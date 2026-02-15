Энергетика на грани: что нужно изменить, чтобы не замерзнуть в следующем сезоне

Энергетика Украины / © ТСН.ua

В ночь на 15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. Действия правоохранителей произошли в рамках дела "Мидас", касающегося возможного хищения крупной суммы в энергетической сфере Украины. Галущенко не объявляли подозрений, однако его имя неоднократно фигурировало в контексте расследования.

Детальнее о том, что происходит в украинской энергетике – в сюжете ТСН.Тиждень.

Подготовка к отопительному сезону и проблемы Дарницкого района

Между тем энергетическая система Киева продолжает работать с перебоями. После обстрелов вышла из строя Дарницкая ТЭС-4, оставив без отопления дома в Дарницком районе. Премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что каждая областная государственная администрация должна разработать план энергетической автономности и представить его на рассмотрение правительства. Кроме того, Киев готовит проект возобновления Дарницкой ТЭС.

Для жильцов каждого дома уже сейчас важно определиться с путями обеспечения тепла следующей зимой. Варианты — создать ОСМД, нанять частную управляющую компанию, остаться со старым ЖЭКом, но наладить сотрудничество, или ничего не делать.

Проблемы с коммуникациями и опыт жителей

Как рассказала жительница Дарницкого района Елена, в ее квартире сломались трубы после того, как сантехник ЖЭКа запустил отопление. Вода затопила помещение, отопление отсутствует с 9 января. Другие жители обращаются в чат дома, отыскивая помощь.

Жители встретились с Юлией Бородиной, главой ОСМД и соучредителем частной управляющей компании, чтобы узнать, как действовать с домом 1915 года, где 32 квартиры. Бородина пояснила, что жильцы несут ответственность за коммуникации, обслуживающие более одной квартиры – лифты, подвалы, трубы, котлы, электропроводку, наружные и несущие стены.

Алексей Тихонов, советник заместителя главы КГГА, добавил: "По закону от 1991 года, жильцы являются совладельцами всего имущества в доме".

Пример успешного ОСМД

Инна Боднар, жительница и активистка 10-этажки рассказала, что их инициатива позволила заменить трубы и организовать накопления на капитальные ремонты. Каждый житель платит 1 гривну с квадратного метра на капитальный ремонт и благодаря этому они оперативно решают аварийные ситуации.

Юлия Бородина подчеркнула, что средний взнос по рынку в домах, где работает ее компания, составляет 11-16 гривен за квадратный метр.

Выводы и рекомендации

Эксперты отмечают, что ОСМД или честная частная управляющая компания позволяют жильцам лучше готовиться к зиме: утеплять дома, ремонтировать трубы и кровлю, устанавливать генераторы и насосы.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, советует: "Нужно усиливать локальные энергосистемы на ключевых котельных и объектах отопления, создавать сеть малых узлов и работать с партнерами и правительством".

Как итог, планировка и собственная активность жителей – ключ к тому, чтобы следующая зима была без перебоев в тепле и водоснабжении.

Ранее мы писали, что Киевсовет планирует предоставить одноразовую материальную помощь 40 000 грн жителям, чье жилье пострадало из-за аварий на водо- и теплосетях.