Эпифаний рассказал, как по-настоящему праздновать День святого Николая

Предстоятель ПЦУ рассказал, что в детстве всегда мечтал найти подарок под подушкой.
В день, когда чтят память святого Николая , верующие должны брать пример с него, потому что он был образцом веры, образцом того, что нужно делать добрые и полезные дела.
Об этом сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний в эфире ТСН.Тиждень 19 декабря.
"Я был ребенком и мечтал, чтобы получить подарок под подушку. В течение года мечтал об определенных вещах. И это воплощалось в жизни. Если был послушным, ответственным, хорошо учился, то всегда Николай приносил хороший подарок", — рассказал он.
Митрополит призвал украинцев делать добрые, полезные дела, проявлять заботу, любовь и помнить, что не всегда это касается какого-нибудь материального подарка. Это можно сделать добрым словом, советом — проявить любовь к тем, кто в ней нуждается.
"Поэтому, давайте будем добрыми, будем любящими и ответственными", — подчеркнул он.
Напомним:
Ранее митрополит Эпифаний рассказал, когда в Украине большинство будет праздновать Рождество 25 декабря.
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