Энергетическое перемирие: в чем опасность для Украины и сможем ли поражать объекты в Крыму

Между Россией и Украиной возможно энергетическое перемирие. Об этом неоднократно отмечали представители США, мол, россияне не будут обстреливать объекты в Украине, а украинцы в России.

Тему активно обсуждают эксперты, но видимых сдвигов в этом вопросе нет, потому что даже после наступления перемирия никто не гарантирует, что Путин не даст команду его нарушить или обвинить в этом Украине.

Посредник подыгрывает агрессору

По мнению Михаила Гончара, эксперта по энергетической безопасности, любое перемирие – энергетическое, инфраструктурное или на море, нельзя рассматривать отдельно или же разделять, мол, вот здесь мы договариваемся – не будут падать ракеты, а вот там – будут.

"Как раз нас и толкают на такой путь, мол, давайте вот тут вот договоримся, а остальные проблемы будем решать позже. По-моему, такой алгоритм действий предоставляет преимущество именно нашему врагу. Тем более учитывая, что посредник, а именно США, в этом вопросе, не совсем честен. То есть он по сути помогает другой стороне набрать более выгодные позиции. Поскольку воспринимает и разделяет ее риторику", – рассказывает ТСН.ua Михаил Гончар, эксперт по энергетической безопасности.

Как выкручивается Путин

Специалист подчеркивает, что вопрос энергетического перемирия между Украиной и Россией порождает немало вопросов. Прежде всего пока нет никаких официальных договоренностей, а есть только заявления о намерениях, которые ничем не подкрепленные. Сейчас обе стороны – украинская и российская, предоставляют лишь определенные интерпретации по этому вопросу.

"Официально от украинской стороны еще не предоставлена четкая информация. Это в свою очередь, делает комплексную оценку ситуации проблемной. Ведь Россия действует иначе – все, что является уязвимым для нее, она сразу внесла в свой перечень и предоставила его американцам. В перечне есть российские нефтеперерабатывающие заводы. Хотя, честно говоря, НПЗ – это промышленная инфраструктура, а не энергетическая. К энергетической относится только часть, когда речь идет о базах хранения горючего, потому что горючее используется как энергоресурс. Но все, что связано с производством горючего – это промышленная инфраструктура и отнюдь не энергетическая", – отмечает Михаил Гончар.

Перемирие без гарантий

Тем не менее, россияне внесли НПЗ в перечень неприкосновенных, потому что это для них самое болезненное место, на которое в последнее время давят наши ракеты и дроны.

"Если мы соглашаемся с таким подходом, то фактически закрываем для себя возможность давить на это чувствительное место России. Путин, не без помощи США, пытается себя полностью обезопасить по всему комплексу вопросов. Недавно россияне нанесли ракетный удар по нашей газодобывающей инфраструктуре. И очень сомнительно, что такие удары не будут повторяться. Сейчас они вроде бы обещают не бить по газокомпрессорным станциям, трубопроводам и другой инфраструктуре. А как насчет мест добычи газа? Пока не известно, будет ли этот момент отражен или нет, в документах относительно энергетического перемирия. И похожих вопросов много. Чтобы объективно все оценить, нужно видеть сам документ и он, кстати, должен быть в открытом доступе", – отмечает Михаил Гончар.

Результаты атаки на объект энергетики в Харькове. / Фото: Associated Press

"Щели", которыми воспользуется враг

Эксперт добавляет, что пока сложно сказать о чем идет речь в документе, не имея его на руках. Сейчас со стороны россиян и американцев все подается так, что стороны якобы уже все решили, но на самом деле это не так.

"Мы даже не знаем, кто были те эксперты, которых привлекали к подготовке наших пожеланий и предложений. А определение "эксперты от энергетики" очень общее и не отображает всего спектра специалистов, которых привлекали к этому вопросу, неизвестно, были ли среди них представители соответствующих энергетических компаний. Поскольку когда мы говорим обо всем энергетическом комплексе, то в нем не бывает мелочей. Если мы что-то пропустим, то враг этим обязательно воспользуется и будет бить туда ракетами, ссылаясь на то, что данный объект в перечне отсутствует", – объясняет эксперт по энергетической безопасности.

К этому Михаил Гончар добавляет, в документе об энергетическом перемирии важно все и здесь категорически нельзя обобщаться определением "энергетическая инфраструктура", а должно быть четко изложено то, что туда входит и то, что стороны согласовали, а не просто остались каждая со своим определением.

"Конечно, россияне в присущей для них манере будут использовать все для того, чтобы обвинить нас в нарушениях и не выполнении условий перемирия. Если мы не увидим четких определений, которые были положены в основу этих договоренностей и собственно самих договоренностей, то этот вопрос каждый будет толковать так, как он хочет. Здесь наша власть должна дать четкие ответы. Потому что пока она молчит, в медиапространстве будут доминировать нарративы, которые со своей стороны запустит Россия или наш посредник", – отмечает Михаил Гончар.

Провокации от России

Кстати, эксперт не сомневается, что россияне будут устраивать провокации. Они уже жалуются, что якобы украинцы 26 марта атаковали дронами Крым, а целью атаки было оборудование Глебовского хранилища газа.

По словам Михаила Гончара, такие обвинения россиян безосновательны. Крым – это территория Украины, поэтому если даже представить, что мы нанесли этот удар, то не по территории России.

"Это как раз хороший тест для американцев. Потому что у них есть мнение, при обсуждении территориальных вопросов, что Крым должен отойти России. Конечно, это не допустимо ни с нашей позиции, ни с точки зрения международного права, потому что Крым – это Украина. Поэтому, несмотря на договоренности, которые обсуждались в Саудовской Аравии, что стороны отказываются от нанесения воздушных ударов одна по другой, мы сохраняем полное право, несмотря на достигнутые договоренности, поражать там все, что считаем нужным", – отмечает Михаил Гончар.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Зеленский назвал дату предложенного перемирия.

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