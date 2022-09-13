Элитные российские танкисты так убегали с поля боя, что потеряли "росгвардейцев": Жданов – о хаосе у оккупантов на Харьковщине

Российские военные так бежали с Харьковщины, что забыли "росгвардейцев".

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в интервью ТСН.ua.

"Росгвардия" – это правоохранительное подразделение. Это не под Министерством обороны. Их задача – поддерживать правовой режим на оккупированных территориях. Их забыли. Наша разведка уточнила, что там не было "ополченцев", там был 11 корпус Западного военного округа. Это тот округ, которым пугали НАТО. И когда начали бежать регулярные войска, а так как не было взаимодействия между "Росгвардией" и регулярными войсками, то "росгвардейцы" остались на местах. Они, скорее всего, даже не знали о прорванной линии обороны. Поэтому они остались, дождались наших войск, а дальше либо они бежали, либо мы их разбили", – рассказал эксперт.

Он также добавил, что в состав этой армии входит Кантемировская и Таманская дивизия. "Это парадные подразделения. Они умеют участвовать в параде, устраивать театрализованное показное выступление на полигонах под Московией, куда везут иностранных гостей. Также они умеют играть танковый биатлон, где РФ почти всегда выигрывает. А когда пришлось воевать, возникли большие проблемы".

Напомним, по данным украинской военной разведки, ВСУ в Харьковской области разбили элитное военное объединение, которое создавалось для обороны Москвы и противостояния с НАТО.

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