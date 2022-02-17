Элитное жилье под Киевом и зарплата более 200 тыс. грн в месяц: как живет и где работает "доктор Пи"

Элитное жилье под Киевом и зарплата более 200 тыс. грн в месяц: как живет и где работает "доктор Пи"

Сейчас доктор Пи живет в элитном особняке под Киевом и до сих пор принимает пациентов.

"Доктор Пи" Андрей Слюсарчук уже 5 лет на свободе. Его судили за подделку документов об образовании и убийствах по неосторожности. Тем не менее, он продолжает лечить и, как он сам утверждает, оперировать. Он в деньгах не нуждается: имеет официальную работу и имение под Киевом.

Об этом говорится 17 февраля в расследовании ТСН.19:30.

История "доктора Пи"

Звезда "Пи" появляется на украинском небосводе в 2005 году. Андрей Тихонович Слюсарчук демонстрирует сверхспособности и устраивает телешоу с элементами гипноза. Биография, которую рассказывает сам Слюсарчук, впечатляет. В 9 лет – окончил школу, в 12 – поступил в Московский медуниверситет, а в 18 – уже выпустился с отличием.

Впоследствии бывший сирота из детдома занимает место советника вице-премьера Украины. Президент Виктор Ющенко обещает создать под гения институт мозга. Тогдашняя заместитель главы Секретариата президента Ющенко Марина Ставнийчук основывает вместе со Слюсарчуком общественную организацию "Ум".

Корреспондент

На волне успеха Слюсарчук активно лечит пациентов, которые считают его последней надеждой. Он принимается за сложные операции. И тут появляются признания родственников пациентов Слюсарчука о том, что он — мошенник. Доктора берут под стражу.

Доктор Пи - почему Андрей Слюсарчук снова на свободе | Расследование ТСН

В 2014 году суд первой инстанции признает его виновным в убийстве по неосторожности, мошенничестве в крупных размерах и подделке документов. Адвокаты активно работают над обжалованием.

По решению суда Слюсарчук должен был отсидеть 8 лет, но не отбыв срок – выходит под личные обязательства. Верховный суд отменяет все предыдущие приговоры. Сейчас дело снова слушается в первой инстанции.

"Доктор Пи" снова принимает пациентов

Село Иванковичи в пригороде Киева. В ящиках с медицинскими препаратами Андрей Слюсарчук консультирует пациента. Он не догадывается что – это журналист ТСН. На прием наш журналист записался, позвонив "медику" на мобильный. Параллельно с установлением диагноза, доктор Пи хвастается будущими операциями.

Хотя видео с операции на мозге, проводимой Слюсарчуком десять лет назад, заставило вздрогнуть профессиональное сообщество. В настоящее время из расследования львовской газеты "Экспресс" уже известно — у человека по имени Андрей Слюсарчук нет медицинского образования. Он якобы успел замордовать медицинскими экспериментами не менее пять человек.

"Доктор Пи" хвастается элитным поместьем и высокой зарплатой

За 5 лет на свободе "Пи" обзавелся имением в элитном пригороде Киева. Здесь два этажа и бассейн. Стоимость такового более полумиллиона долларов. Дом нашпигован камерами. Слюсарчук на все вопросы ТСН ответил по телефону.

"Я вышел из тюрьмы и мне мои друзья дали только триста долларов. На сегодняшний день я купил дом, машину. Я помогаю всем своим друзьям. У меня есть 5 часов, которые стоят по 170 тысяч. Моя зарплата составляет примерно 210 тысяч гривен", — говорит Андрей Слюсарчук.

Соцсети Андрея изобилуют фото из путешествий: Франция, Швейцария, Грузия. Между ними – фото с операционных. "Пи" до сих пор имеет армию поклонников. Его талант в комментариях восхваляет, в том числе и Марина Ставнийчук.

Слюсарчук хвастается, что сейчас работает даже за границей, однако не рассказывает, в каких странах. "Доктор Пи" настаивает — пока тянутся суды, он может практиковать

"У меня никто не забрал статус ни профессора, ни доктора наук, ни врача. Пока нет решения суда, то я нахожусь в том статусе, в котором я был", — говорит "Пи".

Что говорят пострадавшие

Доказать убийство по неосторожности суд первой инстанции смог только в двух случаях. Сегодня пострадавшие вообще отказываются поговорить об этом.

"Для меня это очень болезненная тема, потому что мы потратили большие деньги. Лечения не было, деньги отолжили. Мы не хотим об этом говорить и вспоминать", — говорит одна из пострадавших.

Слюсарчук говорит, что на него работают сразу 6 адвокатов. Один из адвокатов Слюсарчука охотно общается по телефону. Основная версия защиты сейчас такова: дискредитация "Пи" 10 лет назад будто бы была спланирована российскими спецслужбами.

Следователь говорит, что у Слюсарчука нет медицинского образования

Следователь по делу Слюсарчука Александр Сорока впервые за много лет дает телевизионное интервью. Он принес материалы дела и до сих пор убежден: разночтений быть не может.

"У Слюсарчука не было медицинского образования и он не имел права проводить операции", — говорит Сорока.

В 2012 году Сорока лично был на допросах профессоров московского вуза. Там сообщили, что Слюсарчук в университете не учился и не проходил после вузовской подготовки, а также принято решение - признать выданный дубликат диплома Слюсарчуку недействительным. Дубликат диплома, которым "Пи" хвастался в Украине, он, скорее всего, получил на основе подделки: принес в университет якобы уничтоженный диплом — с фамилией, без печати.

Бывшие чиновники требовали удалить видео с комментарием о "докторе Пи"

Следователь составил список украинских чиновников, которых собирался допросить. Среди фамилий – уже упоминавшаяся Марина Ставнийчук и тогдашний руководитель службы внешней разведки – Николай Маломуж. Именно он проверял Слюсарчука, прежде чем организовать встречу с Ющенко.

После предложения рассказать, как "Доктор Пи" попал в кабинет Ющенко, Маломуж перестал брать трубку. Марину Ставнийчук ТСН спросила о связи со Слюсарчуком после интервью на другую тему. Она запретила нам давать комментарии в эфир и даже начала угрожать.

"Вы не выйдете у меня из офиса, пока вы не уберете это интервью", – заявила Ставнийчук.

Следователь Сорока считает, что "доктора Пи" кто-то пытается отбелить.

"Доктор Пи" работает в фармацевтической компании

Из собственных источников стало известно об официальных доходах Слюсарчука. Задекларированные деньги на свободе он получал от фармацевтической компании "Экофарм" и химической компании "Сполука". Кстати, "Сполука" расположена по тому же адресу, что и государственный Институт органической химии.

Владельцы компаний Анатолий Новик и Владимир Фетюхин – соседи. Живут через забор В дачном кооперативе "Лесной", что в тех же Иванковичах. Именно здесь Слюсарчук принимал нашего коллегу журналиста, думая, что это очередной пациент.

То, что Андрей Тихонович работает в компании "Сполука", Владимир Фетюхин подтвердил по телефону. А вот владелец "Экофарма" Анатолий Новик пригласил ТСН на интервью. Но прежде чем журналисты включили камеру – пресс-секретарь Новика Игорь Юрченко начал снимать ТСН. Игорь Юрченко известен еще и тем, что в своих статьях оправдывает Слюсарчука. А еще мониторит все, что снимают о "Докторе Пи". Новик, как оказалось, является хорошим другом Слюсарчука.

"С ним я ездил в Израиль делать операцию. Я проснулся во время хирургического вмешательства. Тогда я попросил врачей, которые мне делали операцию, позвать моего врача. Я попросил его почесать мне нос. Тогда он остался рядом: держал меня за руку и гладил", – говорит бизнесмен.

Анатолий Матвеевич подтверждает – дал Слюсарчуку работу. Уверил, на дом тоже давал свои деньги. В заключение Анатолий Новик пообещал сюрприз от Слюсарчука для всех украинцев.

Гений, мошенник, нейрохирург или агент спецслужб? Пока суд определяется как называть "Доктора Пи" — ТСН будет следить за его деятельностью и дальше.

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