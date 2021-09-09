Эмоциональный и самый трудный этап в деле МН17: родственники погибших рассказали миру о боли утраты

Генпрокурор Ирина Венедиктова посетила судебное заседание по делу МН17 и пообщалась с родственниками погибших.

Слушания по делу самолета МН-17, сбитого в 2014 году над оккупированной частью Донбасса — в Нидерланды, где выступают родственники погибших, прибыла украинская делегация.

Об этом говорится 9 сентября во сюжете ТСН.19:30.

С судебного комплекса Нидерландов видно самолеты на аэродроме Амстердама. Уже более года здесь слушают дело рейса МН17, вылетевший отсюда, а по дороге сбитый российской ракетой "Бук" в небе над оккупированным Донбассом. Сейчас идет наиболее эмоционально и самый трудный этап слушаний. Слово имеют те, кто потеряли в авиакатастрофе родных и близких. И так долго ждут правду и справедливость.

В суд приехала семья Фредриксов. В 2014 году они потеряли сына Брайса, ему было 23 года, и его девушку Дейзи, ей было 20. Девушка была им как дочь — незадолго до катастрофы она осиротела и перебралась жить к Фредриксам.

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ТСН неоднократно встречалась с убитыми горем родителями. Они показывали нам комнату, где жила пара. Родители так и не стали составлять разбросаны вещи. Пока найдут и идентифицируют останки, родители ждали больше года. Брайса и Дейзи забрали домой в общем гробу в форме сердца.

"Мы хотели, чтобы наши дети были вместе, поэтому нашли детский гроб в форме сердца. Впрочем, в морге не хотели этого делать, говорили — внутри мало места. После долгих ссор мы все же добились своего, и нам отдали один гроб. Внутри были части тела в пакетах, практически кости, я мало что узнала. Но точно узнала кусочек блузки девушки моего сына", — говорит Силена Фредрикс.

Эту обгоревшую ленту от блузы женщина принесла в зал суда. А еще урну с прахом — все, что осталось от молодых людей.

Новости мира: в Нидерландах продолжаются слушания по делу сбитого над Донбассом самолета

Поражена увиденным и генпрокурор Украины. Ирина Венедиктова сегодня лично присоединилась к судебным слушаниям и заверила родственников — Украина неизменно будет активно участвовать и расследовании.

Прокурора слушает Пит Плуг, глава фонда жертв катастрофы. В катастрофе он потерял брата, а еще — невестку и племянника. Останки брата так и не смогли найти и Пит говорит — для него то как пропал без вести.

"Мы хотели убедиться, что дело "Боинга" для Украины до сих пор приоритетное. Мы очень рады, что генпрокурор сегодня была здесь и смогла уверить нас, что расследование для Украины приоритетное", — говорит председатель фонда жертв катастрофы МН17 Пит Плуг.

После слушаний генпрокурор Украины отправилась к Меморилу памяти жертв рейса МН17 положить цветы.

Вот так выглядит мемориальный парк жертвам крушения. Здесь подрастают ровно 298 деревьев, по саженцу на каждого погибшего. Их посадили еще в 2017 году. И еще каждое имя написали здесь. Это металлическое глаз, смотрящий вверх, к небу. Как символ родных и близких, оставшихся одинокими на этой земле.

Суд рассматривает обвинения против четырех подозреваемых: граждане России Игорь Гиркин, экс-офицер ФСБ, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Однако родственники направления обвиняют Кремль в саботаже расследования и распространении фейков

"Возможно, Путин когда-то признает свою вину и извинится, но скорее всего вряд ли это произойдет. А вот мы, родственники — осуждены на всю жизнь", — отмечает Силена Фредрикс, мать погибшего.

Впервые в судебной практике около 90 пострадавших рассказывают, как трудно жить с потерей. Суд будет слушать родственников течение 10 заседаний до конца сентября. А приговор могут объявить осенью 2022 года.

Как сообщалось, нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландский язык.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы MH17.

Напомним

Самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек — все, кто был на борту.

Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности за ЕСПЧ.

В суде по делу MH17 опровергли главные российские фейки о трагедии.

Нидерланды не будут обвинять Украину из-за незакрытого авиапространства.

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