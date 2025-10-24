Энергетический террор: РФ уничтожает инфраструктуру в одной из областей Украины

Чериниговщина / © Associated Press

На Черниговщине крайне сложная ситуация с электроснабжением. Тяжелее всего — на севере области, там где громады граничат с Россией. Враг постоянно их обстреливает и прицельно бьет именно по критической инфраструктуре.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Россияне массированно атакуют Черниговскую область

Черниговщина под массированными российскими ударами. Только за октябрь через область пролетела тысяча дронов, и российские атаки стали концентрированными, в одно место одновременно запускают по два десятка беспилотников.

Их цель — объекты энергетики. 120 часов подряд без света Корюковка, город в тридцати километрах от российской границы.

Председатель Корюковской РГА Павел Мирошниченко говорит: воду горожанам подают по графику на альтернативных источниках. На генераторах также работают больницы, местный бизнес, другие коммунальные и социальные службы.

Массированно уничтожать энергообъекты Черниговщины россияне начали первого октября. Уже тогда Чернигов и часть области погрузились в темноту. После повторных обстрелов 19 октября — в Чернигове опять блэкаут.

На пограничье, говорит технический эксперт АО «Черниговоблэнерго» Сергей Переверза, энергетикам работать очень сложно. Разведывательные и ударные беспилотники постоянно висят над объектами. 10 октября на пограничье россияне сбросили дрона на машину ремонтной бригады энергетиков, когда те возвращались с восстановительных работ. Двое погибли.

Что происходит в Чернигове

В Корюковке уже не выдерживают даже генераторы.

«Нуждаемся ли мы в генераторах? Да, на сегодня мы нуждаемся в резервных генераторах на случай, если основные генераторы установлены на системах энергообеспечения могут выйти из строя или еще что-то случится. Вы же видите что враг в разы увеличил количество атак. Мы должны сделать все, чтобы как можно эффективнее бороться с последствиями этих обстрелов и сделать все, чтобы улучшать систему защиты как физической так и противовоздушной», — говорит председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В Чернигове электроснабжение уже восстановлено, но действуют почасовые графики отключения света.

Марина говорит, что она закалена весной двадцать второго года. Тогда город был чуть ли не месяц без света. Хуже всего тем, кто живет в многоэтажках, с электроплитами. Алла говорит: вышла на улицу согреться, потому что дома промерзает до костей.

Тем временем в Чернигове уже запустили троллейбусы на большинстве маршрутов. И только там, где не хватает напряжения — они заменены автобусами. По всей области развернуты «пункты несокрушимости», они работают круглосуточно. Там можно согреться и подзарядить гаджеты.

