Энергетический террор России: как город-миллионник выживает без света и почему последствия ударов становятся еще хуже

Российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру. Россияне обстреляли объекты в Полтавской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Специалисты уже подсчитывают убытки и работают над возобновлением энергоснабжения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Харьков - город, который от весенней волны российского энерготеррора пострадал больше всего. Но который в очередной раз пристроился жить по графикам света.

Харьков

"Почему в Харькове до сих пор перебои с электричеством - проще всего понять вот здесь на одной из подстанций. Здесь честно говоря сложно дышать, ведь запах гари до сих пор в воздухе. Прямое попадание ракеты уничтожило вот этот трансформатор и лишило полмиллиона харьковчан света. Город-миллионник теперь и без собственной генерации. Враг уничтожил все, что может давать свет в жилые кварталы", - говорит Ирина Прокофьева, корреспондент ТСН.

Уничтоженный энергетический объект в Харькове

Ремонт оборудования энергетикам дается все сложнее буквально по всей стране. Иногда он становится просто невозможным. Максим Рогов во время разрушительного прилета в марте как раз был на смене. Как только тревога закончилась - воочию увидел, во что превратилось его рабочее место.

"Это оборудование, которое я крутил своими руками, это все разрушено. очень-очень печально и болезненно на это смотреть", - говорит он.

Новая волна российских ударов по украинской энергетике мощнее той, что началась осенью 2022 года. Сами удары - стали точнее, а последствия более разрушительными. Восстановить ее хотя бы в том виде, что был в начале отопительного сезона - будет крайне трудно.

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Напомним, 8 мая вечером, а именно с 18 до 23 часов, по всей Украине могут ввести графики отключения света из-за российских атак по энергообъектам.

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