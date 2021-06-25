Эпидемиолог заявила, что делать третью COVID-прививку не нужно: почему

Эпидемиолог заявила, что делать третью COVID-прививку не нужно: почему

Схемы COVID-вакцинации постоянно меняются и показывают разные результаты. Подробнее о них рассказала эпидемиолог Виноградова.

Прививки двумя дозами одобренных сегодня вакцин от COVID-19 обеспечивает "чрезвычайно эффективный и долговременный" постинфекционный иммунитет, что исключает потребность в третьей инъекции через полгода.

Об этом эпидемиолог Наталья Виноградова 24 июня заявила в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

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По ее словам, с начала прививания экспериментальными COVID-препаратами схемы вакцинации неоднократно менялись из-за несвоевременных поставок и каждый раз показывали новые результаты эффективности.

Обычно, указала эпидемиолог, схемы вакцинации изучаются в течение 10-12 лет, и только тогда препарат вводится.

"Сейчас вакцина немедленно используется — того требует жизнь. И схемы, которые были выработаны первыми, были во многих случаях нарушены (...). Пришлось делать другие схемы, — продолжила Виноградова. — Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Другие схемы оказались более эффективными".

Она пояснила, что продление до трех месяцев перерыва между первой и второй дозой прививки показало "больший эффект на 17-22%".

"А это очень много, — заметила эксперт. — И по напряженности иммунитета, а это — главное. В то же время уменьшилось количество осложнений".

Она также остановилась на комбинации вакцин от различных производителей. Кроме того, добавила Виноградова, если сначала разработчики говорили о необходимости третьей дозы через 3-6 месяцев после полной вакцинации, то сейчас об этом речи не идет.

"Нет! Сделанные исследования показали нам, что постинфекционный иммунитет чрезвычайно эффективный и долговременный. Как результат, сейчас не стоит вопрос через 3 или 6 месяцев что-то колоть", — подытожила эпидемиолог.

Эпидемиолог рассказала о нарушениях схем вакцинации во время иммунизации от коронавируса

Ранее сообщалось, что третья доза вакцины от COVID-19, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, оказалась эффективной от "бразильского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

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