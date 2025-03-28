Элитные авто за копейки: как нардепы и таможенники покупают Lexus и Volkswagen от 5 тыс. грн

Как украинские чиновники покупают "дешевые" авто / © скриншот с видео

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Цены, по которым отечественные чиновники и депутаты покупают автомобили, смешные и могут достигать 5 тысяч гривен. Однако чиновники покупают и нагло декларируют, словно насмехаясь над НАПК и другими ответственными органами.

Об этом говорится в расследовании проекта “Хапуга.ua”.

Как нардепы покупают дешевые авто

Схема с занижением стоимости автомобилей существует уже давно. Ее активно “юзают” как мелкие чиновники, так и солидные чиновники. В том числе - народные депутаты. И один из них - нардеп Алексей Кучеренко. В своей декларации за 2020 год известный «бютовец» отметил, что купил Land Cruiser всего лишь за 49 тысяч гривен. Также нардеп отметил, что Toyota Prado обошлась ему и вовсе лишь в 10 тысяч

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Тогда депутат объяснил, что эти автомобили - “битки” и утопленники. Отсюда и цена такая. Однако, если во всем мире автомобили с годами дешевеют, то у нардепа Кучеренко они дорожают. Он отказался продать их журналисту проекта по указанной в декларации цене.

В Украине чиновники декларируют "дешевые авто"

В декларации за 2021 год Кучеренко написал, что тот самый Land Cruiser, который был куплен за 49 тысяч, стоит уже 705 тысяч. А вот Prado, который был куплен за 10 тысяч, вырос в цене до 229 тысяч.

Еще один нардеп, который отметил очень загадочную цену своего авто, это - Евгений Петруняк. В 2024 он купил «Ауди S7» почти за полтора миллиона гривен. Однако цены на такое авто стартуют от трех миллионов.

Такой прием использовал и нардеп Алексей Устенко. Он задекларировал “Вольво XC90” за 608 тысяч гривен, хотя рыночная цена такого авто более 2 миллионов. Магию чисел применял и еще один нардеп - Суто Мамоян. В своей декларации за 2020 год Мамоян отметил, что купил две “Тойоты Land Cruiser” 200 по 20 тысяч гривен за каждую. После этого НАПК специально взялось проверять его декларацию. Однако тогда никаких нарушений там не обнаружили.

Что говорит эксперт

Такая практика “безнаказанности” как будто дала отечественным служащим зеленый свет в вопросе занижения стоимости автомобилей, хотя к ней - немало вопросов. Во-первых НАПК может расценить “халявную” цену как подарок за определенную услугу от служащего - объясняет эксперт

“В целом каждый чиновник должен указывать реальную стоимость своего имущества, а если она занижена, то это соответственно это уже скидка, льгота, которая уже имеет классификацию в соответствии с антикоррупционным законодательством как подарок и этот подарок является ограниченным, является незаконным”, - говорит председатель правления ОО „Антикоррупционный штаб“ Сергей Миткалик.

Второй вопрос - это происхождение средств на авто. Ведь в основном чиновники указывают мифически низкие цены на автомобили потому, что официальные доходы не позволяют покупать эти авто по реальным ценам.

Как чиновники Сервисного центра МВД ездят на дорогих авто за "копейки"

В конце прошлого года МВД словно объявило войну государственным служащим, которые занижают цены на автомобили. Правительство приняло соответствующее постановление.

В самом главном Сервисном центре МВД прямо говорят, что это - недопустимо

Однако, как оказалось, сами же сотрудники Сервисных центров массово грешат тем, что указывают в своих декларациях аномально низкие цены на авто.

Киев, девять утра. Паркинг Главного сервисного центра МВД. Здесь недешевые авто перекликаются с непростыми номерными знаками.

Журналистов заинтересовал “Мерседес ML”. На нем ездит Вадим Кравченко, главный специалист отдела внедрения электронных услуг. Рыночная цена авто в пределах миллиона гривен. Однако Вадим Кравченко сумел купить его за 137 тысяч.

Автомобили за 137 тыс. грн

На “Лексус ES 350” ездит Роман Рудь, заведующий сектором налогового учета управления финансового обеспечения. И он сумел купить это авто за 49 тысяч гривен. Хотя рыночная цена - 11 тысяч долларов.

В обоих случаях официальные доходы не совсем позволяли этим двум чиновникам купить такие автомобили, поэтому, похоже, они прибегли к хитрости

“Мы бы, возможно могли бы и еще пообщаться с несколькими сотрудниками Главного сервисного центра МВД, к которым есть много вопросов. Но наш визит на служебный паркинг вызвал определенный ажиотаж. Наш автомобиль выгнали за территорию, а несколько машин фигурантов так и не приехали в тот день на служебную стоянку. Ну что ж, мы их зафиксировали раньше, поэтому охотно их покажем”, - говорится в расследовании.

Автомобиль “Тойота Кемри Гибрид” задекларировал Александр Погорелый, начальник управления в Главном Сервисном центре МВД. Задекларировал, внимание, за 150 тысяч гривен. Рыночная цена такого авто около 30 тысяч долларов

Есть еще “Тойта Королла Кросс”. Во-первых, номера, которые стоят 96 тысяч. Во-вторых, водитель этого авто. Это - Людмила Руденко, начальница отдела организации перевозки опасных грузов. В декларации чиновницы за 2023 год этого авто нет. Хотя авто было куплено в апреле 2023 года, а в апреле 2024 и феврале 2025 года Людмила нарушала на нем правила дорожного движения.

Людмила Руденко / © скриншот с видео

На “Фольксваген Пассат” приехал Константин Малой - еще один сотрудник сервисного центра. Авто записано на Малой Оксану, похоже, его маму, и куплено еще в 2020. Но ни в каких декларациях его нет.

“Итак, что мы имеем, сотрудники Главного Севирсного центра МВД, которые хлопочут о том, что граждане Украины, и служащие, должны честно указывать стоимость авто, сами этого не делают. Так что тогда хотеть от других чиновников, которые один за другим делают то же самое? Коротко пройдемся по самому интересному”, - говорится в расследовании „Хапуги“.

"Дешевые" авто у таможенников

Сотрудник таможни Сергей Юлдашев – выдал, пожалуй, самый интересный жемчуг в своей декларации. Он указал, что купил "Мерседес Спринтер" за 10 тысяч гривен, мотоцикл БМВ – также за 10 тысяч ну и вишенку на торте. "Фольксваген ИД-4" для жены за 5 тысяч гривен. В телефонном режиме Юлдашев не готов с ходу отвечать на вопросы о своей удаче.

Реальная стоимость авто / © скриншот с видео

Другой таможенник, словно насмехающийся с НАПК, Ростислав Довжанин. Этот мужчина смог купить Volksvagen Arteon 2017 года выпуска за 18 тысяч гривен. Рыночная цена такого авто – около 30 тысяч долларов.

Флагманский паркетник от компании "Шкода. Кодиак", стоимостью 25 тысяч долларов сотрудница таможни Татьяна Погребиска сумела купить всего за 45 тысяч гривен.

"Этот список можно продолжать. Однако в сухом остатке – печальный вывод. Вся эта откровенная ложь в декларациях прекрасно иллюстрирует печальный факт того, что даже во время войны государственные деятели продолжают обогащаться и откровенно плюют на ответственность – она их явно не пугает", - отмечают журналисты.