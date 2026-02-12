Элитные авто, квартиры и килограммы золота: декларации чиновников ТЦК и ВЛК шокируют

Декларации должностных лиц ТЦК и ВЛК шокируют

Элитные машины, квартиры, сотни тысяч долларов и килограммы золота. Украинские чиновники начали обнародовать ежегодные декларации, и они часто просто шокируют разрывом между официальными доходами и реальным состоянием. Особенно поражают истории руководителей ТЦК и членов ВЛК — вот где настоящие «баловни судьбы» и поклонники роскоши.

Журналисты проекта «Хапуга.ua» исследовали самые громкие отчеты.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДЕКЛАРАЦИОННЫЙ ШОК: ЗОЛОТО, Rolex и миллионы на фоне скромных доходов работников ТЦК и ВЛК

Закарпатье: чемодан наличных и автопарк

Начнем с Закарпатья. Тамошний, а теперь уже бывший начальник второго отдела Мукачевского РТЦК Сергей Иванина честно внес в декларацию целый чемодан наличности: 120 тысяч долларов и 120 тысяч евро.

Впечатляет и недвижимость экс-военкома: четыре квартиры (три в Ужгороде, одна в Межгорье), два жилых дома (201 м² и 245 м²), четыре земельных участка и три нежилых помещения. Жена чиновника Оксана владеет автобусом Ponticelli 1995 года и двумя внедорожниками — Hyundai Tucson 2019 года и Toyota Land Cruiser 150 2022 года.

Покрывает ли бизнес жены такое состояние — вопрос открытый.

Сергей Миткалик, эксперт по антикоррупционным вопросам: «Все должностные лица, о которых мы говорим — представители ТЦК, СП, члены ВЛК, а также представители Департамента Минобороны — у них началась обязанность подавать свои декларации после принятия законопроекта в конце 2023 года. Я вижу какой-то доход за какой-то год у жены… если он покупает „Крузак“ — это можно проверить. Но он подал первую декларацию в 2022 году и условно может сказать: „Друзья, я все время копил, вот вам подтверждение, доходы позволяют мне на Крузак получить“».

Львов: «золотой» офтальмолог

Если закарпатский чиновник обошелся без драгоценных металлов, то другие «герои» имеют к ним слабость. 69-летняя врач-офтальмолог и член ВЛК из Львова Ольга Качмарик задекларировала золота на 300 тысяч гривен. В июне 2025 года она с мужем приобрела два золотых слитка. Семья также хранит 10 тысяч евро и 30 тысяч долларов при годовой зарплате врача в 170 тысяч гривен.

Сергей Миткалик: «Если смотреть в целом на эту декларацию, мы не видим каких-то признаков получения имущества или значительных денежных активов, которые могут свидетельствовать об определенных коррупционных рисках… Но надо понимать: если мы анализируем членов ВЛК, и эти лица обычно работают долгое время в медицинской сфере, учитывая небольшие доходы, на любое ценное имущество, как эти слитки, нужно обращать внимание во время мониторинга».

Минобороны и Киевщина: золотая лихорадка

Золото стало настоящим трендом сезона:

Дмитрий Уляницкий (экс-чиновник Минобороны): задекларировал на жену слитки на четверть миллиона гривен и 60 тысяч долларов сбережений.

Юрий Варчак (член ВЛК, Хмельницкая область): вместе с женой записали золота почти на полмиллиона гривен.

Олег Коломиец (Киевский областной ТЦК): владеет килограммом банковского золота стоимостью более 4,3 миллиона гривен. Его официальный годовой доход — всего 313 тысяч гривен.

Гнилые овощи для фронта и Rolex для себя

Однако не все имущество попадает в отчеты. То, что скрыли, находят детективы ГБР. Недавно был задержан начальник продовольственной службы одной из частей в Днепропетровской области. Пока он отправлял на фронт гнилые овощи, собственную квартиру забивал люксовыми брендами.

Во время обысков нашли коллекцию от Louis Vuitton, Gucci, Dior и Prada на 8 млн грн. Также изъяты документы на квартиры в випкомплексах и автомобили BMW и Toyota. Чиновник наживался на схеме: подписывал документы на полные объемы продуктов, а к бойцам доезжала только часть — остальное списывали.

Татьяна Сапьян, советник по коммуникациям ГБР: «За это чиновник получал наличные откаты до 50% стоимости поставок. За неделю сумма могла превышать 1 миллион гривен. Пока украинские военные недоедали, фигурант скупал бренды, машины и квартиры».

