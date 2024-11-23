Энергетики рассказали, по сколько часов не будет света зимой

В Украине по разным сценариям может не быть света от 12 до 20 часов в сутки.

Зима уже совсем на носу, рашисты фактически ежедневно обстреливают Украину, до холодов оккупанты накопили ракет, так что атаки, очевидно, будут регулярными. А все для того – чтобы оставить украинцев без света как можно дольше. Наши энергетики иногда делают невозможные вещи, однако без электричества сидеть придется, скорее всего, всем. Какое сейчас состояние нашей энергосистемы и к чему готовиться украинцам — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

К чему готовиться украинцам?

Постоянные обстрелы и зима. Состояние украинской энергосистемы постоянно ухудшается, энергетики сейчас исследуют ситуацию со светом и как ни крути, отключений не избежать. Об этом, в частности, заявил директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире КИЕВ24. Он пояснил, что в результате обстрелов уменьшилась способность системы передавать электроэнергию в некоторые регионы. Кроме того, меняется погода и это также усложняет процесс ремонта.

В зимний период 2024-2025 годов в Украине по разным сценариям может не быть света от 12 до 20 часов в сутки. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации. Объединенная энергетическая система Украины состоит из 76-ти гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций, 26-ти тепловых электростанций и теплоцентралей, 4-х АЭС, 12-ти солнечных и 8-ми ветряных электростанций, объединенных магистральных линий. электропередач протяженностью 22,5 тыс. км и 135 трансформаторных подстанций для них. Особенностью украинской Объединенной энергетической системы есть необходимость соблюдать постоянный баланс между производством и потреблением электроэнергии. Сейчас Украина генерирует до 11,5 гигаватта в час, а потребляет более 13 гигаватт, к слову, прошлой зимой на пике спроса было вообще около 18 гигаватт. Поэтому разрыв между тем, что может производить наша система, и спросом в пиковые часы сохраняется на уровне 2,4 гигаватта в час. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии, но это не всегда спасает, ведь максимально таким путем можно получить всего 1,7 гигаватта.

Сейчас продолжаются переговоры, чтобы увеличить импортные мощности до 2,2 гигаватта, но и этого не хватит, чтобы компенсировать уничтоженные или поврежденные российскими ударами ТЭС и ГЭС, которые были маневровой генерацией в украинской энергосистеме. Заявленный несколькими месяцами ранее Президентом Украины 1 гигаватт новых мощностей за счет строительства малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций стабилизирует ситуацию только в перспективе, ведь на запуск их в столь сжатые сроки до начала отопительного сезона в этом году надеяться не стоит.

На восстановление уйдут годы!

К примеру, НЭК "Энергоатом" понадобилось 16 месяцев, чтобы запустить в работу мобильную электростанцию мощностью всего 28 мегаватт, подаренную USAID в начале 2023 года и привезенную в Украину в феврале того же года, пишут эксперты рынка. Так что если брать ситуацию ту, которая есть сейчас, существует несколько вариантов сценариев жизни украинцев зимой.

Оптимистичный и самый плохой сценарии на эту зиму!

В частности эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в зависимости от развития событий еще в начале сентября прогнозировал несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период. По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8–9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 гигаватт из поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки. И да, это еще оптимистичный вариант. А вот более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить лишь около 2000 мегаватт мощности, вместе с тем и количество рабочих блоков АЭС будет меньше — 6-7 и при этом зима будет холодной. Вот в таких условиях система окажется в кризисной ситуации. Но есть еще худший сценарий.

Если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления. По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10 °C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.

Что влияет на энергообеспечение страны?

В целом есть 4 фактора, которые влияют на надежность энергообеспечения страны. Во-первых, это опять же российские атаки на критическую инфраструктуру, а, как видим, они ежедневно пытаются по ней попасть, эти удары Россия делает не только для того, чтобы вывести из строя инфраструктуру — это один из способов кремля посеять хаос среди населения и погрузить Украину в энергетический кризис. Наша энергетическая инфраструктура уже претерпела такие масштабы разрушений, что на полное восстановление или восстановление понадобится далеко не один год. По факту, сейчас все будет зависеть от способности ПВО защитить энергетические объекты от ракетных атак, а энергокомпаний — минимизировать последствия возможных попаданий. Но здесь следует не забывать благодарить наших защитников неба и энергетиков, которые уже более тысячи дней делают все возможное, чтобы свет в домах был как можно дольше, а разрушений меньше. Но ПВО и энергетики не Боги, это тоже надо помнить. По словам члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, в середине 2023 года "Укрэнерго" удалось защитить оборудование своих крупнейших подстанций сооружениями первого уровня защиты, сейчас строится второй уровень — бетонные саркофаги, некоторые, кстати, уже готовы. Таким образом, ситуация требует кардинального усиления противовоздушной обороны энергетических объектов, однако полностью защитить всю энергосистему от массированных ракетных ударов практически невозможно.

Во-вторых, с 1 сентября в ремонте находились два энергоблока АЭС, один из которых — энергоблок мощностью 440 мегаватт. Но по данным АО "НАЭК "Энергоатом" начиная с 20 октября и до конца февраля 2025 года в работе будут все 9 энергоблоков АЭС. В-третьих, энергобаланс зимой существенно зависит от погодных условий. Во время морозов и неблагоприятной погоды дефицит мощностей в системе только растет. В-четвертых, дополнительные трудности для стабильной работы энергосистемы создают отсутствие должного количества накопителей электроэнергии для покрытия пиковых нагрузок и пребывания большинства возобновляемых источников энергии, речь идет о ветровых и солнечных электростанциях, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Отключений не избежать!

Таким образом, полностью исключить возможность продолжительных отключений бытовых и промышленных потребителей невозможно, ведь трудно предсказать последствия возможных новых российских ударов или точно спрогнозировать погодные условия. Если российские обстрелы будут не такими результативными, зима – теплой, а энергетикам удастся восстановить или ввести в действие определенное количество нового поколения, вероятные регулярные отключения света этой зимой будут максимально краткосрочными. Большие надежды сохраняются и на западную помощь. Напомню, что накануне Президент Владимир Зеленский заявил, что за последнее время было больше 220 целенаправленных российских атак против объектов генерации электроэнергии. Он также сообщил, что Россия оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности Украины. Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде.

"С начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала около 18 гигаватт энергомощности в Украине. Вот по-ихнему война. Война против людей, против света. Но наши люди делают все, чтобы не допустить тьмы в Украине: для всех нас, для семей, для детей", – заявил глава государства.

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Президент отметил, что есть задача адаптироваться к энергетическому террору и добавил, что до конца года впервые будут подготовлены паспорта "энергетической стойкости" украинских регионов.

"Это впервые в Украине для всех областей будет наработана основа для каждой из областей, чтобы выдержать все вызовы в энергетике. В следующем году мы будем имплементировать паспорта с точки зрения генерации", — отметил Зеленский.

Заранее подготовьтесь!

Но как бы то ни было, как бы ни старались энергетики и силы ПВО, стоит позаботиться о сценариях для себя на случай длительных отключений, пусть оно не понадобится, но план должен быть. Ну и в пиковые часы следует прислушиваться к советам энергетиков и бережно относиться к использованию электричества, чтобы не напрягать всем одновременно и без того уставшую энергосистему.

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