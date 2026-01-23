Энергетическое перемирие или право сильного: подробности переговоров Украины, США, РФ и "холодного" Давоса

Зеленский в Давосе / © Associated Press

Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах начались беспрецедентные трехсторонние переговорыв формате Украина-США-Россия. Об этом накануне, подводя итоги Всемирного экономического форума в Давосе, заявил Владимир Зеленский. Пока украинская делегация уже отправилась на встречу, посланцы Дональда Трампа успели посетить Москву для ночных переговоров с Путиным. На кону — так называемое «энергетическое перемирие».

О самом скандальном саммите десятилетия рассказывает собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко.

Давос в тисках «Гренландского кризиса»

Нынешний прием Дональда Трампа в Давосе можно описать двумя словами: торжественно, но холодно. Накануне форума президент США умышленно разжег кризис вокруг Гренландии. Его намерения прибрать остров к рукам и угрозы ввести новые тарифы для европейских партнеров с 1 февраля, если те будут сопротивляться, возмутили мировое сообщество.

Марк Карни, премьер-министр Канады: «Нам ежедневно напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав. Что строй, основанный на правилах, приходит в упадок. Что сильные могут делать то, что могут, а слабые должны страдать. Надеяться, что соблюдение правил даст безопасность, больше не стоит».

«Торговая базука» Макрона и ошибки Трампа

По данным Politico, президент Франции Эммануэль Макрон кулуарно предложил лидерам ЕС применить против США «торговую базуку» — зеркальное ограничение импорта американских товаров.

Атмосфера была настолько напряженной, что во время ужина, где министр торговли США Латник «раскалял» Европу, директор ЕЦБ Кристин Лагард и другие лидеры демонстративно покинули зал еще до десерта. Когда Трамп наконец вышел на трибуну, он выглядел скорее обиженным, чем воинственным. Несколько раз ошибочно назвав Гренландию Исландией, он заверил, что не будет применять силу.

Дональд Трамп, президент США: «Пока я не сказал им об Исландии (Гренландии), они меня любили. Они называли меня „папочкой“. Но теперь я прошу кусок льда. Холодный и неудачно расположенный, который может сыграть роль в защите мира. Это небольшая просьба по сравнению с тем, что мы давали им десятилетиями».

Украина на втором плане?

Тема войны в Украине в Давосе несколько отошла на второй план из-за гренландских споров. Генсек НАТО Марк Рютте стал тем, кто вернул фокус на главную проблему безопасности. Именно он смог убедить Трампа отсрочить тарифы для ЕС, предложив разместить в Гренландии элементы американской ПВО «Золотой купол».

Марк Рютте, Генсек НАТО: «Мы теряем из виду, что украинцы не имеют достаточно перехватчиков и американского оборудования. Фокус на Украине должен быть главным приоритетом, а уже потом мы можем обсуждать Гренландию».

Встреча Зеленского с Трампом и путь в ОАЭ

Интригу относительно поездки Владимира Зеленского в Давос поломал сам Трамп, заранее анонсировав встречу. Разговор длился около часа за закрытыми дверями. Главный итог — договоренность о трехсторонних переговорах в ОАЭ.

По данным Financial Times, в Эмиратах будут обсуждать энергетическое перемирие: Россия должна прекратить удары по украинской энергосистеме в обмен на прекращение атак Украины на российские НПЗ и теневой флот. Трамп впервые эмоционально прокомментировал украинские блэкауты:

Дональд Трамп, президент США: «Народу Украины на самом деле трудно. Они живут без отопления при -20 градусах. Я спросил Зеленского, как они это делают. То, что они делают, чтобы жить — это невероятно. Так жить невозможно».

Призыв Зеленского к Европе: «Он не изменится»

Выступление украинского президента в Давосе было жестким. Он призвал Европу создать собственные объединенные вооруженные силы, не полагаясь на НАТО, и перестать оглядываться на Трампа.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Вместо того, чтобы стать глобальной силой, Европа остается раздробленным калейдоскопом. Она пытается убедить президента США изменить отношение. Но он не изменится. Он не будет слушать такую Европу».

Относительно гарантий безопасности, Зеленский подтвердил: документ готов и находится у обоих президентов, однако ратифицирован он будет только после завершения войны.

Напомним, в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между делегациями США, Украины и России. Американская сторона намекает, что соглашение может быть близко, ведь разногласия сведены к «одному вопросу». Однако Киев сохраняет скептицизм, подозревая Москву в манипуляциях.

