криптовалютах.

Кто такой Андрей Крутень?

Кстати, Андрей Крутень родился в Ровно. Имеет юридическое образование, служил в ВСУ. Карьеру в патрульной полиции начал с 2016 года. Работал на разных должностях — от рядового, командира роты до заместителя начальника управления патрульной полиции в Ровенской области. С июня 2019 был начальником управления патрульной полиции в Волынской области, а с января 2023 назначен главным патрульным Львовщины. Кстати, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий достаточно хорошо характеризовал Андрея Крутеня:

Это опытный офицер, который показал себя, как настоящий профессионал на своей должности. Он проявил себя как работник, имеющий незаурядные организаторские способности. Это человек, который всегда выслушает, пойдет на встречу и разберется во всех деталях. Ни один из вас не останется неуслышанным, ни одному из вас не откажут в помощи. Вы в надежных руках”.

Пробел есть, должности нет

Должность главного патрульного Львовщины Андрею Крутеню досталась после скандала с его предшественником Романом Пилипенко. Он был уволен после того, как он подарил своей девушке пропуск на проезд по пешеходной зоне на площади Рынок во Львове. Девушка дерзко похвасталась ценным подарком в сети. Она заявила, что теперь "можно выобываться на своем мерсе", что и стоило ее любимому насиженному в полиции месту.

Молчание – золото

Хлопнула лишнего и инспектор Львовской таможни Юлия Дрига. Она поразила всех своим "луком" за $8 000 в видео известного блоггера Николаса Кармы.

Не плохо, учитывая, что за весь 2023 Юлия заработала около 180 тыс. грн. согласно декларации. Через час после публикации пресс-служба Львовской таможни сообщила, что Дрыгу уволили с должности. Может, поспешили и то все ей подарил любимый или родители?

Война как наказание

Скандалы с госслужащими, к сожалению, не редкость. Недавно глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк попал в громкий скандал. Его жена купила в элитном комплексе столицы квартиру за десятки миллионов гривен. В целом родственник главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка владеет недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. Об этом говорится в расследовании журналистов "Следствия.Инфо".

Как выяснилось, жена Витюка купила квартиру за почти 1,5 млн долларов, а мама владеет еще двумя квартирами премиум-класса. И традиционно часть "элитки" была приобретена во время войны. После огласки этой истории Илья Витюк отстранен от исполнения должностных обязанностей. Более того, его отправили на фронт, где Витюк будет проходить службу в боевом подразделении ГКИБ, которое выполняет оборонные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно в зоне боевых действий. Соответствующее решение об отстранении принял председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, пишет "Интерфакс-Украина":

“На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Следствие-инфо", председатель Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ГКИБ) Витюка от исполнения должностных обязанностей. в район выполнения боевых задач”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Купил элитное авто за бесценок и арендует квартиру! Декларация главного копа Львовщины подняла шум!

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