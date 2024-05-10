Энергетический террор России: почему он еще более разрушительный и ожидать ли повышения тарифов на электричество

В Украине из-за ракетных ударов России возможно отключение света. Ремонт разрушенного оборудования, пострадавшего во время массированных обстрелов, в том числе и на этой неделе, стоит безумных денег. Поэтому в правительстве не исключают, что вскоре украинцам поднимут тариф.

Почему каждое новое питание городов дается энергетикам все труднее — видела корреспондентка ТСН Ирина Прокофьева.

Российские террористы уничтожили энергообъекты в Харькове

Харьков - город, который живет под ежедневными обстрелами, где не светят уличные фонари, есть графики подачи электричества в жилые кварталы. Но который не останавливается ни на мгновение. Даже без света здесь можно получить любую услугу - выпить кофе, сделать прическу, отправить посылку.

Отключение света в Харькове

Поддерживать город в идеальной чистоте и красоте - это их способ противостоять, говорит флористка Ирина. Но несмотря на показательный оптимизм, есть кое-что, что действительно беспокоит харьковчан: как город-миллионник будет жить уже зимой?

Его глава Игорь Терехов говорит - это непростая задача.

"У нас разрушены все ТЭЦы, все трансформаторные подстанции и все генерирующие системы. ситуация очень сложная. Есть графики отключения и жилых домов, и производства, и бизнеса", - говорит городской голова Харькова Игорь Терехов.

Игорь Терехов

Оккупанты изменили тактику ракетных ударов

Весенняя волна энергетического террора россиян - мощнее предыдущей. Враг изменил тактику, увеличил количество ракет и дронов на один удар. И выбил из нашей энергосистемы - восемь гигаватт мощностей. Такое количество электричества могло бы питать три Молдовы.

"Ситуация сложная, мы видим, что враг прицелился на наши генерирующие мощности. в основном маневровые мощности. однако энергетики ежедневно круглосуточно работают без выходных, чтобы зажить систему", - говорит заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Маневровые мощности - это тепловые электростанции, электроцентрали, гидроэлектростанции. Обычно они включаются в часы пик - то есть утром и вечером, когда растет потребление. Теперь от них фактически ничего не осталось.

"На этой электростанции до сих пор разбирают завалы после прилета месяц назад. Удар уничтожил важное оборудование, обвалил крышу и это привело к новым разрушениям", - говорит корреспондентка ТСН.

Последствия ударов РФ

Сколько ущерба нанесли последние удары россиян по украинской энергосистеме? Окончательного подсчета еще нет. Однако, последствия ощущает на себе каждый. В системе значительный дефицит, на графики отключений уже переходит промышленность и бизнес. Чтобы не отключать жилые кварталы по всей стране, как это сейчас происходит в Харькове, Украина просит аварийную помощь у соседей или покупает дорогой импорт. Однако, все понимают, что это решение временные. А до следующей зимы остается все меньше времени.

Российский террор

Новая ремонтная кампания может обойтись в десятки миллиардов гривен. В прошлом году каждый украинец принял участие в восстановлении за счет поднятия тарифов. Подобный вариант в правительстве рассматривают и сейчас.

Харьков

Когда следует быть готовым, по прогнозам экспертов, к отключению света, как будут действовать графики и какова ситуация в энергосистеме по состоянию на 9 мая – читайте в материале ТСН.ua.

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