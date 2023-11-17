Элитный Audi "для военных": начальник университета обороны Коваль хочет отчуждать авто за $150 тыс.

Начальник Национального университета обороны, генерал-полковник Михаил Коваль обратился в ООО "Порше Украина" с запросом передать на нужды ВСУ дорогущую легковушку AUDI A8 Long за 150 тыс. дол.

Об этом свидетельствует документ, адресованный от Коваля, который получили в свое распоряжение журналисты ТСН.ua.

В письме от Национального университета обороны Украины за подписью начальника этого учебного заведения генерал-полковника Михаила Коваля на имя директора ООО "Порше Украина" Марии Гарань говорится:

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"С целью доукомплектования воинской части А2250 автомобильной техникой для всестороннего обеспечения Национального университета обороны Украины обращаюсь к Вам как к ответственному патриотическому представителю украинского бизнес-сообщества с просьбой отчуждать в интересах Вооруженных Сил Украины в соответствии с Законом Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения", легковой автомобиль AUDI A8 Long, цвет черный, номер кузова (…), 2022 года изготовления", – говорится в тексте письма.

Письмо от Национального университета обороны Украины к ООО "Порше Украина" / Фото: ТСН.ua

Согласно данным открытых источников, военная часть А2250, о которой идет речь в письме, относится к Западному территориальному управлению Национальной гвардии Украины.

Заметим, что стоимость автомобиля AUDI A8 Long в максимальной комплектации составляет 150 тыс. дол.

Автомобиль AUDI A8 Long/Фото: AUDI AG

Как эту информацию прокомментировали в университете обороны

ТСН.ua обратился с просьбой прокомментировать этот запрос к подполковнику Евгению Бабченко, чьи контактные данные были указаны в письме к "Порше Украина".

"Даже не могу вам об этом сейчас ничего сказать. Мы не владеем информацией", – ответил Бабченко.

На вопрос, планирует ли он узнать соответствующую информацию, подполковник ответил: "Ну вы меня врасплох застали с таким вопросом. Выяснять? Да что там выяснять? Я буду выполнять свои задачи, которые приписаны. А в дальнейшем руководство примет какое-то решение… Есть ли там какая-то большая проблема, или что? Я не понимаю. Я не делал такого запроса”.

Что известно о Михаиле Ковале

Генерал-полковник Михаил Коваль в период с марта по июль 2014 года был исполняющим обязанности министра обороны Украины;

с июля 2014 года до февраля 2015 года – заместителем секретаря СНБО;

с февраля 2015 года по июль 2021 года – первым заместителем секретаря СНБО;

с 24 февраля 2022 года по август 2022 года – начальником штаба – заместителем начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

С 16 августа 2022 года до сих пор является начальником Национального университета обороны Украины.

Начальник Национального университета обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль / Фото: wikipedia.org

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