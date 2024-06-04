Энергетический армагедон: дом будет "жить" всего 36 часов — как пережить блекаут зимой

В Украине продолжаются отключения потребителей от электроэнергии из-за разрушения российскими ракетами большого количества объектов генерации.

Эксперты прогнозируют еще более длинные отключения в самые жаркие летние месяцы, когда потребление электроэнергии будет расти. Очевидно, что количество часов без света в июле и августе будет увеличиваться. Можно только представить, что же будет зимой, когда для обогрева жилья украинцев потребуется еще больше электроэнергии.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, сможем ли мы пережить эту зиму и есть ли варианты, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Отключение света 2024 года: на что рассчитывать украинцам

Украинцы в большинстве своем стараются максимально экономить электроэнергию. Свет уже не горит в квартирах, как в беззаботные довоенные годы. Но, по мнению эксперта, очень сомнительно, что граждане самостоятельно смогут справиться с проблемой отсутствия электроэнергии, особенно зимой.

"Самостоятельно мы не сможем изменить ситуацию, как бы ни пытались экономить свет или искать альтернативные варианты его получения. Этого мы в условиях войны не сможем сделать без соответствующей государственной политики. Ведь именно государство – это основа любых движущих сил в энергетике или в другой отрасли. Гражданин может только попытаться обеспечить себя электричеством самостоятельно, но удастся ли это сделать – большой вопрос", — рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ.

Свет будут выключать на дольше / Фото: Associated Press

Беда для жителей многоэтажек на электричестве

Эксперт добавляет, что особенно тяжело зимой будет жителям многоэтажек.

"Люди, проживающие в многоквартирных домах, особенно в тех, которые оборудованы электрическим отоплением и электроплитами, вынуждены будут жить в сверхсложных условиях. А в тех городах, где врагом разрушены объекты Теплокоммунэнерго и ТЭЦ, жители, к сожалению, практически ничем не смогут себя защитить. Там просто отсутствуют варианты, чтобы это сделать", — отмечает Олег Попенко.

Он добавляет, что на каждом многоквартирном здании не установишь генератор. А для того чтобы работали все насосы, функционировала подкачка и поставка отопления, нужно закольцевать генераторами каждый многоэтажный дом. Сделать это практически невозможно.

"Проблема значительно шире, потому что у нас некоторые города сознательно перешли на электроотопление. Это случилось еще во времена, когда правительство возглавлял премьер-министр Арсений Яценюк, именно тогда правительство это рекомендовало и внедряло – несколько городов полностью перешли на электроотопление. В таких городах вообще нет центрального теплоснабжения. Поэтому пережить зиму в таких городах и многоквартирных домах без света будет очень и очень сложно. Особенно в старых домах, например в "хрущевках", где тонкие стены – зима там будет очень сложной", — отмечает Олег Попенко.

Эксперт добавляет, что через 6-8 часов без электроэнергии многоквартирные дома будут сильно переохлаждаться, а греться людям будет просто нечем.

Проще выжить в частном секторе

Несколько проще будет в частном секторе. Там проблему отсутствия электроэнергии можно решить самостоятельно, но за значительные средства.

"Если в частном доме нет газа, владелец может установить твердотопливный котел и закупить дрова для обогрева жилья. Если нет средств на дрова – можно отапливать собранным хворостом. То есть есть шанс решить вопрос с обогревом. Если нет электроэнергии, можно приобрести и установить инвертор напряжения или генератор. Правда, ему нужен определенный запас бензина или дизельного топлива. А это значительные средства. Чтобы все это закупить нужно иметь не менее 200-250 тысяч гривен", — отмечает Олег Попенко.

Чтобы оборудовать частный дом в блекаут нужно потратить 200-250 тысяч гривен/коллаж ТСН.ua

Люди будут уезжать из городов

Специалист прогнозирует, что в случае длительного отсутствия электроснабжения зимой следует ожидать массового отъезда из городов жителей многоэтажек.

"Если дом будет не готов к прохождению отопительного сезона, людям будет нужно куда-то переезжать. Например, в дома в частном секторе, проситься временно пожить к друзьям или родственникам, имеющим собственный дом. Искать возможность переехать в другой город, где ситуация будет более- менее проще с электроснабжением", — рассказывает Олег Попенко.

Отключение света в Украине зимой / Фото: Getty Images

Зима станет испытанием для Харькова

Эксперт прогнозирует, что Харьков вряд ли пройдет этот отопительный сезон без критических ситуаций.

"Трудно поверить, что это удастся с теми разрушениями, которые уже получил Харьков. Ведь враг продолжает обстрелы и ситуация только ухудшается. Объекты генерации тепла и электроэнергии в регионе разрушены, а 23% домов в Харькове оборудованы электрическими плитами, люди там не выдержат три зимних месяца, потому что даже еду не смогут приготовить", — уверяет Олег Попенко.

По его словам, именно поэтому жителям городов нужно уже сейчас думать, куда лучше переезжать, чтобы безопасно пережить зимние месяцы.

"Это, кстати, касается не только Харькова, но и многих других городов, не имеющих централизованного теплоснабжения, например, Никополь и другие города, которые и до этого не имели централизованного теплоснабжения. Там все на электроэнергии и люди физически не смогут 8 -10 часов сидеть в холоде. Кстати, многое зависит от погоды. Если на улице будут держаться морозы в 10-15 градусов, то в холодном доме долго не задержишься. Жилье станет непригодным для проживания, потому что через 36 часов в такой мороз – замерзает канализационная система", — добавляет Олег Попенко.

Чего ждать от государства?

Эксперт убежден, что государство должно обратить внимание на решение этих сложных вопросов в сфере ЖКХ.

"На государственном уровне подготовка к отопительному сезону, была провалена в прошлые сезоны во время войны, нас фактически спасали теплые зимы. Сейчас ситуация не лучше. Чиновники, вместо того, чтобы еще в 2022 году, начать строить распределительную генерацию и таким образом готовиться к возможному разрушению врагом украинской генерации, ничего не делали. Хотя средства на это есть, их постоянно предоставляют иностранные партнеры в фонд энергетики. Более того, их постоянно увеличивают. На сегодняшний день там по моей информации 480 миллионов евро, а это 20 миллиардов гривен", — отмечает Олег Попенко.

Он считает, что в этой сложной ситуации было бы правильным строить новую систему распределительной генерации, создавать децентрализованную систему теплоснабжения.

"Я начал об этом говорить еще в 2014-2015 годах, отмечая, что нам нужно менять систему распределительной генерации и строить совершенно новую. Это нужно было делать, но, к сожалению, в этом направлении почти ничего не делается. Разве, совершенно тайно, да так, что мы об этом ничего не знаем. Но судя по темпам монтажа и запуска "Энергоатомом" большой и мощной газопоршневой станции, которую нам предоставили американцы, в это очень сложно поверить. Ее установка продолжалась 8 месяцев и до конца неизвестно – заработала она или нет. А, например, газопоршневую станцию в Буче установили еще 1,5 года назад, но она до сих пор не работает. Почему так – для меня загадка", — говорит Олег Попенко.

Эксперт рассказал, как долго будут продолжаться отключения света в Украине/Коллаж ТСН.ua

Имеем оборудование и не устанавливаем

Эксперт добавляет, что предприятия Теплокоммунэнерго получили от USAID 90 газопоршневых станций разной мощности, но более половины из них не установлены по разным причинам. Кстати, газопоршневые установки могут производить электроэнергию и поставлять тепло в многоэтажки. Они небольшие по размерам, имеют разную мощность и могут снабжать население электроэнергией.

"Понятно, что не каждый городской совет имеет средства на их установку или не хватает специалистов, чтобы это сделать. Конечно, это можно назвать объективными причинами. Но согласитесь, ситуация выглядит несколько абсурдно. Мы имеем нужное оборудование, которое будет спасать людей зимой, но оно почему-то не устанавливается. И я считаю, что главная причина и проблема – отсутствие контроля государства за установкой необходимого оборудования, а именно газопоршневых и газотурбинных установок", — уверяет Олег Попенко.

Он добавляет, что процесс установки установок отдали в сферу управления органов местного самоуправления, но далеко не все они понимают, что с этим делать, некоторые не готовы к такому, а некоторые откровенно не хотят этим заниматься. Хотя все просто – нужно найти средства, разработать проект, провести подключение и наладочные работы.

"Вместо этого, они год ждут неизвестно чего, и не могут установить и запустить в работу то, что станет для людей спасением во время морозов. По-моему, это совсем ненормально. За этим должно четко и жестко следить государство, а органы местного самоуправления должны нести ответственность за бездействие", — отмечает Олег Попенко.

Спасут ли Киев мини-ТЭЦ

Кстати, в Киеве планируют установить в каждом районе автономные мини-теплоэлектростанции. О таких намерениях заявили в КГГА.

"Киев планирует закупить 10 станций разной мощности, чтобы обеспечить 10% киевлян электроэнергией. На фоне затяжных блекаутов, которые могут ждать нас зимой, это конечно большой плюс. Мне всегда хотелось спросить у ответственных лиц: почему этого раньше не делали? Например, еще в 2023 году. Вцелом, это нужный и нормальный проект, над ним нужно работать. В случае длительного отсутствия электроэнергии, такие мини-ТЭЦ смогут обеспечить жителей электричеством и теплом. Это очень неплохая идея, но посмотрим, как она будет реализована", — отмечает Олег Попенко.

Спасут ли украинцев солнечные электростанции

Солнечные электростанции на крышах

Некоторые из украинцев уже всерьез раздумывают над установкой на крыше дома солнечных электростанций.

"Это конечно может частично быть выходом. Я бы даже советовал их устанавливать. Подчеркиваю, что программа поддержки многоквартирных домов по установке солнечных электростанций, государство должно субсидировать, чтобы люди могли максимально себя обеспечить электроэнергией", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что особенно полезно устанавливать солнечные электростанции в городах на юге страны, где солнечных дней гораздо больше.

"На юге Украины станции должны работать и такие программы следует развивать. Но если проанализировать количество солнечных дней в январе в западной и северной части страны, то максимальное количество солнечных дней в этом месяце – 9. Бывает, что и всего 2 солнечных дня в январе". Такая же ситуация в декабре и феврале – максимум 11 солнечных дней. К сожалению, в другие дни солнце не будет нас спасать. Но даже эти 9 или 11 дней в месяц – это значительная помощь людям, проживающим в многоквартирных домах", - заключает Олег Попенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о блекауте в Киеве: эксперт о неприкосновенных "домах депутатов" и почему опасно отключать 25-этажки.

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