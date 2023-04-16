Энергетическое оружие: Украина поможет Европе избавиться от российского ядерного ига

Пока венгерские политики продолжают играть на руку Кремлю, правительство Германии предложило ударить Путина туда, куда его еще не били: в атомную промышленность. Там наконец-то заговорили о том, чтобы включить ее в 11 пакет европейских санкций.

Однако – с переходным периодом. Потому что по меньшей мере 22 европейских атомных реактора завязаны на топливе, которое производится только в России! Это еще одна попытка Москвы набросить на Европу энергетическое иго. Другого выхода до сих пор не было никто. Пока украинские ядерщики не придумали такое, что заставит нашего врага понервничать!

Что это за энергетическое оружие, с секретного завода в Украине передает ТСН.

Место, где побывали журналисты, строго засекречено. Журналистов сюда пустили впервые при одном условии – не разглашать местонахождение этого объекта. Ведь здесь производятся такие детали, которые помогут нам окончательно разорвать связь с враждебной Россией в атомной отрасли.

Здесь, как на престижных аукционах, детали касаться можно только в белых перчатках. На объектах не должно быть даже отпечатков ваших пальцев.

Но самое главное – это вопрос выживания одной из наших атомных электростанций. Без них она не сможет работать. Причем счет времени уже начался. Чтобы не пришлось консервировать два ядерных реактора, у нас осталось 36 месяцев.

Мир придумал атомные электростанции как самый дешевый способ получать миллионы киловатт из урановых таблеток. Впрочем, сам по себе обогащенный уран в реактор не вставляется. Он зарешечен в специальные трубочки, закрытые по бокам стальными деталями. Все вместе называется тепловыделяющая сборка. Громадная, сложная и высокотехнологичная конструкция, которая должна работать в реакторе, то есть в агрессивной среде, до восьми лет.

Такие кассеты используются только на двух украинских энергоблоках. Оба находятся на Ровенской АЭС. И имеют одну особенность – они меньше по мощности, чем остальные энергоблоки. И все бы ничего. Но вот-вот придет время, когда эти топливные сборки придется заменять. Но взять их негде.

Так исторически сложилось, что единственным производителем в мире именно такого, по сути, уникального топлива является Россия. Ведь реакторы, где он работает, были сконструированы еще советскими атомщиками. Они придумали и теплотопливные сборки под них. Теперь их создает машиностроительный завод, входящий в госкорпорацию "Росатом", в городе Электросталь недалеко от Москвы.

За сумасшедшие деньги РФ отправляет их в 10 стран. 22 энергоблока в странах Европы работают исключительно на российском топливе. В Словакии, например, оно обеспечивает до 40% всего электричества. Украина до войны тоже покупала топливо для двух своих энергоблоков в России. Но не сейчас, напоминает министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы остановили все отношения с Россией. И мы больше не будем закупать российское горючее", – заверил Галущенко.

Где же теперь брать ядерное топливо, которое будет давать свет половине столицы? Ответ – в производственном цехе, куда впервые пустили журналистов.

На станках, собранных по последнему слову техники и по чертежам американской компании "Вестингхауз", наши специалисты делают то, без чего не может обойтись ни одна атомная электростанция в мире – части топливных сборок. Это пока образцы. Но уже к концу года планируется запустить серийное производство.

Каждый образец проверяется до микрона. Поэтому цена ошибки может быть слишком высокой. После контроля качества на производстве в Украине эти образцы отправляют на завод "Вестингхаус" в Швецию. И уже там из деталей, сделанных в украинских цехах, собирается топливный сборник, чтобы возвратиться на украинскую АЭС.

"Там оно все рассчитано, проверено по 10 раз. это высокотехнологичные вещи. На самом деле. это только так кажется, что это не сложная вещь. Но на самом деле специалистов, которые способны это делать, их в свет не так много", — говорит министр энергетики.

Да и в принципе стран, производящих топливные сборки, в мире не так много. Украины в этом списке тройки лидеров никогда не было. До этого момента.

Однако здесь скрыт еще один тайный смысл. Дело в том, что российская атомка – единственная технологическая отрасль, которую не затронули санкции. Хотя эта страна не раз доказывала, что энергетика для нее не бизнес, а оружие. И пока мир медлит, Украина готова предложить альтернативное решение. Мы перевели большую часть наших энергоблоков на американское топливо. Сделали это первыми в мире. А теперь еще и предлагаем Европе избавиться от российского ига в виде топливных кассет собственного производства. И как говорят наши источники, переговоры об этом уже проходят.

Напомним, что несколько дней назад у четвертого энергоблока Запорожской АЭС раздался взрыв.

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