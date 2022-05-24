Эмоции политика: после месяца в оккупации Бессмертный еле сдерживался и дрожащим голосом рассказывал о семье

Украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук Роман Бессмертный, месяц проживший в оккупированном россиянами селе Мотыжин Киевской области, поделился, что сделает, когда Украина победит РФ.
Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".
"Первое, о чем я мечтаю, это встретиться с семьей", — едва сдерживая слезы сказал Роман Бессмертный.
По его словам, его семья сейчас уже находится в безопасности, однако далеко, поэтому возможности увидеть родных у политике пока нет. О самых родных людях и воспоминаниях, какой ужас им пришлось пережить под русской оккупацией, Бессмертный сказал дрожащим голосом и со слезами.
Стоит отметить, что в оккупации украинский политик оказался, потому что приехал в Мотыжин, чтобы забрать старенькую маму, но она не захотела уезжать из дома. Потому он остался с ней.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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