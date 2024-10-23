Элитные поместья, квартиры и офисы: родня заместителя Кличко шокировала состоянием

Элитные поместья, квартиры и офисы – журналисты узнали интересные факты из жизни заместителя киевского городского головы Владимира Прокопива. А еще его семья шокировала безумным состоянием. После громкого расследования не смолчал даже Виталий Кличко. Да и сам Прокопив сделал громкое заявление. Обо всех подробностях говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Застройка управления Киевом

Родственники заместителя мэра Киева Кличко Владимира Прокопива владеют рядом объектов коммерческой и жилой недвижимости. Говорят, что они собрали целый банк коммерческой и жилой недвижимости за годы его работы в Киевсовете и КГГА. Хронология и способ появления этих активов, равно как и источники финансирования этих покупок, иногда под вопросом. Об этом говорится в первой части расследования Bihus.Info, опубликованной 14 октября. Прокопив является депутатом Киевсовета с 2014 года, а с 2021 года занимает должность заместителя мэра Виталия Кличко.

По информации журналистов, в Киевский городской совет Прокопов пришел из бизнеса. Много лет он являлся помощником народных депутатов, в том числе Петра Порошенко.

"Следовательно в властные круги он попал небедным человеком: семья имела дом и квартиру в столице, новые автомобили, средства на счетах и т.д. Но именно за 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и по качеству совершили космический рывок", – отмечают в Bihus.Info.

Как утверждается в расследовании, по состоянию на сегодняшний день у Прокопива и его семьи есть огромный дом в коттеджном городке "Коник", еще один дом в "Новой Ходосовке", квартиры в новых ЖК, а такое сотни квадратов коммерческой площади в многочисленных новостройках.

Первую партию недвижимости в столице скупил тесть Прокопива. В 2015 году на него оформили компанию ООО "ОП СЕРВИС", а на компанию менее чем за год — квартиру и офисы в общей сложности около 600 кв.м. в разных районах Киева

Позже, в 2020 году, компания также приобрела 150 кв. в ЖК Тетрис Холл в центре. При этом в период, когда на тестя оформили компанию, у него не было другого бизнеса. По данным источников редакции, он получал копеечную зарплату в АО "Иванофранковскгаз". По словам самого Прокопива, тесть уже много лет работает за границей "наемным работником" в строительной сфере. Что именно делает, заместитель Кличко уточнять не захотел, но признал, что бизнес за границей тесть не имеет.

Теща Прокопива стала владелицей частного дома в КГ "Новая Ходосовка". Его площадь – около 190 кв.м., а ориентировочная рыночная стоимость по состоянию на дату покупки – от 180 тыс. дол.

Кроме того, недвижимостью владеет жена Прокопива – Вера. На нее лично оформлено огромное коммерческое помещение в ЖК Теремки. Их она приобрела в 2021 году, 600 квадратов обошлись ей в 13 млн. грн. Но это еще не все.

"Также Вера Прокопов проинвестировала трехкомнатную квартиру в ЖК Хэппи Хаус. Летом 2022 года она заплатила за нее около 2 млн грн, хотя к тому времени застройщик продавал квартиры в этом ЖК вдвое дороже", — отмечается в расследовании.

Также журналисты утверждают, что супруга Прокопива на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину, 25 февраля 2022 года, приобрела элитную квартиру в новом лакшере комплексе на Печерске ЖК "Signature". Сам Прокопив утверждает, что "является экспертом по недвижимости и просто умеет правильно торговаться".

Вторая часть расследования

А уже через неделю — 21 октября журналисты обнародовали вторую часть расследования. В ней говорится, что два друга заместителя главы КГГА Владимира Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу. Речь об Александре Поштарюке и Андрее Стеценко.

Александр Поштарюк – земляк Прокопива из Ивано-Франковска, много лет работал в компаниях жены и тестя политика наемным сотрудником. В то же время помогал семье Прокопива с недвижимостью и авто.

Впоследствии компании, совладельцем которых Поштарюк, начали получать в собственность коммунальное имущество. В частности ООО "Бенефис-Инвест", как только в состав владельцев вошел друг Прокопива, выкупило у города офисное помещение более чем на 300 кв.м. в центре города по ул.Тарасовской по цене, в несколько раз ниже, чем сейчас продается коммерческая недвижимость в схожих домах по этой же улице.

Еще один друг Прокопива – Андрей Стеценко. С 2018 года его жена работает в Киевсовете, а именно в Секретариате, ранее возглавлявшем Прокопов. Стеценки, как и Прокопивы с Поштарюком, из Ивано-Франковска, переехав в Киев, много лет снимали квартиру у фирмы тестя Прокопива. А свой ФЛП Стеценко зарегистрировал и до сих пор держит в квартире Поштарюка.

При этом Стеценко также оказался собственником недвижимости, которую перед этим вывели из коммунальной собственности. В том числе здания на 460 кв.м. на Трухановом острове. Само здание – давно заброшенное помещение ресторана, но стоит оно на 2 гектарах земли с выходом на пляж, то есть практически на берегу Днепра. Это здание просили передать под реабилитационный центр для АТОшников, но городской совет решил его продать. Сначала недвижимость выкупило на аукционе ООО Кронкер Групп, а затем компанию и имущество на ней передали вторую Прокопиву.

Реакция мэра

После всего этого мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя главы КГГА Владимира Прокопива. Об этом Кличко написал в Telegram.

"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info относительно заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. А также на время проверки, ради ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА", — говорится. сообщении Кличко.

Реакция Прокопива

Сам Прокопив заявил, что открыт для проверки, поскольку для него важны "репутация и честное имя семьи".

“Друзья, конечно, я посмотрел первую и вторую часть расследования bihus.инфо, которая касалась меня и моей семьи.

За все годы своей публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе я всегда был открыт журналистам. Что собственно они и подтвердили в своем материале. Мне нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все интересующие журналистов вопросы. Я с уважением отношусь к работе правоохранительных органов и других контролирующих государственных служб. Поэтому, если последние будут видеть в моих действиях признаки нарушений, готовы и открыты к проверке. Для меня важна моя репутация и честное имя моей семьи. О причинах заинтересованности мной, как глава крупнейшей фракции в Киевсовете, понимаю. Работаю дальше. UPD за должность заместителя главы КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление об увольнении на имя Киевского городского головы", — отметил фигурант расследования журналистов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

СКАНДАЛ В КИЕВЕ! Элитные поместья, квартиры и офисы: родня заместителя Кличко шокировала состоянием

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.