Элитные дома, люксовые авто, одежда от Gucci: как живут "скромные" таможенники из Киева

Фигуранты расследования

Элитные дома, люксовые авто, одежда от Gucci и часы за сотни тысяч

Все это и не только можно найти у отечественных таможенников. Конечно, если хорошо поискать. Они избегают ответов, ведь не могут объяснить — откуда именно средства на все это добро.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЛЮКСОВАЯ ЖИЗНЬ КИЕВСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ! Имущество переписывают на жен и скрывают миллионы! ХАПУГА.UA

Начальник таможенного поста «Вишневое» Киевской таможни Владимир Корж живет в элитном доме под Киевом. Ездит на новеньком «Сузуки Джимни» и на свежем «Фольксваген Туарег» 2023 года выпуска

Также Владимир позирует в туфлях, которые очень похожи на Gucci, его часы, которые очень похожи на элитный бренд Breitling. Этот «лук» дополняет кресло «начальника» ценой 70 тысяч гривен

Личные доходы господина Коржа относительно небольшие — это лишь зарплата в пределах 60 тысяч гривен. Его жена, Ирина Корж, также не «бизнес-вумен», и это не мы сказали, а ее муж.

На жену таможенника записано все имущество семьи: и имение, и автомобили. Также у нее две квартиры и нежилое помещение. Эти объекты сдаются в аренду — за год в целом набегает, ни много ни мало, 306 тысяч гривен.

Но откуда у Коржей деньги на элитную недвижимость, авто и люксовые аксессуары? Это мог бы объяснить заем, который взяла Ирина Корж. Так, в 2023, она берет у своей сестры 40 тысяч евро и 60 тысяч долларов.

Но все имущество семьи было куплено значительно раньше, то есть, вероятно, за средства неизвестного происхождения.

Журналисты очень хотели пообщаться с богатой женой таможенника Коржа, но им не открыли.

Кейс Владимира Коржа может иметь признаки незаконного обогащения, считает эксперт, и объясняет, почему.

«Собственно когда лицо не может объяснить, предоставить достаточно источников в подтверждение своих доходов, а по факту покупая там дорогое имущество, машины, то здесь уже должно проверять НАПК — в том числе это могут сделать правоохранительные органы», — говорит юрист, председатель ОО «Антикоррупционный шаб» Сергей Микталик.

Но этот герой — не единственный на Киевской таможне, к кому могут появиться вопросы у НАПК. Заместитель Владимира Коржа - Игорь Гришко.

Его декларация за 2023 год небогата. Две старенькие квартиры в столице и автомобиль Hyundai Tucson.

А вот уже свежая декларация, за прошлый год, совсем другая. Ведь здесь появилась его жена — Оксана. Появилась после долгих лет официального развода.

«Мы конечно рады за эту семейную пару, но этот развод мог быть фиктивным и вот почему. В прошлом году мы фиксировали, что после рабочего дня тогда еще таможенник-холостяк Гришко ездит не в Киев, а значительно дальше — в село Пуховка. Оно расположено почти в 60 километрах от его рабочего места.

Последний раз она появлялась в его декларации еще в далеком 2015 г. Но совместный быт пара вела похоже несмотря на официальный развод. Это подтверждали и соседи», — говорится в расследовании.

Почему таможенник Гришко прятал свою жену от НАПК и наконец показал в этом году? Журналисты попытались спросить у него лично

«Я на рабочем месте и отвечать не собираюсь на ваши вопросы», — заявил он.

Недекларирование сожителей и их имущества — это очевидное нарушение законодательства, говорит эксперт.

Эти два кейса — прекрасно иллюстрируют, что на таможенном посту Вишневое Киевской таможни, как будто в отдельном королевстве, происходит невесть что. Однако в то же время эти кейсы не единственные, которые должны привлечь внимание как минимум НАПК.

Еще один, не менее интересный персонаж с таможенного поста «Вишневое» Киевской таможни, это — Олег Христолюбский.

Из официальных доходов у его семьи — только зарплата и маленькие бонусы от профсоюза таможни

Но этого, вот так чудо, хватает на построение вот этого роскошного имения под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка.

Интересно, что он расположен в каких-то 300 метрах от имения господина Коржа. И этому похоже есть объяснение. Господина Коржа и Христолюбского объединяют родственные связи. По нашим родная сестра Владимира Коржа — Елена является женой некоего Сергея Луценко. Сестра Луценко — Светлана, это и есть жена Олега Христолюбского. Называйте это как хотите — конфликт интересов или панибратство. Неважно. Важно то, что Олег также не хочет отвечать на вопросы о своем имуществе и его происхождении.

Эти три кейса — довольно показательные, но одновременно классические: чиновники записывают все свое имущество на родственников и знакомых, ничего нового. Однако современное антикоррупционное судопроизводство имеет для таких ловкачей неприятный сюрприз.

«Мы уже знаем случаи, когда фактически чиновники, переписывая имущество на своих родственников, там маму, отца или жену, думая, что защищая свое имущество, которым не владеют, это их не спасает», — говорится в расследовании.

Так было и с чиновником Киевской таможни Русланом Фирсовым, который обжился элитным имуществом.

Все это конфисковали в доход государства. А значит, и фигурантов этого расследования может ждать то же самое, если нарушения будут доказаны официально.

