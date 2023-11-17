Элитный Audi "для военных": начальник университета обороны Коваль хочет отчуждать авто за $150 тыс.

Этим дорогущим авто планируют доукомплектовать воинскую часть А2250 во Львове.
Начальник Национального университета обороны, генерал-полковник Михаил Коваль обратился в ООО "Порше Украина" с запросом передать на нужды ВСУ дорогущую легковушку AUDI A8 Long за 150 тыс. дол.
Об этом свидетельствует документ, адресованный от Коваля, который получили в свое распоряжение журналисты ТСН.ua.
В письме от Национального университета обороны Украины за подписью начальника этого учебного заведения генерал-полковника Михаила Коваля на имя директора ООО "Порше Украина" Марии Гарань говорится:
"С целью доукомплектования воинской части А2250 автомобильной техникой для всестороннего обеспечения Национального университета обороны Украины обращаюсь к Вам как к ответственному патриотическому представителю украинского бизнес-сообщества с просьбой отчуждать в интересах Вооруженных Сил Украины в соответствии с Законом Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения", легковой автомобиль AUDI A8 Long, цвет черный, номер кузова (…), 2022 года изготовления", – говорится в тексте письма.
Согласно данным открытых источников, военная часть А2250, о которой идет речь в письме, относится к Западному территориальному управлению Национальной гвардии Украины.
Заметим, что стоимость автомобиля AUDI A8 Long в максимальной комплектации составляет 150 тыс. дол.
Как эту информацию прокомментировали в университете обороны
ТСН.ua обратился с просьбой прокомментировать этот запрос к подполковнику Евгению Бабченко, чьи контактные данные были указаны в письме к "Порше Украина".
"Даже не могу вам об этом сейчас ничего сказать. Мы не владеем информацией", – ответил Бабченко.
На вопрос, планирует ли он узнать соответствующую информацию, подполковник ответил: "Ну вы меня врасплох застали с таким вопросом. Выяснять? Да что там выяснять? Я буду выполнять свои задачи, которые приписаны. А в дальнейшем руководство примет какое-то решение… Есть ли там какая-то большая проблема, или что? Я не понимаю. Я не делал такого запроса”.
Что известно о Михаиле Ковале
- Генерал-полковник Михаил Коваль в период с марта по июль 2014 года был исполняющим обязанности министра обороны Украины;
- с июля 2014 года до февраля 2015 года – заместителем секретаря СНБО;
- с февраля 2015 года по июль 2021 года – первым заместителем секретаря СНБО;
- с 24 февраля 2022 года по август 2022 года – начальником штаба – заместителем начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;
- С 16 августа 2022 года до сих пор является начальником Национального университета обороны Украины.
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