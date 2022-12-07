Энергетическое разоружение России: как нефтяное эмбарго лишит страну денег на войну против Украины

Энергетическое разоружение России началось. С начала этой недели Европа, а также страны "Большой семерки" и Австралия отказались от покупки российской нефти. Европейцы ограничили максимальную цену для других покупателей в 60 долл. Путин в ответ обиделся и заявил, что Россия сама не будет поставлять нефть европейцам, а поищет покупателей в других странах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Первые последствия нефтяного эмбарго: в Босфоре выстраивается очередь из десятков танкеров с российской нефтью. Турция требует от перевозчиков доказательств того, что их груз застрахован. Ведь европейцы запретили страховым компаниям страховать танкеры с российской нефтью, если ее цена превышает установленный ими ценовой потолок в 60 долл. за баррель. Это должно отбить желание покупать российскую Urals у покупателей, которые не планировали поддерживать санкции и отказываться от нее.

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"Евросоюз, имеющий самые мощные в мире страховые компании и шипинговые перевозки, по сути создал контроль над 100% мира. Сидят в Босфоре и боятся того, что завтра перестанут действовать соглашения на счет страхования", — рассказал председатель правления Ассоциации "Нефть и газ" Украины" Андрей Закревский.

Российская нефть и дальше будет течь в Европу через трубопроводы. Для Словакии, Венгрии и Чехии в ЕС сделали исключение. Их нефтеперерабатывающие заводы технологически настроены именно под российскую Urals и в Брюсселе согласились, что на переоборудование уйдет время.

Длительные дискуссии о том, какой должна быть предельная цена на российскую нефть, также завершились компромиссным решением – потолок в 60 долл. в сочетании с другими ограничениями избавит Россию от значительной доли ее доходов от нефти, но в то же время не даст разбалансировать мировой рынок.

"Мое главное послание таково: мы должны набраться терпения, потому что нет санкций, которые могли бы отключить Россию в один момент. Это невозможно. Поэтому мы не должны этого добиваться. Нам следует быть очень методичными и терпеливыми в своих решениях", — рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Европейские чиновники имели какой-то баланс найти, чтобы и эффект был, и сохранился баланс. Чтобы не получилось так, что появится возможность разрастись черному рынку. Даже для нас, хотя нам надо, конечно, чтобы максимально ударили Россию, даже для нас здесь есть определенная осторожность, потому что восточноевропейские НПЗ – многие работают на российской нефти, а это – откуда к нам идет бензин и дизель. Повторения топливного кризиса весеннего мы не хотим", – рассказал экономист Павел Кухта.

Ценовой потолок будут пересматривать каждые два месяца, корректируя его в соответствии с изменениями на рынке. Несмотря на взвешенность решения европейцев, нефтяное эмбарго станет болезненным для России. Ведь доходы от Urals – главная статья российских доходов, из которых Кремль оплачивает войну в Украине. Прогнозируют, что экспорт российской нефти снизится вдвое, а доходы российского бюджета упадут на треть.

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