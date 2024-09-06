Элитное имущество Медведчука: что Путин подарил своему куму и как на этом сэкономил

Часы Медведчука продают из-под молотка: уже реализовано 8 из 20, за которые уплатили три с половиной миллиона гривен. Среди них наручные часы с лицом Оксаны Марченко и часы "Москва. Кремль".

В преддверии аукциона часы в Агентстве по розыску и менеджменту активов видела и корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

Часы Медведчука: как Путин подарил своему куму бюджетный "Кремль Москва"

ТСН показывают элитные часы, которые ранее принадлежали госизменнику Виктору Медведчуку.

"Наручные часы Breguet, в корпусе из металла желтого цвета круглой формы и ремешком коричневого цвета", - говорит глава АРМА Елена Дума.

Ночью часы перевезли из СБУ из Ивано-Франковской области. Всего их 20. Эти часы изъяли у Медведчука в 2022 году и по судебному решению передали АРМА для реализации. Это было дело по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Часы оценили в 10 миллионов 600 тысяч гривен. Потенциальные покупатели регистрировались на «Прозоро Продажи» и даже имели возможность разглядеть элитный товар. Приехали из разных городов. Большинство просит их не снимать. В основном все интересуются часами бренда Rolex.

Rolex Медведчука

Наш собеседник говорит — на "Прозра продажи" торгуется уже не впервые, чьи это часы знают и прицениваются для себя.

"Breguet необычно, что номер зеркальный. Это очень редкие часы", — говорит он.

Съемочной группе ТСН демонстрируют самый дорогой и дешевый лоты.

"Часы BREGUET самые дорогие стоимостью 1 млн 800 тыс. грн. Только эксперты подтвердили, что это действительно очень хорошая оценка для таких часов. И самый дешевый "Кремль Москва" за 17 тыс. грн", — говорит председатель АРМА Елена Дума.

Самые дешевые часы в коллекции Медведчука

Среди лотов и эксклюзивные. Например, часы с Оксаной Марченко на циферблате – стартовая цена 303 тысячи гривен. На аукционе его продали за 485 тысяч гривен. Такой циферблат, если заказывать на компании, то он стоит около 30-40 тыс. долларов, если персонального его производить. Часы бренда Dolce&Gabbana с гравировкой О.М. – тоже инициалы жены Медведчука. Есть в коллекции и золотые часы этого итальянского бренда. Эксперты на встрече отмечают, что он редок — 6 лет назад в своем "Инстаграмме" Марченко постила фотографии, снявшиеся для книги Доменико Дольче как модель. Эти часы уже купили – за 233 тысячи 777 грн. В целом аукцион длился две недели.

"На сегодняшний день за 15 дней экспозиции этих лотов было почти 40 звонков от потенциальных покупателей. Еще до начала аукциона за день до аукциона подаются закрытые ценовые предложения. В первом раунде подает ставку участник, который дал максимальную ставку на закрытых предложениях, поэтому у него есть и преференции, поэтому это уже почти победа. Аукцион дает возможность купить эти часы по очень привлекательным ценам", - говорит руководитель организатора торгов ООО „Полонекс“ Мирослав Касьян.

Часы Медведчука

"Мы слышим сегодня, что на самом деле часы например BREGUET стоимостью 1 млн 800 тыс. грн оценены справедливо – они так дороги. Мы слышим, что часы "Кремль Москва" самые дешевые из всех самых дешевых. И возникает только чувство юмора – кум Медведчука Путин сэкономил на Медведчуку и подарили ему самые дешевые часы", — говорит председатель АРМА Елена Дума.

На данный момент из 20 часов экс-нардепа виктора Медведчука продано 8. Сумма реализации составляет — три миллиона 600 тысяч гривен.

"Средства от продажи часов будут направлены в Государственный бюджет Украины или на закупку военных облигаций", — говорит Елена Дума.

Часы с изображением Марченко

Какое еще имущество предателя Медведчука продают

Это не первое имущество реализуемого госпредателя.

"Уже было продано активов Медведчука непосредственно почти на 3 млн грн: это уже 2 квадроцикла, баги а также вот недавно был продан "Майбах" почти за 2 млн грн", — говорит секретарь комиссии по реализации активов АРМА Анна Костюченко.

"Есть такие активы как самолет, как вертолет, которые уже переданы нашим Силам обороны и используются против врага", — добавляет Елена Дума.

Часть картин Медведчука, имеющих художественную ценность, передали в Национальный художественный музей, другие — продадут. Есть активы, которые передают в управление.

За 8 месяцев 24 года АЗС "Глуско" уже принесло в бюджет более 84 млн. грн. Сейчас ищут управляющих и на другую недвижимость Медведчука. Среди них здание на Оболонской набережной. Очень будет интересно субъектам предпринимательской деятельности найти для себя спортивную базу Медведчука, расположенную в городе Украинка Киевской области. Все эти объекты уже объявлены – точно так же, как и в других регионах. Например, "Медвежья дубрава". А вот самый дорогой актив, который передали АРМА для реализации – это 92-метровая яхта Виктора Медведчука "Роял Романс", которая находится в Хорватии. В Агентстве получили новое решение суда и готовы огласить новый конкурс на реализацию этого элитного судна.

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