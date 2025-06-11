Элитные имения Азарова, Пшонки и Захарченко: кто там сейчас живет и как предатели зарабатывают в Украине

Кто сейчас живет в имениях Азарова и Пшонки / © ТСН

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Кто живет сейчас за высоким забором во дворах Азарова, Пшонки, палача Майдана Захарченко? Чей огромный дом превратили в бюджетный ЖК на 30 квартир? Могло ли государство решить жилищный кризис — хоть частично за счет их недвижимости — в расследовании журналистов Хапуга.ua.

Украинцы уезжают за границу или возвращаются в оккупацию из-за нехватки жилья

Украинцы сбежали из самого ада войны — из оккупации, из разбомбленных домов. Кто-то чудом выжил после вражеской атаки. Вот здесь — в модульном городке на Киевщине переселенцы из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Сумской областей нашли приют. Это не их дом. Это временное жилье.

Такой модульный городок считается образцовым, есть отопление зимой, кондиционеры летом, большая общая кухня, раздельные душевые. Супругам Надежде и Александру Трощий из-под Бахмута как семье выделили отдельную комнату.

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Если ты один, без семьи, то небольшую комнату с двумя двухэтажными кроватями, делишь с тремя соседками или соседями. Поэтому условия достаточно аскетические. Те, у кого дома уцелели, верят, что смогут вернуться в свои дома.

Но много тех, кто в городке живет и два, и почти три года, и надежду переступить через порог своего дома давно потерял.

Почти у каждого среди жителей есть родные или знакомые, которые не нашли убежища в Украине и выехали за границу. Часть вынужденных переселенцев, не имея возможности арендовать жилье или жить в приюте, вообще возвращается в оккупацию.

Такие истории нередки констатирует руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко: «По тем данным, например, которые есть у нас на руках, это с точки зрения и наших инсайдов и что коррелируется с въездами, что в Мариуполь в один въехало не менее 20 тысяч, а осталось не менее 25 тысяч человек. Вот люди вернулись у кого там сохранилось жилье и единственная причина здесь — именно жилье. То есть нет никакой другой причины: тотально просто людям негде жить и поэтому они вынуждены возвращаться в оккупацию. Это не только о мариупольцах, это обо всех людях, которые с оккупированных территорий, не жалко. И эта тенденция, я скажу, она будет нарастать».

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Имения коррупционеров в Украине

Пока миллионы украинцев теснятся в модульных городках, рискуют жизнью, возвращаясь в оккупацию или прощаются с Украиной в поисках хоть какой-то крыши над головой, имения — символы наглой коррупции времен предателя Януковича стоят пустыми годами, а некоторые уже целое десятилетие. Зато государство не использует эффективно замороженные активы — считает профильный народный депутат Анастасия Радина.

Имение соратника Януковича

Отдать пустые комнаты имений соратников Януковича переселенцам — вовсе не о новой истории Робин Гуда. Такая инициатива вполне реальна — считают юристы. Более того, сторонники такого решения есть и в Великобритании. В марте 2022 года тогдашний вице-премьер Доминик Рааб поддержал идею конфискации имений российских олигархов для размещения украинских беженцев.

«В Лондоне, за счет того, что там пустеют эти дома, большое количество недвижимости российского олигархата разного рода. И они всерьез сейчас обсуждают в том числе такие вопросы как изъятие этой недвижимости и возможное ее использование в частности на нужды Украины», — говорит Петр Андрющенко.

Формально об этом заявляет и украинский государственный орган: «АРМА сообщила (письмо от 15.02.2024 № 1937/1-1-24/6.7), что одной из целей, которые она ставит при выполнении функции по управлению арестованными активами, является внедрение механизмов использования таких активов по назначению для удовлетворения жизненно необходимых потребностей внутренне перемещенных лиц во время действия военного положения в Украине».

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Что происходит с элитной недвижимостью чиновников-коррупционеров

Журналисты «Хапуги» проверили официальную риторику: действительно ли элитная недвижимость работает на тех, кто потерял дом.

Наш маршрут пролег через дома, которые в свое время принадлежали ключевым фигурам режима Януковича. Имения с золотыми интерьерами, частными прудами, десятками комнат — все это должно было бы быть передано на нужды государства.

Имение соратника Януковича / © ТСН

Кто реально живет в имениях Пшонки, Азарова и Захарченко, которые должны быть арестованы или переданы в управление государству? Почему вместо временного жилья для переселенцев на 30 квартир, один из бывших домов стал прибыльным частным ЖК? И самое главное: почему, несмотря на официальные заявления, Украина так и не использовала десятки тысяч квадратных метров элитной недвижимости, которые могли бы хотя бы частично решить жилищный кризис?

«Мы не увидели семей переселенцев за высокими заборами. Зато — новые владельцы, арендаторы и автомобили, которые точно не принадлежат тем, кто бежал от войны с одним пакетом вещей. Новые хозяева появились в элитном доме бывшего премьер-министра Николая Азарова», — говорится в расследовании.

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Дом площадью почти в 600 кв м в самом центре Киева, рядом с ботаническим садом стоит около одного миллиона долларов. Он был арестован, еще бы самого Азарова СБУ разыскивает за государственную измену и коллаборационизм. Экс-чиновник откровенно поддерживает войну России против Украины.

Имения Азарова

Еще в 2014 году Азаров бросился спасать свое состояние от украинской Фемиды. Уже в июне 2014 года, после бегства из Украины, Николай Азаров оформил у московского нотариуса доверенность на продажу этого имения. Его интересы должен был представлять Глеб Лешков — менеджер строительной группы «Развитие», тесно связанной с сыном экс-премьера Алексеем Азаровым. Но тогда по-тихому порешать не получилось. Пришлось ждать еще 5 лет. Поэтому в 2019 году, по информации из наших источников в правоохранительных органах, Печерский суд отменил арест на это имение экс-премьера Николая Азарова. И уже в 2020-м — дом успешно продали.

Новой владелицей стала женщина по имени Ирина Шинкина. Она — не чиновница, не фигурирует в декларациях и не связана с публичным бизнесом. И тем интереснее — откуда у нее средства на особняк стоимостью в миллион долларов?

Поэтому похоже этот миллионный актив Азарова государство потеряло. Но у Азаровых в Украине остались еще дома. Эти уже в управлении АРМА, по крайней мере формально. Два дома в селе Хлепча записаны на сына премьера-беглеца Алексея Азарова. АРМА несколько раз искала сюда управляющих, но тщетно.

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Поэтому один из домов совсем заброшенный. Соседний дом тоже азаровский. Он только с дороги кажется довольно скромным, но на участке есть даже собственный пруд. Трава здесь скошена, территорией явно пользуются.

А вот на каких основаниях и кто поселился в доме Азарова — неизвестно. И государство, несмотря на арест, с этого ничего не зарабатывает.

Имения Захарченко

Еще один символ коррупции невиданных масштабов — дом бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, которого в СМИ называют палачом Майдана. Захарченко в международном розыске, его обвиняют в убийствах, попытке захватить власть. Но даже из Москвы, куда он сбежал, экс-министр пытался в 2022 году склонить отдельных украинских чиновников к измене.

Он предал Украину, и выглядит так, что государство делает все, чтобы оставить имущество экс-министра неприкосновенным. Уже более полугода официально ищут управляющего огромному имению экс-чиновника. Более 1300 м² элитной недвижимости в Обуховском районе под Киевом. На территории — несколько зданий, ухоженный ландшафт, охрана, коммуникации, работники.

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Еще осенью прошлого года, когда съемочной группе ТСН вместе с работниками АРМА удалось попасть внутрь дома, все указывало на то, что там живут люди. Пока в одной комнате продолжались съемки, из другой звучали диалоги жителей.

А ухаживают за имуществом оплаченные владельцем рабочие. Поэтому сам собой возникает вопрос — зачем это Захарченко.

История с арестом этого имения тянется давно: в 2019 Печерский суд сначала отменил арест, а затем назначил снова, поэтому времени найти управляющего было немало. Но если у АРМА с этим проблемы, то кто-то без проблем греет руки на элитной недвижимости и без государства.

В поисковике по адресу выбивает сразу несколько уже активных объявлений о сдаче в аренду одного из огромных помещений на территории усадьбы. Можем лишь предположить, что через посредников сдает свое арестованное имущество сам Захарченко. А значит фактически зарабатывает в Украине.

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«Вопрос в каком интересе. Либо они сдают в аренду квартиры-дома Захарченко и зарабатывает деньги Захарченко через посредников. Либо он просто размещает таким образом своих людей на основании договоров, которые к нему никак не привязаны, чтобы не пустить туда никого другого», — объясняет юрист Андрей Потемкин.

За несколько лет управления АРМА не удалось также отдать в пользование и две элитные квартиры VIP-класса «Липская башня» в самом центре столицы. На этом государство могло бы за эти годы заработать сотни тысяч долларов по самым скромным подсчетам — отмечает в результатах проверки счетная палата.

По данным интернет-ресурсов, аренда одной такой квартиры в среднем стоит 2,5 тыс. долларов США, гаража — 0,2 тыс. долларов США, то есть от управления только указанного имущества в государственный бюджет должно было бы поступить, расчетно, от 140 до 150 тыс. долларов США.

Арбузову удалось продать свое имущество

Если захарченко импорно сдает жилье в аренду, то бывшему вице-премьер-министру Сергею Арбузову, несмотря на обвинения в хищении государственного имущества, удалось распродавать свою недвижимость.

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Дом на Обуховской, который связывали с Сергеем Арбузовым, буквально не исчезал из новостей в 2014 -2017 годах, ведь в нем самостоятельно поселились переселенцы и воины АТО.

В 2017 там произошел пожар, который уничтожил всю крышу и последний этаж. После того о доме забыли, а в 2018 году суд снял арест с имущества, которое было оформлено на отца и брата топ-чиновника и с тех пор имение изменилось до неузнаваемости: большой частный дом превратился в ЖК.

но не спеши радоваться, это вовсе не государство позаботилось создать квартиры для переселенцев. Дом теперь принадлежит ООО «Комфорт Апартменс». А на фасаде дома всех желающих приглашают обращаться в отдел продаж. Журналисты так и сделали — под видом тайных покупателей.

Здание существенно перестроили — на каждом этаже до 9 квартир. Мужчина, который представился представителем застройщика, рассказал, что квартиры здесь разлетаются в мгновение ока. Планировка от 18 квадратных метров и до 45. А главное — дом уже сдан в эксплуатацию. И здесь откровенно появилось много вопросов, потому что здание явно не завершено — и речь не о фасаде, в некоторых квартирах нет балконов, по зданию не разведены коммуникации.

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«Это шок, это прецедент, потому что не готовы коммуникации, это не просто нарушение, это повод не вводить ЖК в эксплуатацию», — говорит эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

И секрет успеха нам сразу же объяснили: «Смотрите, были у нас связи, вода ее приехала, померила, у нас, понимаете, введена эксплуатация, все если надо что-то снимать, у нас есть те подключения, вот у нас была реконструкция дома, это был дом, мы его разобрали».

В конце концов доходим и до ключевого вопроса, как имение Арбузова превратилось в ЖК? Оказывается недвижимость компания «Комфорт Апартменс» выкупила у банка.

Юристы объясняют, что здесь вероятно действовала схема с залоговым имуществом.

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«Это значит, что он был в ипотеке, в залоге, он был залоговое имущество. Банк обратил взыскание на предмет ипотеки, путем его продажи и продал, а вырученные деньги в погашение кредита. Так очень многие делают, когда незаконно получил деньги с коррупционеров, потом инвестирует их в недвижимость и для обеспечения в будущем каких-то претензий к себе закладывает в банки», — говорит юрист.

Имение Пшонки

Об этом имении в Украине до сих пор шутят, оно стало мемом и прославилось благодаря ужасному вкусу своих владельцев, которые несмотря на огромное состояние превратили дом в посмешище, вложив в это 15 млн долларов. Конечно речь идет о крепости бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки. И сегодня этот дом выглядит довольно печально, за 10 лет стена, которой обнес его владелец уже осыпается, а вокруг — тишина и пустота. Пустует и соседнее обостя, открытые настежь ворота, как оказалось ведут к общим искусственным прудам, которыми мы прогулялись.

В прошлом году новостные каналы взорвались сообщением о том, что трехэтажный дом Пшонки выставили на продажу за 460 тысяч долларов.

Впрочем похоже попытка была напрасной. Соседи говорят, что нечасто кого-то видят здесь.

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Что говорят в АРМА

По приблизительным подсчетам более 4,5 миллиона украинцев потеряли жилье из-за войны. Кто-то выжил в бомбежках, кто-то бежал из оккупации, а кто-то так и не нашел убежища в родном государстве и вернулся за линию фронта. В это же время — сотни квадратных метров бывших роскошных имений соратников Януковича пустуют или тихо приносят прибыль их хозяевам. Особые, любимые квартиры или дома предатели пытаются сохранить неприкосновенными — связана ли с этим АРМА, по словам народного депутата Анастасии Радиной, должны узнать следователи.

Поместья в центре столицы, замки с озерами и элитные квартиры с видом на правительственный квартал — все это либо простаивает, либо используется в обход государства.

Почему ни один из упомянутых арестованных объектов не приносит пользы украинцам — ответ на это мы попытались найти в Агентстве по розыску и менеджменту активов. Там в ответе на запрос фактически разводят руками и по имуществу каждого из одиозных персонажей уверяют, что сделали все, что могли: оценки и конкурсы по процедурам.

Эксперты сетуют, что процедуры должны быть более совершенными. По словам юристов, переселенцы и общины могли бы легально участвовать в конкурсах на управление арестованным имуществом. И это мы даже не говорим об арестованных отелях и санаториях, в которые людей можно заселить хоть сейчас.

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Зато эта недвижимость также продолжает обогащать врагов Украины. О гостинице «Центральная» в самом центре Одессы писали «Наши деньги». Им владеет дочь российского бизнесмена Игоря Акивисона — Лина и зарабатывает также. Только официально он в 2024 году получил 1,77 млн грн дохода. И это не говоря, сколько там еще неофициально заработали менеджеры Акивисон, которые до сих пор управляют отелем.

Пока же «крепости» предателей и коррупционеров остаются пустыми или по тихому продаются, сотни тысяч украинцев пакуют чемоданы и едут ради жилья кто за границу, кто в оккупацию. Это люди — те, кому государство могло бы помочь уже сегодня. Но для этого надо не отчитываться об арестах, а действовать. И не бояться зайти за вражеский забор.

Когда сюжет готовился к выходу и журналисты ждали комментарий от АРМА, Агентство бросилось раздавать имущество переселенцам и ветеранам. Но пока на бумаге — объявило о пилотном проекте передачи арестованных квартир для ВПЛ и защитников Украины.

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