"Ему будет очень тяжело": эксперт рассказал, как назначение Сырского повлияет на войну в Украине

Президент Владимир Зеленский 8 февраля уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Такое решение вызвало множество споров как в политикуме, так и среди украинцев.

Как смена главнокомандующего на третьем году полномасштабной войны может повлиять на ситуацию на фронте, в комментарии ТСН.ua рассказал майор запаса Национальной гвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман / Фото: ТСН.ua

Какая ситуация сейчас на линии фронта

Алексей Гетьман говорит, что ситуация на фронте сегодня принципиально не изменилась. Ожесточенные боевые действия продолжаются на самых горячих направлениях.

“Она такая же, как была два дня назад. Мы знаем все направления, где идут наиболее ожесточенные бои. Это Купянское направление, Лиманское направление, Угледарское направление, возле Роботино — Токмакское направление, Крынки — Левобережье реки Днепр возле Херсона. Там, как были боевые действия, так и происходят”, — рассказал военный эксперт.

Что может измениться после назначения Сырского

Ситуация на линии фронта в ближайшее время не изменится после назначения нового главнокомандующего, говорит Алексей Гетьман.

“По большому счету, по крайней мере быстро, ничего не изменится. Ибо для того, чтобы делать какие-то положительные изменения, где-то нанести больше вреда врагу или предпринять какие-то наступательные действия, для этого нужны силы и средства. В армии это люди и оружие. Если у любого главнокомандующего или командира не хватает людей и оружия, чтобы предпринимать, например, наступательные действия, то он их не будет делать. Я сейчас не говорю о Сырском, о любом человеке. Если он знает, разведка работает конечно, что враг может ему противопоставить, и если у него нет нужного количества всего, что необходимо для того, чтобы этого врага одолеть, то никто не полезет в этот бой. Как вы можете с перочинным ножом идти в бой против людей с пулеметами. Это, например", — рассказал военный эксперт.

По его словам, Александр Сырский опытный военный и не будет прибегать к "мясным штурмам". А какими-то лозунгами, приказами, силой воли и духа победить врага, к сожалению, невозможно.

“Для этого нужно оружие и люди, которые будут этим оружием пользоваться. Если этого нет, то не будет никаких существенных изменений на линии фронта, даже если кому-то этого очень хочется”, — говорит Алексей Гетьман.

Какие задачи стоят перед новым главнокомандующим

Главные задачи, которые сейчас стоят перед главнокомандующим Александром Сырским, озвучил президент Владимир Зеленский.

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“Если я не ошибаюсь, восемь пунктов, на которые он должен обратить внимание. Один из них – прекратить стагнацию на линии фронта, о чем мы только что говорили, каким-то образом улучшить ситуацию и так далее. Но там есть и очень странные вещи. Например, что очень много людей в штабах находится, и их можно снимать и опрокидывать на линию фронта», — рассказал Алексей Гетьман.

По его словам, этого точно не должно делать главнокомандующий.

“Это штатное расписание и он не может его изменять. Это утверждается Министерством обороны и Кабинетом министров, штат любого подразделения в Вооруженных силах. Как и в любом подразделении, где есть государственная служба. Все, что платится из бюджета, утверждается через Кабмин и соответствующие министерства. Не может руководитель Вооруженных сил менять штатное расписание в каком-то управлении. Это будет уголовное преступление”, – говорит военный эксперт.

Когда мы увидим успехи на линии фронта

Алексей Гетьман говорит, что мы не сможем увидеть существенных успехов на линии фронта, пока нам не начнут поставлять все то вооружение, о котором мы договаривались с нашими партнерами.

“Пока наш Укроборонпром не способен самостоятельно производить то количество оружия, которое нам необходимо, чтобы давать отпор врагу. Поэтому даже если Сырский был бы лучше Юлия Цезаря или Наполеона, без людей и без оружия невозможно победить врага. Это очевидные вещи. Мне очень жаль новоназначенного генерала, потому что я уверен, что ему очень быстро начнут люди и власть выдавать претензии, где же ожидаемые победы. Он человек военный, умный и потому прекрасно понимает, что без людей и оружия как победить? Написать приказ, или сказать громким голосом "а ну все побеждать". Это несерьезно", – рассказал военный эксперт.

По его словам, Александр Сырский столкнется с большими проблемами, потому что в Украине проблемы с мобилизацией и поставкой западного оружия.

“У него большие проблемы, потому что наша армия не полностью укомплектована, мы это знаем. Бригады на линии фронта нужно доукомплектовывать. У нас большие проблемы с мобилизацией, поставкой оружия от наших партнеров. Поэтому Сырскому сейчас, насколько бы он ни был хорошим командиром, ему будет очень трудно показать как минимум какие-то быстрые результаты”, — говорит Алексей Гетьман.

Ранее ТСН.ua собрал реакции наших западных партнеров на увольнение Залужного и назначение Сырского.

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