Элитные дома и квартиры: что известно о имениях беглого министра времен Януковича и кто там живет

Частные дома в столице и Киевской области, престижные квартиры в центре, паркоместа и 15 земельных участков – все это имущество на основании постановлений суда передали АРМА. Оно принадлежало министру времен Януковича Виталию Захарченко.

В Агентстве объявили конкурс, чтобы провести оценку и определить управляющего.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Валерия Ковалинская.

Как выглядит имение Захарченко

ТСН вместе с работниками Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, удалось попасть в поместье екс-министра МВД Виталия Захарченко. По постановлению суда это имущество передали им в управление.

Имение беглеца Захарченко

Жена Захарченко разводила мальтийских болонок. Закрыла питомник в Киеве. Когда семья бежала в Россию – открыла питомник там. Искала у него сотрудников. А впоследствии – тоже закрыла.

Жена Захарченко

Основное здание Виталия Захарченко в 1300 квадратных метров в Обуховском районе столицы. На территории трудятся рабочие.

"Соответственно выставляет по новым порядкам на систему "Прозорро" с целью поиска управляющего. Управляющий не должен быть связан с собственником, управитель не должен быть связан со страной агрессором — с Российской Федерацией, Беларусью и управитель должен обязательно гарантировать поступление в государственный бюджету гарантирован минимальный платеж и в случае получения прибыли большую часть также должен перечислять в бюджет", — говорит Станислав Петров.

Дом Захарченко изнутри

"На самом деле мы имеем несколько постановлений, в котором есть огромный список имущества переданного в управление Агентству. И должен отметить, что есть очень интересные элитные активы в городе Киеве. В частности это - жилой дом в центре Киева. Квадратных метров около 700. Также есть земельных участков около 5 га - в центре города Киева в том числе. Также это 3 элитные квартиры. 2 из них по улице Институтская", - говорит председатель ОРМА Елена Дума.

Частный дом Захарченко расположен недалеко от "Батькивщины-матери".

Интерьеры имения

Что говорят о Захарченко в прокуратуре

В Офисе Генеральной прокуратуры рассказывают ТСН - по Захарченко есть четыре уголовных производства.

"Мы уже его привлекаем к уголовной ответственности, то есть он уже ограничен определенным образом. В частности, ему сообщено подозрение, ему предъявлено обвинение в тех производствах, которые я отметил. Он находится как в государственном розыске, так и в международном розыске. Мы обратились с рядом запросов об оказании международно-правовой помощи в ряд стран. Мы принимаем другие меры, предусмотренные как процессуальным законом, так и международными договорами, чтобы это лицо понесло реально ответственность. Кроме того, нами были наложены аресты на его имущество, а это как и денежные средства, так и квартиры, земельные участки, другое недвижимое имущество, а также движимое имущество. Также, фактически, это лицо, перемещение его ограничено территорией России", - говорят в прокуратуре.

Средства из управления отправят в госбюджет.

Экскурсия по элитному имуществу беглого министра Захарченко: что с ним будет?

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