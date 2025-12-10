Элитные дома, люксовые авто и "белые пятна" в декларациях: как киевские таможенники "прячут" имущество

Киевская таможня: что известно о взятках

Сотрудники Киевской таможни, которая является самой богатой в Украине по объемам поступлений в госбюджет, оказались в фокусе расследования проекта «Хапуга.UA». Журналисты разоблачили ряд чиновников, которые пользуются незадекларированными элитными автомобилями и живут в роскошной недвижимости, официальные доходы на приобретение которой вызывают большие сомнения.

Киевская таможня: рекордные поступления и припрятанное состояние

Киевская таможня является ключевой для государственного бюджета. В октябре она обеспечила рекордные 18,6 млрд грн поступлений, что превышает суммы, которые собирают все пограничные таможни вместе взятые.

Однако, как выяснили расследователи, столичные таможенники, похоже, не менее умело наполняют и собственные карманы, скрывая имущество от общественности и пряча его за родственниками или подставными лицами.

Начальник отдела Константин Руденко и его незадекларированный «Highlander»

Расследование началось с Константина Руденко, начальника отдела, который каждое утро садится за руль новенькой Toyota Highlander, цена которой — около 1,8 млн грн.

В декларации чиновника такое авто отсутствует, зато указана только старенькая Honda Pilot.

Совместное пользование: каждый вечер та же Toyota заезжает в гараж возле дома таможенника. С пассажирского места часто выходит его жена Наталья Милацкая, которая является заместителем начальника той же Киевской таможни.

Когда журналист Тарас Середич обратился к чиновнику с прямым вопросом: «Скажите, пожалуйста, кому принадлежит автомобиль, которым вы пользуетесь, Константин?», тот только молчал и уехал в неизвестном направлении.

Впоследствии выяснилось, что владельцем авто является Владимир Пидрушняк — бывший сотрудник Киевской таможни и топ-менеджер крупной ритейл-компании. На вопрос об основаниях пользования авто Пидрушняк толком не ответил:

«Что объединяет? Это просто преданный, преданный человек, искренний украинец, высокий и большой профессионал, и мудрый человек. Когда-то имел честь с ним работать».

Шеф таможни Сергей Силюк и «объединенная» квартира с сестрой жены

Начальник Киевской таможни Сергей Силюк, который возглавляет ее почти 4 года и имеет опыт работы в СБУ, на первый взгляд, демонстрирует скромность в декларации. Его прошлогодний доход составил чуть больше миллиона гривен, а доход жены — 36 тыс. грн.

Автопарк: арендованный Mercedes E-класса и Volvo XC90 , записанный на родную сестру жены (ориентировочная цена от $35 000 до $45 000).

Недвижимость: квартира в Луцке, участки на Волыни и небольшая квартира в столице в ЖК «Паркове місто».

Схема с квартирой-соседкой: Силюк официально владеет небольшой однокомнатной квартирой №138 площадью 48 кв. м. в элитном ЖК «Паркове місто». Однако владелицей соседней квартиры №139 площадью 76 кв. м. является Людмила Романюк — родная сестра жены таможенника Ирины Силюк.

«Если объединить ее с небольшой однушкой, которую декларирует таможенник, может получиться вполне приличная и просторная „трешка“, в которой будет удобно всем Силюкам. Вопрос только — пробили ли родные соседи между собой стену», — говорится в расследовании.

Поскольку Людмила Романюк не ведет никакого бизнеса, возникает вопрос: откуда у свояченицы главного таможенника деньги на автомобиль Volvo и квартиру в Киеве?

Незадекларированная Audi A6 жены: возле студии массажа, которую держит жена таможенника Ирина Силюк в Чабанах, журналисты заметили матовую Audi A6 (стоимостью около $60 000). Ирина Силюк уверяла, что это машина подруги, и она ездила на ней «только один раз».

Однако расследователи зафиксировали, как вечером черная Audi A6, на которой ехала жена таможенника с водителем, направлялась на столичную Оболонь к теннисным кортам. Когда журналист указал на это, она изменила свои объяснения:

«Подождите, а чего я вас обманываю. Подождите, когда я говорю, что я ездила за рулем, это имеется в виду один раз. А вы же меня не спрашивали, с кем я езжу каждый день куда-то и где-то».

После появления съемочной группы под зданием таможни пан Силюк, по данным журналистов, отказался от пользования даже задекларированными авто.

Начальник таможенного поста Александр Центнарук: $350 тыс. на пенсионерке

Начальник таможенного поста Александр Центнарук также пользуется имуществом, собственность которого вызывает вопросы.

Автомобиль: Volkswagen Touareg (более $50 000 ).

Жилье: квартира в элитном ЖК «Парус» на Оболони (подобная стоит более $300 000).

Владельцем и машины, и элитной квартиры является 75-летняя Валентина Ломова. Никаких упоминаний о ее бизнесе или официальных источниках дохода найдено не было. Как почтенный таможенник «просто так, бесплатно и временно» пользуется роскошным имуществом — это загадка.

Инспектор Анастасия Макарук: «Будет внесено в декларацию за 2025 год»

Еще одна сотрудница таможни инспектор Анастасия Макарук пользуется автомобилем Audi Q5 (ориентировочно $30 000-$40 000). Она упорно отказалась представиться и ответить на вопросы.

После длительного уклонения от ответа она таки дала объяснение относительно незадекларированного авто:

«Он будет внесен в мою декларацию за 2025 год».

Расследователи выяснили, что автомобиль записан на пенсионера Николая Федорченко — ее дедушку. В собственной декларации Макарук указан только старенький Mercedes.

Схемы на Киевской таможне: подмена кодов и взятки за растаможку авто

В отличие от пограничных таможен, на Киевской таможне процветают схемы с документами.

Подмена кодов: удешевление таможенной стоимости товара, что снижает поступления в бюджет. Взятки за растаможку авто: создание искусственных препятствий для оформления подержанных автомобилей из США, после чего предпринимателям предлагают «решение вопроса» за денежное вознаграждение.

Генеральная прокуратура Украины подтверждает эти факты:

«По данным следствия, должностные лица наладили схему получения денег от предпринимателей, которые занимаются ввозом подержанных автомобилей из США… Во время получения очередной суммы неправомерной выгоды в размере 2400 долларов США оба должностных лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины».

Только в ноябре задокументировано два таких случая. В одном из них на взятке попалась руководитель подразделения экспертного учреждения Гостаможслужбы Мария Волошина, у которой также был обнаружен незадекларированный BMW X5, записанный на другое лицо.

