"Энергетическое перемирие": что известно о заявлении Трампа и пока Путин пообещал не обстреливать Украину

Трамп заявил, что договорился об энергетическом перемирии / © ТСН

Представитель Путина Песков заявил, что страна-агрессор по просьбе Дональда Трампа не будет обстреливать наше государство до 1 февраля. Сам же 47-й президент США утверждает: он лично попросил главу Кремля о «гуманитарной паузе», пока в Украине свирепствуют экстремальные холода.

Действительно ли РФ сдержит обещание и что говорят в Киеве — в материале ТСН.

По словам президента США, он призвал Владимира Путина остановить ракетные налеты на украинские города и энергосистему в течение недели. Причиной стала рекордная непогода, которая накрыла не только Украину, но и часть Соединенных Штатов — в Вашингтоне столбики термометров опустились до -25°C.

Дональд Трамп, президент США: «Ситуация чрезвычайная. Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать. Мы очень рады, потому что Украина очень страдает. Многие люди говорили — ты ничего не добьешься, но он это сделал. Я считаю, что это очень хорошо».

Ответ Зеленского: «Реальность покажут дни»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос энергетического перемирия действительно обсуждался в прошлую пятницу во время переговоров в ОАЭ. Глава государства поблагодарил Трампа за усилия, однако остался сдержанным в прогнозах относительно честности российской стороны.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Спасибо американской стороне за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике. Надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Но реальная ситуация на наших объектах энергетики в наших городах в эти дни все покажет».

Зеленский отметил, что для Киева и других городов это возможность безопасности, однако четких гарантий выполнения договоренностей россиянами пока нет.

Давос, Абу-Даби и новые переговоры

Контекст этой договоренности стал результатом детального информирования Трампа о критическом состоянии украинской энергетики. На прошлой неделе в Давосе украинский лидер предоставил американскому коллеге полный отчет о последствиях российских налетов.

Следующий этап решения этого вопроса состоится уже в это воскресенье в Абу-Даби. Это будет очередной раунд трехсторонних переговоров (Украина — США — Россия). По словам госсекретаря США Марко Рубио, представители Штатов будут присутствовать на встрече, однако состав делегации изменится — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер на этот раз участвовать не будут.

Станет ли эта договоренность фундаментом для более длительного перемирия, или останется лишь коротким «температурным» компромиссом — станет понятно уже к концу текущей недели.

