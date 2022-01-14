"Ситуация будет ухудшаться": в Минздраве рассказали о заболеваемости COVID в стране

С каждым днем количество случаев коронавируса растет.
В Украине вторые сутки фиксируют более 10 тысяч новых случаев коронавируса, но ситуация будет ухудшаться.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, новая волна пандемии COVID-19 начнется уже через полторы-две недели. А только в апреле больных должно уменьшиться.
"По предварительным прогнозам, мы ожидаем, что эпидемиологическая ситуация будет только ухудшаться. Начало этого ухудшения будет в конце января. Пиковые показатели заболеваемости – это февраль-март. Постепенное убывание будет только в апреле 2022 года.
Кузин подчеркнул, что волна "Омикрон" во многих странах характерна тем, что очень быстро начинается — с высокими показателями заболеваемости, но имеет такое же стремительное падение.
По его словам, если ухудшится ситуация с заболеваемостью, то "речь идет только о "красном" уровне карантина в том или ином регионе. "Сейчас ни одна область не соответствует "красному" уровню", - подчеркнул представитель Минздрава.
Как сообщалось, в Украине в села поедут мобильные бригады для обеспечения джоступности COVID-прививки для местного населения. Минздрав планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, чтобы поощрить сельское население вакцинироваться и обеспечить им такую возможность.
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