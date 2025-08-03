Эпифаний рассказал, примет ли Онуфрия и почему они не виделись два года

Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний / © Православная Церковь Украины/Facebook

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Предстоятель Православной Церкви Украины (ВЦУ) митрополит Эпифаний заявил, что всегда готов ко встрече с главой Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрием.

Об этом иерарх сказал в эксклюзивном интервью ТСН, отвечая на вопрос, примет ли он Онуфрия, если тот захочет к нему заехать.

«Мы готовы всегда к встрече, но мы ожидаем, что уже скоро будет семь лет со времени получения Томоса об автокефалии. Мы сделали очень много разных обращений. Сначала мы даже встречались, пересекались, пересекались с митрополитом Онуфрием на разных государственных мероприятиях, но сейчас он не участвует ни в каких государственных мероприятиях. И потому за последние там два года мы с ним ни разу не пересекались», — отметил предстоятель ПЦУ.

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В то же время митрополит Эпифаний добавил, что, насколько ему известно, глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий непреклонен в своей позиции по общению с Православной церковью Украины.

Напомним, год назад, в августе 2024 года, предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний призвал главу УПЦ Московского патриархата Онуфрия к началу диалога о единении.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АДЕПТЫ «РУССКОГО МИРА» МЕШАЮТ! Эксклюзивные признание главы ПЦУ ЭПИФАНИЯ для ТСН