Энергетическое перемирие между Украиной и РФ: Жданов дал прогноз, возможно ли оно в этом году

Олег Жданов / © ТСН

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Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, есть ли перспективы энергетического перемирия между Украиной и РФ до конца 2026 года и как Кремль планирует использовать обстрелы для давления на Украину.

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По его словам, перспективы энергетического перемирия до конца года остаются призрачными. Россия не откажется от попыток уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, пока считает подобные атаки инструментом политического давления.

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«Нет, на энергетическое перемирие вы даже не рассчитывайте. У меня вообще оптимизма не было», — заявил военный эксперт.

По его словам, российская армия будет пытаться наносить новые удары в пределах своих возможностей, чтобы заставить Украину согласиться на прекращение огня на условиях Москвы.

Жданов также увязал усиление военного давления с политическими процессами в США. Он напомнил о своем предыдущем предположении, что Россия будет пытаться усиливать обстрелы перед выборами в США.

«Да. Они будут дожиматься по мере возможности. Будут дожиматься, чтобы мы согласились», — сказал эксперт.

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Он считает, что и Владимир Путин и Дональд Трамп заинтересованы в том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня на российских условиях.

«И Путину, и Трампу нужно, чтобы мы сказали: да, мы готовы прекратить огонь на условиях Российской Федерации. Потому что им нужно», — отметил военный эксперт.

Жданов предположил, что соответствующее заявление могло прозвучать 3 ноября, в день выборов в США.

И если 3 ноября утром, как откроются там участки, избирательные участки, Трамп выйдет с заявлением, допустим, по национальному телевидению скажет, что я остановил войну, уже Украина готова прекратить огонь и подписать на условиях России. Россия тоже готова. Ну, это будет эффект. Даже в ситуации того, что выборы уже продлятся», — объяснил Жданов.

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Таким образом, эксперт рассматривает удары по энергетике как один из способов усилить давление на Украину и добиться политических уступок. В то же время, масштаб будущих атак будет зависеть от запасов вооружения и возможностей российской армии.

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