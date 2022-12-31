Елку украсили пулеметной лентой и на позиции: как бойцы встречают новый год на Донбассе

В холодных шанцах, на броненосцах и за стволами — так встречают новый год ребята на нуле на Донетчине. О празднике напоминает, разве что календарь, мандаринки и вифлеемский огонь, который удалось на передовую удалось доставить из Иерусалима, говорится в ТСН.

"Постоянно обстрелы арта и по ночам лезли по 2-3 человека, больше всего было — 12", — рассказывают бойцы.

Посадками и полями оккупанты пытаются двигаться ночью, идя на штурмы наших укреплений. Бои на каждый квадратный метр земли. Свое состояние "здесь на нуле" Андрей называет — между небом и землей. “Время как-то меняется, когда обстреляли. У нас, как видите, в двух-трех метрах ложится”, — рассказывает он.

Вся земля в Донбассе и Луганщине в воронках от снарядов и ракет. О празднике напоминает разве что календарь и мандаринки. В дождь и снег, в Рождество на Новый год – работают ребята на своем монстрике. “Ощущение такое, что скорее нужно закончить войну, нужно работать больше. Не понимают, по хорошему нужно их сделать более хорошими русскими”, — убеждены бойцы.

На Донбассе не утихают бои, поля содрогаются от взрывов артиллерии. Наши работают, а за ними уже охотится ствольная артиллерия оккупантов даже за несколько часов до нового года. "Всегда помогают шутки, черный юмор, он всегда помогает отойти от страха, помогает пережить стрессы", — уверяют воины.

Оккупанты прут, их жгут, а они снова прут, поэтому наши РСЗОшники выезжают на цель по несколько раз в сутки.

Сегодня ребятам волонтеры-пластуны из Львова привезли вифлеемский огонь и подарок. “В этом году большинство военных празднуют Рождество на фронте. Решили доставить этот символический огонь, символизирующий поддержку, единство, помощь. Доставить на линию фронта, чтобы почувствовали частицу тепла мира», – говорит волонтер Иван.

Военные из разных подразделений приехали за огоньком, его везут в роты и батальоны.

У бойцов уже есть маленькая елка, украшенная пулеметной лентой и пулеметом, а еще ангелом — это все праздничные атрибуты на передовой. Кто-то на посту, кто-то в окопе, кто-то в танке, но мысленно они все дома с семьями, в стране, победившей "русский мир". Ребята с передовой своими словами поздравляют украинцев. "Главное — мирного неба над головой, чтобы все наши ребята вернулись живыми, чтобы наша Украина процветала и была крепким государством, как жемчужина в короне", — говорят бойцы.

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