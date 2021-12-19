Эпифаний рассказал, как по-настоящему праздновать День святого Николая

Предстоятель ПЦУ рассказал, что в детстве всегда мечтал найти подарок под подушкой.

В день, когда чтят память святого Николая , верующие должны брать пример с него, потому что он был образцом веры, образцом того, что нужно делать добрые и полезные дела.

Об этом сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний в эфире ТСН.Тиждень 19 декабря.

"Я был ребенком и мечтал, чтобы получить подарок под подушку. В течение года мечтал об определенных вещах. И это воплощалось в жизни. Если был послушным, ответственным, хорошо учился, то всегда Николай приносил хороший подарок", — рассказал он.

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Митрополит призвал украинцев делать добрые, полезные дела, проявлять заботу, любовь и помнить, что не всегда это касается какого-нибудь материального подарка. Это можно сделать добрым словом, советом — проявить любовь к тем, кто в ней нуждается.

"Поэтому, давайте будем добрыми, будем любящими и ответственными", — подчеркнул он.

Напомним:

Ранее митрополит Эпифаний рассказал, когда в Украине большинство будет праздновать Рождество 25 декабря.

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