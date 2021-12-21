Елочные шарики: что в тренде и какие цены на украшения для новогоднего дерева

Елочные шарики: что в тренде и какие цены на украшения для новогоднего дерева

Одними из самых любимых в этом году все-таки керамические игрушки.

Их сотни в домах и сотни тысяч – на прилавках: новогодние украшения – ежегодно как разнообразие, так и спрос на них растет, а производители все чаще экспериментируют с материалами, формами и цветами. Все, чтобы угодить требовательным потребителям к праздникам и помочь им сделать свою елку уникальной. Что сейчас в тренде, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 20 декабря.

Тренды елочных украшений

Одними из самых любимых в этом году все-таки керамические игрушки. Их выжигают в печи, выводят орнаменты и только потом окрашивают. Чтобы изготовить одну такую – уходит несколько часов. Еще одна новинка года – украшения из смолы и живых цветов: И что больше всего можно разглядеть в игрушке — тем она популярнее:

И, несмотря на все новые веяния в моде новогодних игрушек – неизменными лидерами остаются стеклянные шары с пейзажами.

Вернулась мода и на ретро-игрушки – поэтому смело можно доставать бабушкины коллекции и украшать ими елку. Или подвергаться экспериментам – гигантским Игрушкам, которые уже вытесняют обычный рождественский декор в Америке и Канаде: это аналоги обычных украшений, но в разы больше.

Елочные украшения: цены

Хотя такие и в разы дороже, если самая дешевая в маркетах стартует от 5, здесь – от 300 гривен. А только изготовление занимает почти три часа:

Те, кто к таким новациям еще не готов, но хотят, чтобы украшения на елке были уникальны – могут разрисовать их самостоятельно.

На производстве собственноручно окрашивают шарики в несколько слоев, чтобы они были матовыми, а дальше 5 разноцветных красок упаковывают в наборы со всем необходимым для рисования. На шариках люди могут нарисовать либо предложенные картинки из инструкции, либо придумать свои:

Самые популярные шарики – те, которые можно сделать за минуту. Здесь достаточно налить в игрушку специальную смесь: Или же в прозрачную добавить бусины, перья и игрушка готова. Те же, кто и разрисовывать не хочет, могут приобрести готовые. Хиты сезона – коллекция с Карпатами и символом года тигром. На шариках разместили 6 подвидов:

И на все рекомендации и тренды – самой модной игрушки специалисты не определяют, и говорят – главная задача елочных украшений – подарить вам праздник.

Читайте также:

Как правильно выбрать пушистую новогоднюю елку: 10 советов, чтобы купить лесную красавицу к праздникам

10 советов, чтобы купить лесную красавицу к праздникам Зеленая красавица: сколько стоят елки в Украине и как выбрать новогоднее дерево

Какие новогодние украшения в этом году самые популярные | Новости Украины