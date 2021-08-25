Энергично и с душой: ведущая перевода жестовой речью ТСН поразила танцами в эфире (видео)

Татьяна Радченко чувственно передала содержание и эмоции песни зрителям, которые не слышат.
Ведущая перевода жестовой речью Татьяна Радченко в грандиозном специпуске ТСН до 30 годовщины Независимости Украины поразила своим мастерством.
Во время трансляции концерта, который состоялся в самом сердце столицы, на Золотых Воротах, Татьяна Радченко проникновенно и душевно перевела песню Джамалы "Мы" жестовым языком. Для улучшения восприятия и чтобы как можно точнее передать эмоции, которые заложены в песне, ведущая начала плавно и чувственно танцевать в такт мелодии.
Самые проницательные моменты этого эфира в исполнении Татьяны Радченко можно посмотреть на видео от 2:08 мин.
Напомним, во время празднования Дня Независимости в Киеве состоялся театрализованный перформанс "ДНК", который никого не оставил равнодушным. Заплакал даже президент Владимир Зеленский.